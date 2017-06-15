В соответствии с с.44 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О средствах массовой информации" ООО «КМ онлайн» размещает настоящее опровержение

В период с 06.04.2016 по 04.05.2016 года в разделе «Экономика» мультипортала КМ.РУ, принадлежащего ООО «КМ онлайн», были размещены нижеуказанные статьи:

«ПроКРУСТово ложе ВОС: как инвалиды совести обкрадывают инвалидов по зрению» от 06.04.2016 года,

«Наперсток для государства. Как мошенники на рынке ТСР обкрадывают бюджет и инвалидов» от 13.04.2016 года,.

«Генпрокуратура и ФАС разберется с фактами аферы при закупке ТСР для инвалидов по зрению» от 20.04.2016,

«Аферы с закупками ТСР для незрячих: прозреет ли государство?»,

«Картельный сговор: почему проблемы со зрением не только у слабовидящих, но и у российского правосудия?» от 04.05.2016.

Все вышеуказанные статьи содержат утверждения, не соответствующие действительности, порочат деловую репутацию ООО «Круст» (г.Екатеринбург, ИНН 6630008994), фигурирующего в упомянутых материалах, а также честь и достоинство его руководителей и учредителей.

Таким образом, все сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ООО «Круст», руководителей и учредителей ООО «Круст», приведённые в пяти вышеперечисленных статьях, являются не соответствующими действительности.