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Правительство РФ поможет Белоруссии погасить долг перед Россией

16:57 22.08.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего госкредита Белоруссии на сумму $700 млн. Соответствующее соглашение было заключено между правительствами РФ и Белоруссии, следует из документов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Деньги пойдут на рефинансирование обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу. Распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Срок погашения кредита составит 10 лет начиная с 15 апреля 2018 года. В документе сказано, что кредит предоставят в 2017 году. Начиная со следующего года он должен погашаться двумя траншами — в апреле и октябре. Размер траншей постепенно увеличивается: с 2,5 процента от размера займа в первые несколько лет до 9,5 процента в апреле и октябре 2027 года.

В апреле на встрече лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина стороны договорились о рефинансировании долговых обязательств Минска. Речь шла о долгах, которые сформировались в рамках двусторонней повестки.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 21:53
приблизительно

пара виолончелей.
22.08.2017, 21:32
Против ДНР транш?

А пока, судя по СМИ, Белоруссия помогает Украине вести войну против Донбасса.
22.08.2017, 21:06
Русский

..неоднократно утверждал- бульбаши голодранцы. Им не в жисть не рассчитаться по кредитам с Россией. Остается одно- возвращать долги перед Россией- натурой. Будут бульбаши пахать за еду и коммуналку у Русского Барина. Так было,есть и будет.
Вопрос: ну и зачем большевики столько миллионов людей положили в гроб, чтобы доказать "равенство и братство" среди богатых Наций и нищих этносов?! Полным бредом все оказалось.
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