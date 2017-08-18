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Центробанк РФ начнет выпускать полимерные деньги

17:03 18.08.2017
Pixabay.com
Pixabay.com

Центробанк начнет использовать полимеры для повышения защиты купюр, сообщает газета «Известия».

В частности, банкнота номиналом в 200 рублей будет изготовлена с использованием специальной полимерной пропитки бумаги и покроют защитным лаком. Кроме того новые защитные элементы планируется протестировать на памятной купюре к Чемпионату мира по футболу 2018.

Новая 200-рублевая купюра появится в обороте уже в текущем году. На ней будут размещены символы Севастополя. Новая памятная купюра номиналом в 100 рублей, посвященная ЧМ-2018, войдет в обращение в I квартале следующего года.

Отмечается, что сейчас в банкнотах Банка России используется бумага, содержащая 100% хлопка. Применение полимеров повысит прочность купюр до уровня пластика. Многие страны мира используют полимерные денежные купюры, в частности Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам, Мальдивы, Канада, Румыния. Частично полимерные денежные знаки используются в Бразилии, Великобритании, Израиле, Индонезии, Гонконге, Китае, Малайзии, Мексике, Северной Ирландии, Сингапуре и Чили.
 

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Экономика и финансы, Центробанк РФ
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