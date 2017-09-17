Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов

Венесуэла отказалась от публикации цен на свою нефть в долларах и начала использовать для этого юани.

"Мы уже продаем нефть и всю нашу продукцию, используя валютную корзину, и уже определяем цену на нефть ... в юанях", - сказал президент республики Николас Мадуро на рабочей встрече с членами правительства и Конституционной ассамблеи.

"Нас вынудили. Три недели назад президент США Дональд Трамп ввел незаконные, необоснованные и вызывающие санкции в отношении Венесуэлы. Сейчас у нас несколько судов с нефтью в США, и нам за нее не могут заплатить из-за санкций", - отметил Мадуро. "Нам нужно защищать себя", - добавил президент.

По данным министерства нефтяной промышленности южноамериканской республики, по итогам недели торги венесуэльской нефтью закрылись на уровне 306,26 юаня ($46,76) за баррель, передает ТАСС.

На прошлой неделе Мадуро сообщил, что Венесуэла собирается использовать юани, евро, иены, рупии и другие валюты при международных расчетах, чтобы "освободиться от доллара".