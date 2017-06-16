Индексы криптовалют – новые возможности для инвесторов

Криптовалюты всегда считались одним из самых привлекательных для инвесторов активов

Однако в этом году они удивили даже самых оптимистически настроенных трейдеров. Рост цифровых денежных средств с начала 2017 года увеличился в несколько раз. А биткоин уже преодолел отметку в 2 600 долларов, устремившись к недалекому рубежу в 3 000…



Таким образом, инвесторы, которые приобрели 1 биткоин за 1 000 долларов в январе нынешнего года, в этом месяце могут продать его как минимум за 2 600 долларов. То есть, за полгода прибыль всего с одного биткоина составляет 1 600 долларов! Те же, кто имеет в активе 10 биткоинов, соответственно, могут получить доход в 16 000 долларов, за 100 биткоинов – 160 000 долларов…



Наибольший рост среди криптовалют продемонстрировал эфириум – он подорожал…в 18 раз. Это значит, что если вы купили 1 единицу данной валюты в начале года за 20 долларов, сегодня можете ее продать за 360 долларов! Одна из самых дешевых в январе электронных валют – лайткойн (4 доллара за единицу) – в июне котируется на уровне в 35 долларов.



Представьте, сколько заработали инвесторы, диверсифицировавшие средства только в эти три валюты в начале года. Допустим, вложившись в каждую из них по 1 000 долларов, инвестор сегодня имеет прибыль в более чем 170 000 долларов. И это всего за полгода. При этом ведущие мировые аналитики прогнозируют продолжение восходящего тренда криптовалют в ближайшем обозримом будущем.



Вы также можете заработать солидные деньги – еще не поздно инвестировать в криптовалюты, рост которых поддерживается множеством факторов, в том числе инвестиционным спросом и огромной популярностью их у пользователей как децентрализованного расчетного денежного средства.



К концу года биткоин может стоить 10 000 долларов.





Понятно, что золотое правило финансового рынка о том, что за подъемом следует спад, никто не отменял. Но дело в том, что оно действует именно к стандартным биржевым торгуемым инструментам, а криптовалюты в силу своей специфики можно отнести к противоположной категории – нестандартных или альтернативных активов. Наряду с общемировыми рыночными трендами они имеют свои собственные тенденции, закономерности развития, особенности функционирования, что, собственно, и определяет их немного иное движение.



Поэтому, говорят эксперты, даже несмотря на такой бурный подъем, бояться неизменно следующего за этим спада не стоит – напротив, для биткоина, например, называются ближайшие вершины от 3 000 долларов и выше, а в долгосрочной перспективе кое-кто намекает на финансовый Эверест – 100 000 долларов.



Аналитики объясняют, почему рост цифровых дензнаков охватит еще достаточно длительный период. В настоящее время рынок криптовалют, несмотря на капитализацию в 80 млрд долларов, не перенаселен трейдерами так, как другие торговые площадки. Но поскольку биткоин и другие аналогичные валюты показывают длительный стабильный восходящий тренд, буквально с каждым днем сюда приходят новые и новые инвесторы, стремящиеся скупать как можно больше цифровых валют.



Спрос влияет на стоимость, в нашем случае – является катализатором для еще более интенсивного движения вверх. Для сравнения: из 21 миллиона выпущенных монет биткоина, на сегодняшний день инвесторы приобрели 16 миллионов. К концу месяца, скорее всего, разница существенно сократится – для продажи будет доступно еще меньше этих денег. Соответственно, курс биткоина пойдет еще быстрее вверх и, вероятно, до конца года достигнет отметки в 10 000 долларов.



Вторая причина – интерес к криптовалютам со стороны крупных игроков, таких как хедж-фонды, финансовые компании, банки. Только за последние пару месяцев несколько ведущих мировых банков объявили, что официально начали работать с биткоином. Среди них – ЦБ Норвегии и Японии.



Третья причина – интерес крупных трейдеров побуждает частных игроков инвестировать в криптовалюты, причем, все чаще и в больших объемах. Да, это принцип «следуй за толпой», но он именно в нашем случае работает.

Четвертая причина – особенности самой криптовалюты. Она децентрализована, без контроля регуляторов, обеспечивающая пользователям анонимность. А это значит, что они и в дальнейшем будут покупать/продавать эту валюту, поддерживая ее бычий тренд.



Итак, вот вкратце лишь некоторые причины, свидетельствующие о том, что биткоин и его «товарищей» покупать отнюдь еще не поздно. И если, например, прогнозы на следующие полгода окажутся верными (а сомневаться в этом не приходится), то подсчитайте сами, сколько вы заработаете, купив сегодня биткойн за 2 600, а в конце декабря продав его за 10 000 долларов?

Как инвестировать в криптовалюты с максимальной эффективностью?

По словам специалистов, любой желающий сегодня может инвестировать в криптовалюту, используя возможности специализированных бирж, обеспечивающих пользователей всеми необходимыми для этого условиями. А для тех, кто не может или не стремится детально разбираться во всех нюансах работы с данными активами, оптимальным вариантом представляется Клуб инвесторов vprofite.club, предлагающий уже готовые решения, в том числе, по формированию инвестиционного портфеля.



Одно из таковых решений – эксклюзивное предложение Клуба – это инвестиции в индексы криптовалют. Благодаря данному инструменту вы можете в один клик стать владельцем портфеля, составленного из 4-5 самых перспективных цифровых валют. А инвестировать можно не только в долларах, но и в российских рублях или украинских гривнах. Для удобства пользователей предусмотрена возможность использования банковской карты.



Из других ключевых особенностей проекта стоит отметить наличие онлайн-калькулятора, с помощью которого вы можете рассчитать свои инвестиционные показатели и сверить точность котировок. Этому способствует и то, что пользователь видит в режиме реального времени все изменения курса индексов криптовалют.



Таким образом, любой желающий инвестировать в криптовалюты на платформе vprofite.club осуществляет минимальные и понятные даже без финансовой подготовки действия: покупка индекса, ожидание наиболее благоприятного на ваш взгляд момента для фиксации прибыли, продажа (полная или частичная) индекса с извлечением соответствующей прибыли по курсу на момент продажи.

