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Минфину поручили отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса

09:43 15.09.2017
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство намерено отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

Поручение Минфину России «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям» было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября. Об этом сообщает РБК со сссылкой на двух федеральных чиновников. Кроме того, в распоряжении издания имеется копия протокола совещания.

По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за формулировкой «гуманитарная поддержка отдельных территорий», вероятнее всего, стоит помощь самопровозглашенным республикам Донбасса.

«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова [помощник президента Владислав Сурков], как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — вспоминает один из собеседников РБК.

Из протокола совещания  следует, что премьер-министр Дмитрий Медведев минувшим летом поручил обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма, Севастополя и Калининградской области. 

Правительству нужно профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018–2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019–2020 годах.

Минфин и представитель Козака отказались прокомментировать это сообщение. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова также отказалась от комментариев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК. От представителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Владислава Дейнего получить комментарии тоже не удалось.

Темы: Россия, Ситуация на Украине, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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15.09.2017, 16:06
Учимся на ошибках прошлого

Когда-то была карикатура на Франца Иосифа, сшивающего Австро-Венгрию. В одном месте зашил, в другом - новая дырка. В России сейчас то же самое. Зачем финансировать то, что все равно отпадет?
15.09.2017, 15:51
Игорь Сорин

Дружище!
Вы не вполне правы. КНДР признала русский Крым и готова признать русский Донбасс, а Свободная Россия обложила ее санкциями.
У Новой, Свободной России только два выхода- либо как в "независимой" Уркайине устраивать гей-парады, либо как в независимой КНДР устраивать Железный Занавес.
Tertium non datur.
Впрочем. я отвлекся от "Матильды". Бог с ней, с Вашей Уркайиной и Вашим гениальным брехуном-Кобзарем.
15.09.2017, 15:21
vox

Cобеседники РБК — два источника в Госдуме и один в правительстве — подчеркивают, что, даже если власти и решили прекратить расходы на «гуманитарную поддержку» Донбасса, это не означает, что финансовая поддержка народных республик прекратится. Финансирование ДНР и ЛНР полностью засекречено, описывается секретными постановлениями (распоряжениями) правительства, закрытыми строчками в бюджете, говорит один из источников РБК.Неясно, что понимается под расходами на «гуманитарную поддержку», но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования ДНР и ЛНР, объясняет он.Еще в самом начале конфликта правительство России утвердило целевые субсидии на восстановление поврежденной инфраструктуры Донбасса (энергетики, автомобильных и железных дорог), строительство домов — в секретном постановлении правительства эти субсидии назывались гуманитарной помощью отдельным территориям Украины, заявляет собеседник РБК, знакомый с этим документом.

Объем этих «гуманитарных» субсидий он не уточняет. По его словам, они проходили через резервный фонд правительства — это резерв, формируемый в бюджете ежегодно, на финансирование мероприятий по решениям правительства.

Между тем, еще раз отметим, РБК рассказывает именно о несекретном документе, копия которого находится в редакции издания. Поэтому ни о каком прекращении экономической помощи Донбассу говорить не приходиться.
Интервью надо бы полностью публиковать,а то на провокацию похоже.
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