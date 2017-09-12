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Минэкономразвития прогнозирует сокращение пенсий в ближайшие три года

08:38 12.09.2017
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Специалисты Минэкономразвития считают, что в ближайшие три года пенсионные выплаты в реальном выражении в России расти не будут, пишут «Ведомости» со ссылкой на внесенный в правительство макропрогноз.

Как отмечается в документе, сокращение пенсий в реальном выражении произойдет из-за отказа от индексации выплат работающим пенсионерам, которых в России около 10 миллионов.

Также на сокращение пенсионных выплат повличет инфляция, которая будет выше, чем в текущем году. Выплаты же индексируются по величине показателя инфляции предыдущего года. В Минэкономразвития считают, что в 2018 году пенсии снизятся на 0,7%, а в 2019-2020 — на 0,6%.

Как пишет газета, представители ведомства отметили, что пока формирование бюджета не завершено. Один из чиновников заявил, что говорить обо всех пенсиях не очень корректно, так как это технический показатель, правильно обсуждать два показателя: пенсию неработающих пенсионеров, а для работающих — общий доход, который состоит из пенсии и заработка.

«Зарплата работающих пенсионеров растет вместе с рынком труда. Пенсия же не индексируется, но все же немного увеличиваетяся (примерно на 1%) из-за пересчета баллов (они доначисляются, так как человек дольше работает). В реальном выражении доход снижается у минимального числа пенсионеров», - прокомментировал чиновник.

Также он отметил, что необходимо учитывать ступенчатую накопленную индексацию. Издание пишет, что реальные доходы всего населения будут расти быстрее: в 2018-2020 годах на 2,1%, 1,1% и 1,2% соответственно.

Темы: Положение пенсионеров в России, Экономическая ситуация в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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12.09.2017, 14:35
Гость: Анекдотец

Российская экономика из кризиса вышла и уже заходит в него с противоположной стороны.
12.09.2017, 14:01
Гость: Цитата

Будите меня только, если придут плохие новости; а если хорошие – ни в коем случае.
Наполеон I
12.09.2017, 13:15
Гость: Владимир В. из Сибири

Пока не будут изгнаны либералы из правительства, народ простой будет жить хуже и хуже, по крайней мере пенсионеры и 25-28% по выражению либерала Кузьминова, мужа либералки Набиулиной ,тех "неуспешных"людей, которые снижают ВВП России.Лишние люди оказались в России по мнению либералов.
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