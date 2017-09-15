Герман Греф мечтает отобрать у России Сбербанк

Валентин Катасонов: Сбербанк и сейчас находится под иностранным контролем

Глава Сбербанка Герман Греф вновь выступил за приватизацию подчиненного ему кредитного учреждения. Об этом он заявил прессе по итогам наблюдательного совета Сбербанка.

По мнению Грефа, в экономике должно быть как можно меньше государственных банков и как можно больше сильных частных банков. «Мы всегда были за приватизацию Сбербанка, как только государство решит это делать, мы всячески это поддерживаем», — сказал банкир.

Глава Сбербанка пояснил, что отсутствие конкуренции является, по его мнению, «большой бедой». «Не дай бог, если в банковском секторе останется несколько крупных банков», — опасается он.

Греф регулярно озвучивает идею приватизации Сбербанка с тех пор, как он был назначен его президентом и председателем правления. Кроме него о предстоящей приватизации крупнейшего российского кредитного учреждения говорил Алексей Кудрин.

Есть у Грефа союзники и в Минэкономике. Там предлагали включить Сбербанк в план приватизации на 2017−2019 годы, однако это предложение не прошло. Возможно, по причине вмешательства президента России. Владимир Путин назвал подобную идею преждевременной.

Отметим, что Греф и не торопится форсировать события, понимая, что решение о приватизации должен принимать основной акционер — Центробанк по согласованию с президентом страны. А кроме того, сделку должен одобрить парламент.

Пока же в ожидании распродажи актива Греф заботится о повышении его капитализации. Недавно он потребовал от государства поделиться со Сбербанком частью своих функций. Речь, в частности, шла о выдаче паспортов, страховых свидетельств, водительских прав и, возможно, сборе налогов. Окончательное решение пока не принято, но размах чувствуется неслабый.

Высокая капитализация Сбербанка — не в будущем, а уже сейчас, лично выгодна Грефу. За минувшие годы пресса неоднократно сообщала о покупке им все новых и новых акций своего банка. Рост стоимости принадлежащего Грефу пакета акций приятно дополняет выплачиваемую ему компенсацию в 15 млн долларов в год.

При этом никакого уважения к интересам государства, назначившему его «на Сбербанк», Греф явно не испытывает. Также как и к интересам его граждан. Иначе он не позволил бы игнорировать российский Крым, куда Сбербанк так и не пришел, ссылаясь на возможные иностранные санкции.

Причем ссылка Грефа на заботу о финансовых показателях Сбербанка здесь не оправдана, так как главным преимуществом банка на рынке является его государственный статус и связанное с этим доверие россиян. Утратив такой статус, Сбербанк, скорее всего, начнет утрачивать и свое лидерство.

Есть и еще одна опасность предстоящей стараниями Грефа приватизации Сбербанка, пусть и малозаметная для публики. Несмотря на то, что контролирующему его Центробанку принадлежит 50% плюс одна акция, еще как минимум 45,41% акций принадлежат юридическим лицам-нерезидентам России, из которых 33% компаниям из США.

Стоит только государству продать небольшой пакет акций, например, 5−7%, за что ратует Греф, как оно не просто утратит контроль над Сбербанком, но и создаст условия для появления внешнего консолидированного владельца крупнейшего российского банка.

По мнению профессора финансов Российской экономической школы Олега Шибанова, продавать Сбербанк в настоящее время государству невыгодно.

— Действительно, Сбербанк, находящийся в собственности Центрального банка — это несколько нестандартная вещь для нормально функционирующего банковского рынка. В этом плане приватизация могла бы заставить Сбербанк более энергично работать на своих акционеров, вкладывать больше сил в увеличение стоимости компании, поскольку усилилось бы давление со стороны частных инвесторов. Поэтому с точки зрения общего подхода это выглядит нормально.

Еще один аргумент — у некоторых людей есть ощущение, что владеющий Сбербанком Центробанк создает ему какие-то преференции. Хотя из данных этого не видно. Сбербанк также занимает у ЦБ под высокий процент, как и остальные банки.

— То есть причины для продажи Сбербанка есть. А есть ли причины не делать этого?

— Важным обстоятельством становится ситуация на рынке. В частности, санация крупного частного банка «Открытие» привела к тому, что государство в лице Центробанка стало теперь его владельцем. В связи с этим возникает вопрос: насколько легко в нынешних обстоятельствах будет продать Сбербанк? А продавать по каким-то низким ценам инвесторам, которые не заинтересованы в стратегическом развитии Сбербанка, а заинтересованы только в том, чтобы получить прибыль от последующей перепродажи — это тяжелый вопрос.

Кроме того, у государства очень большой пакет. Центробанк контролирует 50 процентов плюс одна акция. Такой серьезный пакет, даже если его раздробить, продать на рынке нелегко, и быстро этого не сделать. Государство может не получить оптимальной цены. Поэтому целесообразность продажи Сбербанка сейчас не очевидна.

— Вы упомянули, что частные акционеры оказывали бы более мощное давление на менеджмент Сбербанка. Но разве государство, тем более такое, как наше, не более эффективный лоббист?

— Дело в том, что лоббизм и давление акционеров — это противоположные вещи. Руководство банка должно увеличивать его стоимость. А когда собственник государство, то у него другие приоритеты. Оно должно развивать те или иные проекты и делает это через свои банки, вроде ВЭБ или Россельхозбанка. Изменение стоимости компании для государства не так важно. Но те банки, которые работают в бизнес-поле, как Сбербанк, должны ориентироваться на прибыль. В этом смысле акционеры давят сильнее, так как это их кровные деньги.

- Но это при условии, если считать интерес конкретного банка — Сбербанка - выше, чем интересы государства…

— Сбербанк по своим функциям — обычный коммерческий банк. Он занимается кредитованием, привлечением депозитов и т. п. С учетом этого, а также с учетом размеров Сбербанка, он мог бы удачно выполнять роль стабилизатора коммерческой банковской системы. Просто его надо заставлять играть по правилам, которые есть в этой системе. То есть нужно разделять институты развития и крупные коммерческие банки.

— Но как заставлять Сбербанк работать по коммерческим правилам, если после приватизации контроль над ним будет утрачен? Уже сейчас 45% акций принадлежит нерезидентам, продав пакет в 5−7%, как хочет Греф, государство не только потеряет контроль, но и потеряет его в пользу иностранцев…

— Такой опасности, как скупка иностранцами, сейчас нет. Нерезиденты просто не придут. В нынешних санкционных условиях трудно инвестировать в банки, находящиеся в санкционных списках. Хотя внутренние инвесторы, конечно, найдутся. Тем более, стоимость банка продолжает расти. Но как раз по этой причине государству и невыгодно его сейчас продавать.

Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов считает, что опасность полной утраты российским государством контроля над Сбербанком вполне реальная.

— По моему мнению, Сбербанк и сейчас находится под иностранным контролем. Даже несмотря на то, что формально 50% капитала плюс одна акция принадлежат Центробанку. А учитывая, что среди них преобладают американские организации — мне об этом известно из других источников, не из данных Сбербанка или ЦБ, - то можно сказать, что это не Сберабанк Российской Федерации, а Сбербанк Соединенных Штатов Америки. С определенным допущением, конечно, и с нотой иронии.

У нас уже обсуждался как-то вопрос о снижении доли ЦБ до 25 процентов. Правда, потом депутаты отбили эти попытки. Но если сейчас «приватизировать», то есть забрать у Центрального банка, например, пять процентов капитала — мы получим прямой и неприкрытый контроль со стороны нерезидентов над Сбербанком.

А мы до сих пор называем его государственным банком, народным банком. Да он давно не народный. А если посмотреть на Грефа, на его заявления и действия, то становится понятно, кому он служит.