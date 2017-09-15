]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Продавцов на eBay и Aliexpress могут обязать платить НДС

10:18 15.09.2017

Крупнейшие российские онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для своих иностранных конкурентов, таких как AliExpress, Amazon, eBay, сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс и закон «Об информации» разработаны Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят такие крупные онлайн-ритейлеры, как «Юлмарт», «М.Видео», Lamoda, KupiVip, re:Store, Ozon.ru.

Разработанные поправки призваны лишить иностранные интернет-площадки конкурентного преимущества в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 кг. Предлагается ввести такой же механизм НДС-регистрации, как и в случае так называемого налога на Google, который обязывает иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

В случае иностранных продавцов, предложено ввести налог 15,25% от конечной цены товара. В случае неуплаты налога, ФНС в праве потребовать у электронной торговой площадки заблокировать страницу данного продавца. А в случае если эти действия не возымеют эффекта, то налоговая служба может обратиться в суд и Роскомнадзор, которые через операторов связи заблокируют страницы онлайн-продавцов.

Эксперты, опрошенные изданием, относятся к данной инициативе со скептицизмом. Они считают, что де-факто подобная регистрация будет просто невозможна, так как на том же Alibaba 3,6 млн. продавцов, на eBay – более 1,5 млн. Продавцы будут просто ставить галочку, что товар не поставляется в Россию.

Отмечается, что сейчас данный проект обсуждается в правительстве, где идет процесс подготовки заключения.

Темы: интернет-магазин, Россия, Интернет-магазин, Налогообложение в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.09.2017, 12:15
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

"Крупнейшие российские онлайн-ритейлеры предложили ввести налог..."
Нууу, раз патриотизм превыше прибыли пусть торгуют отечественной продукцией,
а то режут бабло с той-же китайщины, но платить за их спекуляцию должны мы?
15.09.2017, 11:47
Гость: gvozd

Продавцы будут просто ставить галочку, что товар не поставляется в Россию.
-
брехня.
в ес товары поступающие из-за пределов ес облагаются пошлинами и НДС - платит покупатель.
в реальности, сам ндс незаконен - это двойное налогообложение.
однако понятно, что после того как удалось протащить эту аферу правительство не откажется от такого лакомого куска.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.