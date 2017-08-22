Правительство РФ поможет Белоруссии погасить долг перед Россией

Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего госкредита Белоруссии на сумму $700 млн. Соответствующее соглашение было заключено между правительствами РФ и Белоруссии, следует из документов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Деньги пойдут на рефинансирование обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу. Распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Срок погашения кредита составит 10 лет начиная с 15 апреля 2018 года. В документе сказано, что кредит предоставят в 2017 году. Начиная со следующего года он должен погашаться двумя траншами — в апреле и октябре. Размер траншей постепенно увеличивается: с 2,5 процента от размера займа в первые несколько лет до 9,5 процента в апреле и октябре 2027 года.

В апреле на встрече лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина стороны договорились о рефинансировании долговых обязательств Минска. Речь шла о долгах, которые сформировались в рамках двусторонней повестки.