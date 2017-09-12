Госдолг США превысил 20 триллионов долларов

Государственный долг США по итогам 8 сентября пересек историческую отметку в 20 триллионов долларов. Доклады о состоянии госдолга в ежедневном режиме публикуются на сайте Минфина США.

К повышению на 318 миллиардов долларов привел подписанный 8 сентября закон, который позволяет властям США в течение трех месяцев привлекать новые заимствованные средства. В частности, 15 миллиардов долларов направят пострадавшим от урагана «Харви».

Для принятия законопроекта о повышении границы госдолга американский лидерДональд Трамп заключил соглашение с демократами в Конгрессе. На момент инаугурации Трампа долг составлял 19,9 триллиона долларов.

По итогам 2016 года госдолг США составлял 106% от ВВП страны — это третий показатель среди стран «Большой двадцатки». Первое место занимает Япония, госдолг которой составляет 9,1 триллиона долларов, но в два с половиной раза превышает ВВП страны.

Госдолг России, по оценке Минфина, к концу 2017 года достигнет 12,7 триллиона рублей, что составит 13,8% ВВП страны.