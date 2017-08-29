Лукашенко искушают американским газом

Дадут ли поставки СПГ в Литву дополнительный аргумент Белоруссии в газовых спорах с Россией?

В будущем Белоруссия сможет импортировать американский сжиженный природный газ (СПГ) через Литву. Об этом в интервью изданию «Хартия 97» рассказала старший научный сотрудник вашингтонского Атлантического совета Агния Григас.

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Громкое заявление прозвучало после прибытия первой партии американского СПГ в Клайпеду. Американка назвала ее «символической», добавив, что не уверена, будет ли Вильнюс импортировать большие объемы СПГ из США или продолжит закупки в Норвегии.

По мнению Григас, у Минска, как и у Вильнюса, теперь будет альтернатива российскому газу, что усилит позицию Белоруссии на переговорах с российским «Газпромом». Латвия и Эстония также получили доступ к американскому топливу.

Вопросы создания регионального газового рынка в Прибалтике на прошлой неделе обсудили министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас и вице-президент американской компании Cheniere Фредерика Смитс ван Ойен. В планах строительство газовых коммуникаций Литва-Польша и Эстония-Финляндия.

«Клайпедский терминал может стать еще более широкими воротами для таких стран, как Белоруссия, Украина или Финляндия. Это еще больше повысит привлекательность нашего региона для поставщиков СПГ и принесет еще больше пользы потребителям газа», — цитируют СМИ министра энергетики Литвы.

На данный момент Белоруссия пользуется привилегией покупать российский газ по самой низкой цене в Европе. Однако Минск не оставляет попыток снизить цену. Так, во время недавнего газового спора с Россией там заявляли, что готовы закупать газ у Казахстана и Узбекистана, оставив «Газпром» монополистом только по транспортировке топлива.

Газовый блицкриг США в Восточной Европе и Прибалтике готовит лично Дональд Трамп. «Мы будем доминировать. Мы будем экспортировать американскую энергию во все уголки мира, по всему Земному шару…», — такие заявления президент США делал накануне июльского саммита стран «Трех морей» в Варшаве.

Таким образом, планы американцев распространить поставки СПГ, в том числе и на Белоруссию, имеют поддержку на самом высоком политическом уровне.

Эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец считает, что поставки американского СПГ в Белоруссию возможны только в случае его низкой цены.

— Та цена, которую сейчас Литва платит за СПГ, выше, чем цена, за которую Вильнюс мог бы покупать российский газ. Но Литва считает, что зависимость от одного поставщика — это угроза независимости и взяла курс на диверсификацию поставок.

К тому же раз терминал в Клайпеде построен, его надо как-то загрузить, обосновать для литовских налогоплательщиков, что решение о его постройке было правильным. Поэтому Вильнюс прилагает усилия, чтобы СПГ покупал еще кто-то. Те же страны Прибалтики.

Что касается Белоруссии, то я не исключаю, что газовая карта в перспективе может быть разыграна Лукашенко. Вспомним, во времена газовых споров белорусские власти неоднократно заявляли о готовности покупать газ у других поставщиков. Называли Катар, другие страны… Для этого как раз подходят прибалтийские порты.

- Это пригодно для политического торга, но насколько это оправдано экономически?

— Белорусские власти не настолько глупы, чтобы покупать газ втридорога. Вспомним, газовый спор с Россией шел именно из-за цены. Очевидно, что американские поставщики не будут готовы продавать СПГ Белоруссии с такой скидкой, как Россия.

При этом я допускаю, что ради провоцирования каких-нибудь конфликтов американцы могут дать Минску на короткий промежуток времени дешевый газ, но это будет разовая акция. Все-таки на сегодняшний день трубопроводный российский газ гораздо дешевле пребывающего на танкерах из США.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник уверен, что в американских прогнозах по поставкам СПГ в Прибалтику и Белоруссию медийная составляющая превалирует над экономической целесообразностью.

— Историю с поставками американского СПГ на европейский рынок надо воспринимать осторожно. Да, тестовые поставки есть, в Клайпеду в сентябре должен прийти второй метановоз, но возможно, на этом все и закончится. Чтобы закрепить пиар-эффект от первой поставки ее нужно повторить.

Американский газ отправляется частными компаниями, но эти два танкера могли субсидировать и американские власти. Ведь всех условий соглашения мы не знаем. Там могли быть какие-то разменные вещи, бартерные. Субсидии от США или от Вильнюса. Как экономические, так и политические.

Кроме того, говорить о конкуренции американского СПГ с сетевым газом «Газпрома» — это попытка перепрыгнуть через несколько ступеней. Он если не кратно, то существенно дороже. Американский газ проигрывает сейчас и катарскому сжиженному газу и алжирскому. Ему надо попробовать сначала поконкурировать в своей нише и победить в ней.

- А что можно сказать про Белоруссию?

— Белоруссия получает от нас газ по одной из самых низких цен на постсоветском пространстве, поэтому для них игра в диверсификацию неинтересна. Тем более что между нашими странами сейчас нет открытых энергетических конфликтов, поэтому заигрывания с Вильнюсом не будут иметь большого продвижения.

О возможном покрытии белорусского рынка танкерными поставками даже нечего и говорить. Этот проект реализуем только на словах. Физически никто этим заниматься не будет. То, что говорят в Вильнюсе — это расширение пиар-истории, не более. Им просто важно довести пропагандистскую линию до конца. Заметьте, со стороны Минска никаких заявлений на эту тему нет.

Российский газ брать по-прежнему выгоднее. С начала года у «Газпрома» наблюдается рост поставок в дальнее зарубежье. То есть коммерция берет свое. У «Газпрома» достаточно гибкая ценовая политика. Если надо, компания может проявить еще большую гибкость в цене, плюс давить объемом.

- Какие есть препятствия для наращивания поставок американского СПГ на европейский рынок?

— Для этого будут нужны достаточные объемы, нужен свободный флот, нужно существенное сокращение в маржинальности между Азией и Европой. Это отчасти происходит, но транспортное плечо для азиатского рынка лучше. Поэтому с коммерческой точки зрения американцы больше «заточены» на поставки в Азию, нежели в Европу.

Несмотря на то, что американский СПГ приходит и в другие страны Европы, Испанию, например, это все точечные поставки. Вереницы танкеров мы не видим. Таких мощностей нет. В первую очередь, нет мощностей по отправке. Хотя приемная инфраструктура в Европе есть. Они поверили в это чудо, построили терминалы, но теперь там не знают, что делать.

Кроме того, американская газовая отрасль живет своей жизнью. Трамп хочет упростить схему выдачи лицензий на экспорт СПГ, но регуляторы не торопятся. Там понимают, что чрезмерный экспорт будет представлять опасность энергетической безопасности самой Америки, взорвет цены на газ и отразится на всех производственных цепочках. А это будет глобальный проигрыш стратегическому конкуренту — Китаю.