Предоплатную систему расчетов за ЖКХ протестируют в следующем году

Жители России смогут перейти на предоплатную систему расчетов за услуги ЖКХ, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса.

По словам Чибиса, данная система оплаты услуг ЖКХ будет опробирована уже в 2018 году. Ее преимуществом станет то, что она позволит потребителям получать скидки.

«Мы прорабатываем разные возможности для потребителя, выбиать формы и методы оплаты и в зависимости от этого получать скидки. Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед — это правильная сделка», - прокомментировал он.

Данная система взаиморасчетов будет похожа на те, что используют в мобильной связи.

В обязательном порядке переводить граждан на систему предоплаты услуг ЖКХ пока не планируется.

Отмечается, что похожая система успешно работает в Италии, позволив существенно снизить уровень задолженностей.