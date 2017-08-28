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В Минфине РФ предложили запретить частным лицам торговать биткоинами

13:32 28.08.2017
Изображение с сайта money.com
Изображение с сайта money.com
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Минфин России предложил разрешить в стране операции с биткоинами только на бирже и только для квалифицированных инвесторов. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Как отметил чиновник, большинство экспертов уверены, что криптовалюты — это финансовая пирамида. «С этой точкой зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию», — пояснил замминистра.

Ограничение для операций с биткоинами, по мнению представителя ведомства, позволит защитить права как покупателей, так и продавцов. «Почему через биржу — это [чтобы] исполнять правило „знай своего клиента“, чтобы регулятор в лице Росфинмониторинга всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда счета биткоинов двинулись», — заметил он.

«Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество: квалифицировать это как финансовый актив, и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать его на бирже», — отметил Моисеев.

Биткоины официально признаются как валюта только в Японии. Явный запрет на криптовалюту действует в Боливии, Эквадоре, Киргизии, Саудовской Аравии и Бангладеш.

В остальных странах — в том числе в РФ — статус биткоина и других криптовалют официально не урегулирован. Минфин уже предлагал ввести уголовную ответственность за выпуск криптовалют как «денежных суррогатов», но эта инициатива не была реализована.

Темы: Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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28.08.2017, 18:00
Гость: Махмут

Вот именно, Минфин убеждая всех, что биткоин - пустышка, мираж одновременно навязывает его владельцам своего посредника в виде биржи.
28.08.2017, 17:04
Гость: Algol

Это правильно.
Чушь полная эти биты
Когда везде будет электронное правительство, школы и ликвидация административности - тогда и можно подумать на то время - если что то из биткоинов будет
Пока что это выгладит как ранний связьинвесть - кто во что горазд.
Но это же зарубежем - еще хуже чем тот связьинсвест
28.08.2017, 16:31
Гость: gvozd

интересно наблюдать как 5я колона рф в очередной раз подыгрывает сша.
с одной стороны, биткойны несут в себе смертельную опасность для американских педосатанистов.
совершенно верно поразмыслив, они решили Захватить Контроль над биткойном и всех силовыми методами загоняют под контроль спецслужб сша.
тех кто несогласен - похищают и тащат на дыбу, в торбу.
обьективно, рф должна Всеми силами помогать криптовалютам противодействовать доллару...
однако мы видим совершенно противопожное.
надо сказать что именно минфин противодействовал и судя по всему противодействует сегодня развертыванию национальной платежной системы - это положило бы конец вакханалии американских корпораций в рф..
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