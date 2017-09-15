Продавцов на eBay и Aliexpress могут обязать платить НДС

Крупнейшие российские онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для своих иностранных конкурентов, таких как AliExpress, Amazon, eBay, сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс и закон «Об информации» разработаны Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят такие крупные онлайн-ритейлеры, как «Юлмарт», «М.Видео», Lamoda, KupiVip, re:Store, Ozon.ru.

Разработанные поправки призваны лишить иностранные интернет-площадки конкурентного преимущества в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 кг. Предлагается ввести такой же механизм НДС-регистрации, как и в случае так называемого налога на Google, который обязывает иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

В случае иностранных продавцов, предложено ввести налог 15,25% от конечной цены товара. В случае неуплаты налога, ФНС в праве потребовать у электронной торговой площадки заблокировать страницу данного продавца. А в случае если эти действия не возымеют эффекта, то налоговая служба может обратиться в суд и Роскомнадзор, которые через операторов связи заблокируют страницы онлайн-продавцов.

Эксперты, опрошенные изданием, относятся к данной инициативе со скептицизмом. Они считают, что де-факто подобная регистрация будет просто невозможна, так как на том же Alibaba 3,6 млн. продавцов, на eBay – более 1,5 млн. Продавцы будут просто ставить галочку, что товар не поставляется в Россию.

Отмечается, что сейчас данный проект обсуждается в правительстве, где идет процесс подготовки заключения.