Минфину поручили отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса

Правительство намерено отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

Поручение Минфину России «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям» было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября. Об этом сообщает РБК со сссылкой на двух федеральных чиновников. Кроме того, в распоряжении издания имеется копия протокола совещания.

По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за формулировкой «гуманитарная поддержка отдельных территорий», вероятнее всего, стоит помощь самопровозглашенным республикам Донбасса.

«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова [помощник президента Владислав Сурков], как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — вспоминает один из собеседников РБК.

Из протокола совещания следует, что премьер-министр Дмитрий Медведев минувшим летом поручил обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма, Севастополя и Калининградской области.

Правительству нужно профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018–2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019–2020 годах.

Минфин и представитель Козака отказались прокомментировать это сообщение. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова также отказалась от комментариев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК. От представителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Владислава Дейнего получить комментарии тоже не удалось.