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Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами

11:31 11.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Почти восемь миллионов россиян могут стать банкротами, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Объединенного кредитного бюро.

Специалисты организации подсчитали, что под категорию «потенциальных банкротов» попали жители России, за которыми числится долг более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту, платежи по которому не вносились 90 и более дней.

«На конец первого полугодия 2017 года под это определение попадали порядка 660 тысяч россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Также еще около 7,1 миллиона российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, могут воспользоваться правом банкротства для облегчения своего финансового положения», - отмечают в организации.

Большая часть потенциальных банкротов — это заемщики с двумя открытыми кредитами (21%), на второем месте заемщики с тремя открытыми кредитами (19%), на третьем — с одним (16%). Чем больше у заемщика открытых кредитов, тем выше вероятность того, что он станет банкротом.

В среднем владелец одного кредита должен банку примерно 93 тысячи рублей, а потенциальный банкрот — 1,4 миллиона. В 76% случаев заемщики перестают вовремя платить по кредитам наличными со средним остатком долга примерно 754 тысячи рублей. В 10,2% случаев владельцы автокредитов со средним долгом 981 тысяча рублей переходят в категорию потенциальных банкротов; 5,8% приходятся на ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 миллиона рублей. На кредитные карты приходится 5% банкротств со средним размером долга в 697 тысяч рублей., на залоговые кредиты - 2,3% случаев потенциальных банкротств (размер долга более 1,6 миллиона рублей). Меньше всего банкротств приходится на POS-кредиты — не более 0,2% (средний долг 567 тысяч рублей). 

Темы: Россия, Дефолты и банкротства в России, Проблемы кредитов и кредитования в России
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Комментарии читателей
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11.09.2017, 14:14
Гость: ABCD

Пару дней назад по РБК была передача, в которой Набиуллина и ещё кучка "экономистов" разных ведомств и банков рассуждали о "макро экономическом климате". Из их разговора я понял одно, современная РФ и её "экономика" основана не на работающей экономике а на ростовщической модели, в которой единственный показатель (в их понимании) работающей экономики это количество кредитов которые берут граждане и юр. лица. Если проще, то задача го-ва сейчас это навязать кредиты всем, кто может или даже не может платить по ним. Не важно, главное навязать их. По сути, кредит и судный процент по нему, это и есть то что является "экономикой России". По этой причине не правительству и не буржуазии НЕ нужна работающая и производящая товары экономика, им нужен оборот судного процента, это второй фактор прибыли буржуазии в РФ, первый- продажа ископаемых из недр. Третий фактор прибыли- тарифы, налоги, акцизы итд... В общем нет в России никакой экономики. Так и не смогли за 23 года создать абсолютно нечего. Только кланы и ОПГ которые контролируют денежные потоки, вот и вся экономика.
11.09.2017, 14:01
Гость: такс

А за нимистанут банкротами те кто держит в банках деньги
11.09.2017, 13:20
Гость: То ли ещё будет.

Да нищает русский люд.
Российские политики уже совершенно реалистично допускают, что санкции останутся на долгие годы, а компании закладывают их в расчеты как постоянный фактор.
Но, как бы то ни было, санкции вредят России: в то время как зарубежные концерны переориентировались на другие рынки, российским банкам так и не удалось найти альтернативные источники финансирования. Также санкции запрещают крупным государственным организациям продавать новые акции за рубеж
Поправка Джексона-Вэника просуществовала-38 лет. И нынешние санкции продержатся не меньше.
А вот что станет с Россией за такой срок-это вопрос
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