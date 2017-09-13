Правительство снова сказало пенсионерам: «Денег нет!»

Михаил Делягин: Правительство Медведева таким образом подтвердило снятие с себя социальных обязательств

Минэкономразвития ожидает сокращения пенсий в реальном выражении в ближайшие три года. Так, в 2018 г. оно может составить 0,7%, а в 2019-2020 гг. – по сценариям ведомства, 0,6%. Основными причинами этого в МЭР называет, конечно, инфляцию и отказ от индексации пенсий.

То есть причины уменьшения пенсий – политика правительства, которое таким образом подтвердило снятие с себя социальных обязательств, уверен экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

- Как оценивать такие сценарии, которые анализирует МЭР?

- Прежде всего нужно сказать, что Минэкономразвития прогнозирует не снижение пенсий, вызванное какими-то объективными обстоятельствами, оно прогнозирует снижение пенсий, вызванное политикойправительства Медведева и политикой самого Минэкономразвития. То есть оно прогнозирует последствия собственных действий. Что, в общем-то, достаточно просто.

Если прекратить индексировать пенсии работающим пенсионерам, которых минимум 10 млн, а, скорее всего, гораздо больше, при этом еще и начать бороться с "теневой" экономикой, "выгоняя" этих пенсионеров из "тени", то, конечно, уровень жизни пенсионеров упадет, и это отразится и в статистике тоже.

С другой стороны, Минэкономразвития прогнозирует ускорение инфляции в следующем году. Правда, незначительное – с 3,7% до 4%, но в силу запаздывающего характера индексации пенсий, в общем-то, да, действительно, буква закона заставит снижать уровень жизни пенсионеров.

При этом совершенно непонятно, что мешает правительству просто осуществить меры по поддержке жизни пенсионеров, хотя бы гарантировав им реальный эффективный прожиточный минимум. Но эта тема, насколько можно судить, закрыта.

- А что можно сделать для поддержки пенсионеров?

- Если говорить о мерах, помимо собственно увеличения пенсий, то, например, можно зафиксировать, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, вернуться к этой практике. Вот и все – предоставлять соответствующие средства.

Президент Владимир Путин пытается противостоять этому, требуя приведения минимального размера оплаты труда (МРОТ) к размеру прожиточного минимума к концу следующего года. Может быть, это связано с выборами, и мы имеем очередную версию "майских указов", которую правительство будет цинично саботировать следующие шесть лет.

Но вероятно, что правительство решило отреагировать таким образом на инициативу президента – раз уж придется повышать уровень жизни работающих или хотя бы поддерживать уровень жизни работающих, значит, нужно забрать деньги у пенсионеров.

- А как же предвыборный год и имидж президента? Они об этом не заботятся, или имидж Владимир Путина отделен от имиджа Дмитрия Медведева и правительства?

- Имидж президента отделен от имиджа правительства, а если действия правительства начнут вредить имиджу президента, то это лучший способ обеспечить всеобщий восторг – в критический момент уволить Медведева. Я думаю, что ликование будет почти такое же, как при увольнении Чубайса.

При этом я не сомневаюсь, что в результате деятельности либерального правительства Медведева, которое воплощает в жизнь худшие рецепты 90-х годов, действительно уровень жизни общества в целом будет и дальше снижаться.