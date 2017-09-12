]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Госдолг США превысил 20 триллионов долларов

09:30 12.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Государственный долг США по итогам 8 сентября пересек историческую отметку в 20 триллионов долларов. Доклады о состоянии госдолга в ежедневном режиме публикуются на сайте Минфина США.

К повышению на 318 миллиардов долларов привел подписанный 8 сентября закон, который позволяет властям США в течение трех месяцев привлекать новые заимствованные средства. В частности, 15 миллиардов долларов направят пострадавшим от урагана «Харви».

Для принятия законопроекта о повышении границы госдолга американский лидерДональд Трамп заключил соглашение с демократами в Конгрессе. На момент инаугурации Трампа долг составлял 19,9 триллиона долларов.

По итогам 2016 года госдолг США составлял 106% от ВВП страны — это третий показатель среди стран «Большой двадцатки». Первое место занимает Япония, госдолг которой составляет 9,1 триллиона долларов, но в два с половиной раза превышает ВВП страны.

Госдолг России, по оценке Минфина, к концу 2017 года достигнет 12,7 триллиона рублей, что составит 13,8% ВВП страны.

Темы: Дональд Трамп, США, Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.09.2017, 11:57
Русский Шедевр Инопланетных Визитеров

России,у которой на 140 млн.граждан приходится 37% мировых запасов в российских недрах,водах и реках.Но из-за этих"Цын-Ель,Цынь-Ель!" возник долг 13 триллионов рублей.Так везут же за кордон русские ресурсы эти не русские чубайсята-чупакабры,там продают подешевле с откатами,ложат выручку в ценные бумаги США,тем свамым вгоняют в долги США.А что ельценоиды проделывают с Китаем.Потеснив русского пахаря разными способами,они зазывают китайцев ,да и японцев,арендовать русскую землю на десятки лет.Тем самым ельценоиды дают людям желтой расы в Китае и Японии ложный шанс народить от сытой жизни на русской земле от рождения только одного ребенка-4 миллиарда жителей Поднебесной и Японии.Мао-Цзе-Дун всеми возможностями сдерживал демографию Китая,чтобы при конфликтах из-за еды с соседями не потерять субтропики и тропики Китая.А вот эти ,после 1993г.так подставляют Китай ,что наплодившись до 4-х и больше миллиардов ,соседи-китайцы и японцы, при неурожае станут жертвами массового голода.А уж Европе и самой России как насолли эти ельценоиды,что Европа и Россия с их 400 миллионами людей белой расы просто мокрое место при тьме Чингиз-хана из 4-х миллиардов Востока Азии.Ельценоиды,бывшие коммунисты с семилетним образованеием-это пприговор России и Европе.Даже в Академиях они только были слушателями,а не сдавали экзамены о прослушенном.И такие кадры нами правят.Длг США Миру 240 тыс. тн .Золотом. .В мире добыто -167тыс. тн. золота.И чего там печатают наш рубль.Санкций вам мало,чубокабры.
12.09.2017, 11:07
Пенсионер

И кому США должны - Северной Корее или Украине?! Лучше бы написали, кому должны США и Япония, а то мутно как то, не сходится дебет с кредитом!
12.09.2017, 10:41
Ха

Уважаемый автор. А кому это такую агромадную сумму американского бабла должны США? Самим себе или кому-то кто является фактически хозяином США? Наверно для начала надо ознакомиться с Экономической Азбукой, прежде чем озвучивать такую информацию.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.