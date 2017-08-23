Самые сильные удары по кошельку за этот год

Росстат в своём последнем докладе о социальном положении россиян указал, какие продукты и услуги стали менее доступными для среднестатистического гражданина

Для подсчёта Росстат учитывает среднюю зарплату и уровень цен.

Из продуктов менее доступными стали картофель, сливочное масло и лук. В прошлом году на среднюю зарплату можно было купить почти 70 кг масла, а сейчас только 57 кг. Картошки можно было купить 1,3 кг, а сейчас — 1 кг.

Скриншот Life.ru

Сильнее бить по кошельку стала и покупка одежды (мужские куртки, сорочки и т.д.) — в среднем на 10%.

Как следует из доклада, плата за проезд в городском автобусе стала менее доступной на 13% (если сравнивать первые полугодия 2017 и 2016 годов). А платёжка ЖКХ — на 10%.

Средняя зарплата в России на июль 2017 года составила 39,6 тысячи рублей (с начала года средняя зарплата выросла на 7,5%, по данным Росстата). Но цены, очевидно, растут быстрее.

Сообщения о росте цен на проезд появляются регулярно. Например, в Нижнем Новгороде стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте с начала года выросла на 30%.

Фото с сайта Pixabay.com

Ежегодно растут цены на проезд и в столице России. С начала 2017 года стоимость одной поездки в московском метро и на МЦК выросла с 32 до 35 рублей. На наземном транспорте — с 31 до 35 рублей.

— Снижение доступности услуг, цены на транспорт и продукты прежде всего — следствие инфляции, — объясняет независимый экономический эксперт Антон Шабанов. — Соответственно, отсутствие роста доходов и инфляция в сумме вызывают такое падение покупательной способности. В итоге всё меньше людей могут позволить себе дополнительные экономические блага.

По словам исполнительного директора ассоциации ТСЖ (товариществ собственников жилья) и ЖСК (жилищно-строительных кооперативов) Евгении Юнисовой, плата за коммунальные услуги действительно увеличилась.

— В экономическом обосновании новой цены заложены издержки, которые потребителям не очевидны, — объясняет Юнисова. — Мы не знаем, из чего эти расходы состоят и почему ежегодно тарифы увеличиваются. Но с каждым годом тарифы только растут, и тенденции к их снижению нет.

По её словам, людям довольно тяжело платить по постоянно растущим тарифам за коммунальные услуги — с учётом средней зарплаты в стране. Особенно это касается семей, где есть дети, инвалиды, пенсионеры.

— Во всех регионах выделяются бюджетные субсидии низкодоходным категориям граждан, но только в том случае, если оплата ЖКХ превышает 20% от доходов семьи. Получается, если ваша семья расходует 18% семейного бюджета на ЖКХ, вы не получаете меры социальной поддержки, — говорит Юнисова. — Но услуги ЖКХ — это очень большие расходы. Если взглянуть на госстатистику, то можно увидеть, как большое число платных услуг сокращается. Это значит, что люди не могут себе позволить другие услуги и экономят на них из-за ситуации с жилищно-коммунальными платежами.

По данным Росстата, инфляция в июне 2017 года увеличилась до 4,4% (в мае она составляла 4,1%).

Автор: Александра Рыкова

Соавтор: Светлана Ибрагимова