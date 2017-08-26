]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

Предоплатную систему расчетов за ЖКХ протестируют в следующем году

13:54 26.08.2017
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Жители России смогут перейти на предоплатную систему расчетов за услуги ЖКХ, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса.

По словам Чибиса, данная система оплаты услуг ЖКХ будет опробирована уже в 2018 году. Ее преимуществом станет то, что она позволит потребителям получать скидки.

«Мы прорабатываем разные возможности для потребителя, выбиать формы и методы оплаты и в зависимости от этого получать скидки. Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед — это правильная сделка», - прокомментировал он.

Данная система взаиморасчетов будет похожа на те, что используют в мобильной связи.

В обязательном порядке переводить граждан на систему предоплаты услуг ЖКХ пока не планируется.

Отмечается, что похожая система успешно работает в Италии, позволив существенно снизить уровень задолженностей. 

Темы: Министерство строительства и ЖКХ РФ, Россия, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.08.2017, 23:57
Гость: Сравните ЖКХ

В Европе и России. В Европе за однокомнатную квартиру сьёмщик платит 400-500 евро ЖКХ в месяц. У нас в разы меньше. Ещё есть резерв куда можно поднимать стоимость ЖКХ, нужно это только грамотно обосновать. У нас износ ЖКХ составляет 90% от всего фонда, это уже значит можно брать 190% с населения. Ну и амортизацию, возножный кризис валюты ещё 100-200%. Всегда есть к чему стремится.
26.08.2017, 22:17
Гость: Андрей

Повторюсь. Если скидка 2-3%, то овчинка выделки не стоит. Если скидка более 15% (что делает систему предоплаты интересной), то вызывают сомнения действующие тарифы - не слишком ли много "жирка" в них заложено?
26.08.2017, 21:21
Гость: да-да

"Мы где живем? А министерство, граждане, - Минстрой РФ"-там ,где 146% за рыночную систему , ее неограниченные цены (для видимости изобилия и обеспечения всевозрастущюей прибыли для тех, у кого рычаги по ее отжиманию ) и ее паханов с удобными им подручными ...делающих свой безразмерный гешефт , на тех самых 146%.
Все комментарии (19)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.