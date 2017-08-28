В Минфине РФ предложили запретить частным лицам торговать биткоинами

Минфин России предложил разрешить в стране операции с биткоинами только на бирже и только для квалифицированных инвесторов. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Как отметил чиновник, большинство экспертов уверены, что криптовалюты — это финансовая пирамида. «С этой точкой зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию», — пояснил замминистра.

Ограничение для операций с биткоинами, по мнению представителя ведомства, позволит защитить права как покупателей, так и продавцов. «Почему через биржу — это [чтобы] исполнять правило „знай своего клиента“, чтобы регулятор в лице Росфинмониторинга всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда счета биткоинов двинулись», — заметил он.

«Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество: квалифицировать это как финансовый актив, и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать его на бирже», — отметил Моисеев.

Биткоины официально признаются как валюта только в Японии. Явный запрет на криптовалюту действует в Боливии, Эквадоре, Киргизии, Саудовской Аравии и Бангладеш.

В остальных странах — в том числе в РФ — статус биткоина и других криптовалют официально не урегулирован. Минфин уже предлагал ввести уголовную ответственность за выпуск криптовалют как «денежных суррогатов», но эта инициатива не была реализована.