Америка снова бьет по «Северному потоку-2»

Новые санкции могут затормозить реализацию российского газотранспортного проекта

Конгресс США готовится проголосовать за новые санкции против Российской Федерации, которые были согласованы еще 12 июня. Накануне голосования Сената, назначенного на 14 июня, конгрессмены обнародовали список ограничений, который будет проводиться в виде поправок к законопроекту по санкциям против Ирана.

Поправки предусматривают сокращение срока кредитования уже находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14, а энергетических компаний — до 30 дней.

Также будет запрещено предоставление, экспорт либо реэкспорт (прямой или косвенный) товаров, услуг или технологий, способствующих разведке и добыче на глубоководном и арктическом шельфах и в сланцевых проектах. Еще одна поправка предусматривает, что президент не сможет отменить санкции без согласия Конгресса. Голосование палаты представителей назначено на 15 июня.

В законопроекте не скрывается, что его цель не просто в том, чтобы надавить на Россию. Одна из основных задач — противодействие газопроводному проекту «Северный поток-2», который позволит поставлять газ в Германию напрямую. В документе американские конгрессмены называют его «пагубно влияющим на энергобезопасность ЕС», а также тормозящим развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины.

Почему Россия или та же Германия должны оплачивать из своего кармана энергетические реформы Украины, как и то, какое отношение США имеют к газовому рынку Европы, конгрессмены традиционно не уточнили.

Неделю назад глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на слушаниях в Совете Федерации говорил о том, что Вашингтон убеждает своих партнеров отказаться от закупок российских энергоресурсов и пытается сорвать «Северный поток-2». Новые поправки подтверждают, что американские партнеры, в числе прочего, занимаются именно этим.

Несмотря на постоянное противодействие, пока что строительство «Северного потока-2», как сообщают в «Газпроме», реализуется по плану. Весной Еврокомиссия признала, что юридических оснований для запрета нет — проект не противоречит Третьему энергопакету Евросоюза. Решение о том, разрешать или не разрешать прокладку трубы на своей территории, должны принимать правительства стран, которые задействованы в проекте, в частности, Германии и Дании.

В апреле 2017 стало известно, что правительство Дании обсуждает поправки в законодательство, которые могут заблокировать строительство трубы в ее территориальных водах. Между тем, в проект, по разным оценкам, уже вложили до 700 миллионов евро.

С одной стороны, новые поправки Конгресса США вполне могут стать последней каплей, которая склонит колеблющихся европейских партнеров не в пользу «Северного потока-2». С другой, немецкий крупный бизнес очень заинтересован в проекте, и власти ФРГ до последнего утверждали, что в этом нет политики, а лишь экономика. Вопрос в том, смогут ли европейские страны проявить самостоятельность или снова пойдут в фарватере у США. В случае с «Газпромом», это вопрос на 700 миллионов.

— В этом нет ничего нового, — говорит заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — США исторически против любого долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества России и Европы. Когда строился Уренгой-Помары-Ужгород — основной экспортный газопровод, пролегающий через территорию современной Украины, президент США Рональд Рейган вводил эмбарго.

При строительстве «Северного потока-1» они были против, и призывали европейцев отказаться от проекта. Когда Болгария собиралась выдать разрешения на «Южный поток», туда прилетела группа сенаторов США (в том числе авторы нынешних поправок), которые популярно объяснили болгарскому правительству, что они лишатся политической поддержки из Вашингтона и финансовой помощи из Брюсселя.

— Удастся ли этим новым санкциям затормозить «Северный поток-2»?

— Повлияют ли эти действия на проект, зависит от самой Европы, прежде всего. По большому счету, это тест для системообразующих стран Евросоюза — Германии и Франции, которым этот проект нужен с точки зрения развития экономики и энергетической безопасности. Они должны решить, кто они — союзники Соединенных Штатов, которые могут отстоять свои интересы, или вассалы, которые должны беспрекословно подчиняться воле сюзерена.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов также считает, что конечная цель США — не только надавить на Россию, но и еще больше привязать к себе Европу.

— Если подойти к вопросу о принятии новых санкций диалектически, можно увидеть, что они не только создают массу проблем, но и открывают огромное количество возможности. На мой взгляд, гораздо хуже для российской нефтегазовой отрасли было бы немедленное и полное снятие режима санкций.

Да, некоторые компании, в том числе дочерние компании «Газпрома», испытывают сложности, как с кредитованием, так и с выстраиванием нормальных отношений с партнерами, которые, опасаясь санкций, уходят с российского рынка или вынуждены искать обходные пути.

Но в то же время санкции не дают нашей экономике и правительству расслабиться. Наши «дорогие партнеры» как бы говорят нам: вам необходимо развивать свои технологии, свои производства, искать партнеров не только в наших странах, но и в странах, с которыми у вас сложные и неоднозначные отношения, например, с компаниями из восточного региона планеты.

В этом есть отрицательная сторона, связанная с тем, что свои производства не возникают за год-два — это дело 4−6 лет. Но все это можно преодолеть. Если станет понятно, что режим санкций — это надолго, то придется понять, что для нас нет ничего невозможного.

Кстати, даже по чисто финансовым показателям, у российских нефтегазовых компаний, несмотря на санкции и упавшие цены на нефть, динамика оказалась лучше, чем у западных. Если та же норвежская Statoil показывала в прошлом году чистый убыток, а у Exxon Mobil было падение прибыли в два раза, то «Газпром Нефть» даже нарастила прибыль, при том, что находится под санкциями.

— Но если говорить о «Северном потоке-2», как возможные новые санкции скажутся на нем?

— Действительно, одной из отрицательных сторон режима санкций является неопределенность глобальных нефтегазовых проектов, которые реализует российский нефтегаз. «Северный поток-2» относится именно к числу таких проектов. Вокруг него очень много спекуляций и скандалов.

Но обратите внимание на то, что в конце 2000-х и начале 2010-х годов, когда еще не было никаких санкций и претензий, Украина была мирной страной, мы со всеми дружили, а нас все любили, вокруг «Северного потока-1» были те же пляски с бубном. То одна страна в Европе заявляла, что не позволит реализовать этот «ужасный проект из России», то другая, то третья. Устраивали протесты, та же Украина начинала топать ножкой и говорить, что проект никогда не состоится.

Но пришел 2011 год, «Северный поток» все же ввели в эксплуатацию, в 2012 заработала вторая нитка, и каждый год происходит наращивание поставок. Эта ситуация важна тем, что показывает: есть санкции или нет, у российских нефтегазовых проектов всегда будут противники. Они были и до санкций, причем это те же самые люди и страны, которые протестуют сейчас. При этом Германия, которую вроде как «поработит» «Северный поток-2», особо не протестует против этого проекта. Хотя если власти ФРГ запретят его, реализовывать будет нечего. Но Германия молчит. Возмущаются Польша, Прибалтика и другие страны, которые вообще никакого отношения к нему не имеют.

— А почему громче всех возмущаются США, которые вообще находятся на другом континенте?

— Что касается США, у них во всем этом есть свой интерес. Кстати, в случае с «Северным потоком-1» они тоже рассказывали, что Европа еще больше попадет в зависимость от российского газа. Потом выяснилось, что Европе, оказывается, надо попасть в зависимость от американского газа, что лучше в разы. Они предлагают настроить заводы, которые будут сжижать «невероятно дешевый» американский газ, и вот тогда наступит счастье, и европейцы будут в полной безопасности от «страшной России».

На самом деле, у США есть сразу несколько мотивов противодействовать «Северному потоку-2». Первый — чисто коммерческий. Если проект не будет реализован, с российским газом, в принципе, ничего страшного не произойдет. Имеющихся мощностей и так достаточно, чтобы снабжать Европу. Это и «Северный поток», и «Ямал-Европа», и украинский коридор. Кстати, за это тоже критикуют проект — если мощностей достаточно, зачем вы еще суете свою трубу?

Но надо понимать, зачем строится эта труба — чтобы избежать любых рисков на украинском направлении. Даже не политических, а связанных со старением и разрушением украинской газотранспортной системы. А эта система стареет. На протяжении десятилетий ГТС была недофинансирована. Даже в текущий ремонт не вкладывали достаточно денег, не говорю уже о модернизации. Она очень неэнергоэффективна, на прокачку тысячи кубов газа тратится гораздо больше энергии, чем в современны системах. Кто будет вкладывать в ее модернизацию? Никто.

В 2011 году, когда украинское руководство обнаружило, что «Северный поток» им не снится, Янукович озаботился тем, чтобы посмотреть, сколько будет стоить ремонт и модернизация ГТС Украины. Были проведены несколько аудитов, которые показали, что Украине нужно где-нибудь найти на это 7−7,5 млрд долл. и не разворовать эти деньги на пути к трубе.

Естественно, за прошедшие годы никто эту сумму не вложил. Она выросла, и теперь нужно более 10 млрд долл. только для того, чтобы ГТС не превратилась в тыкву через пару-тройку лет. Но руководство нынешней Украины не заинтересовано в долгосрочных проектах — им нужно схватить и убежать.

Труба скоро не сможет обеспечивать нынешние объемы прокачки. Не случайно в этом году «Газпром» нарастил прокачку газа через территорию Украины, пока это возможно. Хорошо, что ГТС пока выдерживает, но это не может длиться вечно. Вот «Газпром» и реализует два проекта для замены украинской трубы — это «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

— Понимают ли европейцы значение этого проекта?

— Думаю, понимают. «Северный поток-2» — это совместный проект «Газпрома» и нескольких крупных европейских компаний. Когда европейцы столкнулись с тем, что проект не может быть реализован из-за противодействия Польши, они пошли на беспрецедентный шаг. Они согласились дать «Газпрому» деньги и все юридические права на трубу, отказавшись от доли в проекте. Фактически, отдали деньги под честное слово.

Если бы они не осознавали важность проекта, они бы на такое не пошли. И не случайно украинская сторона с августа 2014 года не может продать 49-процентную долю в компании-операторе своей ГТС — ни одна западная компания этим предложением не заинтересовалась.

Без «Северного потока-2» через несколько лет стоимость газа для европейцев почти наверняка вырастет. Ведь им придется вкладываться в старую украинскую ГТС, не говоря уже о том, что эта труба просто длиннее, чем «Северный поток-2», а украинцы могут повысить тарифы на прокачку газа. Но американцы руководствуются не только коммерческими соображениями.

— А какими еще?

— Естественно, политическими. Подумайте, куда же побегут европейцы, если российский газ подорожает и с его поставками начнутся перебои? Конечно, к тем, кто сможет их этим газом обеспечить, пусть и по более высокой цене. То есть к американцам. А им не нужно, чтобы европейцы получали дешевый газ по надежным каналам поставок. Им выгодней, чтобы те находились в зависимом положении, причем в зависимости от них.

Если «Северный поток-2» удастся реализовать, это станет ударом по американским позициям в Европе. Потому что некоторые политики могут задуматься о том, что реально сотрудничать не только с Соединенными Штатами, но и с Россией, а то еще и с Китаем. В Вашингтоне считают это опасным, поэтому хотят предотвратить такое развитие событий всеми возможными средствами.