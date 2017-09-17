]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов

08:58 17.09.2017
Фото с сайта money.sohu.com
Материалы по теме:

Венесуэла отказалась от публикации цен на свою нефть в долларах и начала использовать для этого юани. 

"Мы уже продаем нефть и всю нашу продукцию, используя валютную корзину, и уже определяем цену на нефть ... в юанях", - сказал президент республики Николас Мадуро на рабочей встрече с членами правительства и Конституционной ассамблеи.

"Нас вынудили. Три недели назад президент США Дональд Трамп ввел незаконные, необоснованные и вызывающие санкции в отношении Венесуэлы. Сейчас у нас несколько судов с нефтью в США, и нам за нее не могут заплатить из-за санкций", - отметил Мадуро. "Нам нужно защищать себя", - добавил президент.

По данным министерства нефтяной промышленности южноамериканской республики, по итогам недели торги венесуэльской нефтью закрылись на уровне 306,26 юаня ($46,76) за баррель, передает ТАСС.

На прошлой неделе Мадуро сообщил, что Венесуэла собирается использовать юани, евро, иены, рупии и другие валюты при международных расчетах, чтобы "освободиться от доллара".

Темы: Венесуэла, Нефтегазовый сектор экономики в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.09.2017, 15:04
Да, уж...

Буду хвастаться...успехами своего соседа. Юаню респект...А рубль где на этом поле? Где он "накопительно" родимый? Не-а, приятнее хвастаться успехами своего соседа...
17.09.2017, 14:59
Skeptik

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создала архитектуру новой денежной альтернативы долларовому миру.
 
В настоящее время помимо членов-учредителей Китая и России, полноправными членами ШОС являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а в последнее время Индия и Пакистан. Это население более 3 миллиардов человек, около 42% всего населения мира
17.09.2017, 14:47
Skeptik

У Китая уже есть аналог СВИФТ (СИСТЕМА М. ПЕРЕВОДОВ)
И есть золотовалютная биржа в Шанхае
Могут торговать напрямую
Все страны интегрированные в зону жел. дор. шелкового пути готовы торговать за юань
Все комментарии (30)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.