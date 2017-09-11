Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами

Почти восемь миллионов россиян могут стать банкротами, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Объединенного кредитного бюро.

Специалисты организации подсчитали, что под категорию «потенциальных банкротов» попали жители России, за которыми числится долг более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту, платежи по которому не вносились 90 и более дней.

«На конец первого полугодия 2017 года под это определение попадали порядка 660 тысяч россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Также еще около 7,1 миллиона российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, могут воспользоваться правом банкротства для облегчения своего финансового положения», - отмечают в организации.

Большая часть потенциальных банкротов — это заемщики с двумя открытыми кредитами (21%), на второем месте заемщики с тремя открытыми кредитами (19%), на третьем — с одним (16%). Чем больше у заемщика открытых кредитов, тем выше вероятность того, что он станет банкротом.

В среднем владелец одного кредита должен банку примерно 93 тысячи рублей, а потенциальный банкрот — 1,4 миллиона. В 76% случаев заемщики перестают вовремя платить по кредитам наличными со средним остатком долга примерно 754 тысячи рублей. В 10,2% случаев владельцы автокредитов со средним долгом 981 тысяча рублей переходят в категорию потенциальных банкротов; 5,8% приходятся на ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 миллиона рублей. На кредитные карты приходится 5% банкротств со средним размером долга в 697 тысяч рублей., на залоговые кредиты - 2,3% случаев потенциальных банкротств (размер долга более 1,6 миллиона рублей). Меньше всего банкротств приходится на POS-кредиты — не более 0,2% (средний долг 567 тысяч рублей).