Сферы применения криптовалют активно расширяются

Криптовалюты или нефиатные валюты, самой известной из которых остается Bitcoin, продолжают активную экспансию коммерческих сегментов мирового рынка

С каждым месяцем расширяется сфера их применения. Более того, наблюдается растущий интерес к Bitcoin со стороны участников биржи Форекс.

Металлические биткойн-монеты. Фото Mike Cauldwell с сайта wikimedia.org

Торговлю криптовалютой на Форексе предлагают единицы, один из этих брокеров международный брокер AvaTrade. Однако можно сделать прогноз, что в будущем число брокеров, осознавших потенциал революционной технологии криптовалют, только возрастет.

Сегодня Bitcoin, относительно молодая по историческим меркам валюта, привлекает все больше внимания, как со стороны рядовых потребителей, так и предпринимателей, коммерческих компаний и даже крупных корпораций. Все дело в ее преимуществах и отличительных особенностях в сравнении с обычными деньгами – децентрализованное управление, отсутствие контролирующих органов, высокий уровень надежности, доступность и практически полная независимость.

Одними из первых преимущества криптовалюты оценили ресурсы, нацеленные на продажу товаров и услуг. Сегодня практически в любом интернет-магазине расплатиться за покупку можно не только банковским платежом, переводом с пластиковой карточки и электронными деньгами, но и популярными криптовалютами. Простота их использования, растущие скорости обработки переводов и растущая аудитория пользователей, которые обзавелись соответствующими кошельками, играет магазинам только на руку.

Кроме мелких и средних участников онлайн рынка проявляют интерес к Bitcoin и крупные компании. Не так давно возможность оплаты услуг и товаров с помощью упомянутой валюты ввел, к примеру, Microsoft, а это является очевидным показателем перспективности нефиатных денег.

Растет интерес к Bitcoin и в сфере бизнеса. Все больше коммерческих и общественных компаний подключают возможность финансовых операций с криптовалютой, используя удобные инструменты для быстрой интеграции. Среди международных компаний, которые уже работают с нефиатными деньгами, можно отметить Dell, Overstock, Greenpeace и так далее.

В заключение добавим, что Bitcoin не ограничивается покупками товаров и переводом пожертвований. Сегодня он принимается даже несколькими университетами, в которых вы можете заплатить за обучение криптовалютой. Располагая средствами на кошельке с биткойнами, в некоторых странах можно расплатиться за услуги связи, услуги провайдеров, даже за путешествия.