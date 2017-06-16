Юрий Крупнов: Главным вопросом становится создание рабочих мест

Пособия по безработице не помогают решить проблемы

Правительство предложило не поднимать уровень пособия по безработице, который не менялся с 2009 года. Общественное обсуждение продлится до августа. Официальный уровень безработицы составляет 1,2% от численности экономически активного населения - это 838 тыс. 371 человек, но митингов недовольных уровнем пособия мы не видим.

Так что, пособия не так нужны безработным? Своим экспертным мнением об этом с Накануне.RU поделился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член федерального совета "Партии дела" Юрий Крупнов:

– Все возможности поддержки населения, связанные с этим пособием, в 1990-е и в начале 2000-х гг. уже исчерпаны. Повышать пособия, если бы, конечно, были деньги - это, с одной стороны, замечательно, но это никого ни к чему не стимулирует, потому что пособие нельзя получать бесконечно, и самое главное – работы и рабочих мест не прибавляется. И, конечно, полностью содержать семью на это пособие нельзя.

На мой взгляд, очевидна исчерпанность вообще линии по выплате пособий, по постановке на учет в центры занятности. Ведь вся идея заключалась в том, что есть избыток и даже переизбыток рабочих мест, но люди переквалифицируются через центры занятости, им просто временно нужно пересидеть какой-то небольшой срок, чтобы переучиться или адаптироваться к новому месту.

И эта идея шла из таких цинично-романтических фантазий конца 1980-х годов, тиражируемых в журнале "Огонёк" с рассказами о рынке - там говорилось, что в отличие от якобы плохой советской хозяйственной системы и социальной системы, будет рынок. Что люди будут стоять у предприятий и, желая попасть на эти предприятия, будут повышать производительность труда неимоверным образом. А остальные будут переучиваться, дисциплинироваться и так далее.

Но вся эта циничная романтика тех лет строилась на том, что был как минимум, если не избыток, то достаточное количество рабочих мест. Соответственно, можно было как-то обсуждать различные манёвры.

Сейчас ситуация такая, что основной, фундаментальный дефицит в России – это дефицит рабочих мест достойной занятости. То есть формально, конечно, везде висят огромные списки вакансий, но никто по ним не идёт, потому что они ущербны либо, прежде всего, по зарплате, либо по условиям труда. Поэтому эти условные 5 тыс. руб. пособия - ну, подрастёт, но это не решает коренной проблемы.

Другая проблема в том, что нельзя пользоваться этим пособием постоянно. Но это временная мера. А поскольку она обременена обязанностью вставать на учёт и докладывать, то фактически часто люди отказываются от этой меры, даже если есть возможность.

Статистика обращений и реальных выплат, с одной стороны, говорит о низком запросе населения - у нас якобы безработица низкая, но ведь ещё люди живут вне рынка. Голодец сказала, что около 38 млн человек работает вне официального оформления - вне реальной занятости, работы, безработицы и прочего. А пытаться стимулировать тех, кто вне официальных отношений - это вообще не окажет никакого влияния. Здесь решений нет по определению.

Единственное решение проблем безработицы — это проводить форсированную новую индустриализацию. Тем более что есть ещё 10 млн человек, о которых Голодец говорила, – это работающие бедные граждане, для которых занятость и оплата недостаточна для простого воспроизводства. Поэтому искать манёвры, какие-то новые решения просто невозможно. Нужны рабочие места, нужна занятость, форсированная индустриализация.

И когда Путин говорил, что надо к 2025 году подготовить 25 млн высокотехнологичных рабочих мест – это и есть тот порядок цифр, который нам и необходим. Ведь что такое 38 млн существующих "в тени", по официальной оценке Голодец, – это значит, что этим людям, чтобы они вышли "из тени", необходимо создать 38 млн рабочих мест, где с учётом всех официальных вычетов они будут не ущемлены в своей зарплате и возможности кормить семью. Это единственный способ вывода их из "тени".

А некие выплаты "по бедности" - это несопоставимая с занятостью вещь. "Вылечить" реальную безработицу, а она у нас очень высокая, да ещё когда есть работающие бедные, можно только рабочими местами. Если человеку не дашь работу, то ничего не будет. Сегодняшняя ситуация показывает, что фактически мы живём на границе конституционно социального и фактически антисоциального государства. И проблема не в выплатах. Социальное государство — это не вопрос выплат, а вопрос фактического обеспечения мировых стандартов жизни.

А мы фактически, если даже и затыкаем дыры какими-то временными пособиями, выплатами, мы не даём главное. Социальное государство – это, прежде всего, возможность людям зарабатывать. Поэтому новая индустриализация – это социальное государство. А проиндексируют ли пособие по безработице – это не имеет отношения к решению проблемы.