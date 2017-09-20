Серийный санатор. «Бинбанк» сдался ЦБ

Очередной крупный коммерческий банк может быть санирован через подконтрольный Центральному банку Фонд консолидации банковского сектора

Следом за собственниками "ФК Открытие" к регулятору за помощью обратились владельцы "Бинбанка", занимающего 12-е место по объему активов. Они связали проблемы своего актива с его участием в санации других кредитных организаций, аналитики добавляют в этот список агрессивный рост группы и недостаточную докапитализацию банка за счет средств собственников.

В любом случае отзыв лицензии не так вероятен, как появление в России еще одного "государственного" банка, процесс, который бизнес-омбудсмен сравнил с убийством банковской системы, продолжился.

"Бинбанк" входит в группу "САФМАР", акционерами которой являются глава "Русснефти" Михаил Гуцериев (35,5%), его брат Саит-Салам Гуцериев, а также Михаил Шишханов (61,1%). В портфель финансовых активов группы также входят "Рост банк" и "Бинбанк Диджитал" (бывший "Москомприватбанк", финансовым оздоровлением которого занималась группа БИН). До 2016 г. в собственности "Бинбанка" был "МДМ Банк", затем завершилось их юридическое слияние. Также структура приобрела уральский "Уралприватбанк".

В сентябрьской презентации для инвесторов "Бинбанк" отмечал, что приобретение и санация других банков "позволили нарастить масштаб бизнеса, усилить присутствие в конкретных регионах (при объединении с "МДМ Банком" произошло приобретение существенной доли рынка в регионах Сибири и Урала), а также приобрести компетенции и технологии".

А вот акционеры банка сами обратились в ЦБ за помощью, об этом заявила сегодня пресс-служба регулятора: "Собственник "Бинбанка" обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время".

Позднее основной акционер подтвердил переговоры с ЦБ, речь идет о том, чтобы провести оздоровление как самого "Бинбанка", так и контролируемого им "Рост банка", рассказал Шишханов, объявляя о том, что возглавит совет директоров организации:

"Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов "Бинбанка", включая каждого вкладчика. Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы "Рост банка", взятого на санацию, и "МДМ Банка" оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке".

Спасать тех, кто ранее спасал утопающих, приходится из-за того, что предыдущая практика санации банков через предоставление кредитования от ЦБ оказалась изначально ущербной, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. "Бинбанк" не только не смог "потянуть" финансовое оздоровление других организаций, но и сам оказался в сложном положении, приняв часть их обязательств, говорит он. Практически ни одна процедура финансового оздоровления не принесла положительного результата.

Пока санаторы имеют возможность сваливать на балансы "подопечных" токсичные активы, а взамен привлекать ликвидность, полученную от государства, этот инструмент не будет давать никакого положительного эффекта, добавляет аналитик информационно-аналитического отдела портала Banki.ru Александр Кудрявцев.

Так было в ситуации "Открытия" и НБ "Траст", и похоже, что аналогичную картину мы будем наблюдать и в ситуации "Бинбанка" и "Рост Банка", замечает Кудрявцев и проводит еще одну параллель между первыми клиентами ФКБС.

"Возникшие у "Бинбанка" проблемы связаны не только с санацией ряда банков, глобальной проблемой является крайне стремительный рост активов группы, не обеспеченный необходимым уровнем достаточности капитала. Данный кейс практически полностью повторяет ситуацию с "Открытием", которое за короткий промежуток времени стало крупнейшей частной банковской группой, при этом капитала у холдинга для такого роста не хватило", - рассказал он.

Провальная во многих случаях санация привела к появлению Фонда консолидации, который, вероятнее всего, будет использован для "Бинбанка". Отметим, участие ФКБС может предполагать переход части акций в собственность Центробанка.

В случае ФК "Открытие" речь идет о 75-100% акций, эксперты, между тем, не исключают, что впоследствии бумаги или какая-то их часть будут предложены для выкупа акционерам. Ранее владельцы "Бинбанка" не намеревались отказываться актива.

В июле 2017 г. Hanberg Finance (контролируется Михаилом Гуцериевым) подала в ФАС заявку на одобрение приобретения контроля над "Бинбанком". После согласования ФАС планировалось, что Гуцериев увеличит долю своего владения до свыше 50%.

Часто оставшиеся активы санируемого банка используются санатором в своих целях, что и порождает общие проблемы группы банков, считает управляющий активами АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин. И решение ЦБ участвовать в спасении банков с помощью нового инструмента говорит о неэффективности прежнего механизма и желании ЦБ взять контроль в свои руки.

"К проблемам приводит не старая схема санации, а решения менеджмента. Кроме всего прочего, решающую роль имеет отношение акционеров к проблемам банка. Докапитализация или просто пополнение ликвидности за счет собственных депозитов, как мы видели в недавнем прошлом на примере "Альфа-банка", может спасти ситуацию. Однако и других примеров, когда собственники, видя проблемы и не видя путей их решения, предпринимают действия по выводу оставшихся активов, достаточно.

Практически у всех банков с отозванной лицензией не только нулевой капитал, но и пассивы значительно превышают активы. Основное бремя проблем в этом случае ложится на клиентов - юридических лиц. Решение "Бинбанка" обратиться за помощью к ЦБ, я думаю, продиктовано в первую очередь наличием большого количества различных бизнесов у группы "САФМАР" и риском для этих бизнесов", - рассказал аналитик.

Корпоративно-инвестиционный бизнес группы БИН насчитывает более 4 тыс. клиентов, следует из информации банка, у группы 4,7 млн розничных клиентов и 90 тыс. клиентов в секторе МСБ. По данным отчетов за август, на счетах физлиц в банке находится 503 млрд руб. (банк входит ТОП-10 по объему средств розничных клиентов), размер депозитов юридических лиц - 131 млрд руб.

В связи с этим риска отзыва лицензии большинство опрошенных экспертов не видят - банкротство может обернуться чередой банкротств в разных секторах экономики, чего регулятор допустить не может.

"Нужно учитывать и величину, и значимость "Бинбанка", его включенность в сложные и многообразные взаимозависимости в банковской сфере и в экономике в целом. Но практически национализация "Бинбанка", хотя и меньшее из двух зол по сравнению с его крахом, является крайне негативным явлением. Частному банковскому сектору будет нанесён ещё один мощный удар, продолжится огосударствление банковской системы. Оно препятствует развитию конкуренции, разнообразию форм существования банков, провоцирует монополизацию, излишние госрасходы", - рассказал Марк Гройхман.

ЦБ отрицает наличие такого мотива к санации, как увеличение госдоли в банковском секторе. Тем не менее, у версии немало сторонников. Участившиеся случаи санакции крупных частных банков - относительно честный способ "огосударствления" финансового сектора, соглашается управляющий группы юридических компаний "Гордейчик и партнёры" Алексей Гордейчик.

"Кроме того, проблемы банковской сферы - отражение общего неблагоприятного состояния экономики. Закономерно, что в условиях недостатка ликвидности государство пытается сконцентрировать финансовые потоки в подконтрольных себе учреждениях", - отмечает он.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сравнил грядущий переход ФК "Открытие" в руки ЦБ с убийством банковской системы.

Между тем, вкладчики "Бинбанка" в отсутствие позиции ЦБ начали беспокоиться о судьбе своих средств. "Бинбанк" является участником системы страхования вкладов, напомним, АСВ в случае отзыва лицензии гарантирует выплату 1,4 млн руб.

Банк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами без промедления, написал на своей странице в соцсети председатель правления Евгений Давыдович, который приступил к своим обязанностям пару дней назад.

"Акционеры банка и вся команда, при поддержке ЦБ РФ, приложат максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы для клиентов", - успокоил он.

Отток обычно происходит на слухах и панике, и обращение в ЦБ говорит, что он уже произошел, отмечает Баулин. Новость о санации может временно ослабить отток средств, к тому же, он возможен только при наличии этих средств на корсчету.

Заметим, что на июль 2017 г. S&P присвоило банку рейтинг B "стабильный", однако в августе аналитики Fitch включили "Бинбанк" в четверку кредитных организаций с рисками по ликвидности. Банк также фигурировал в нашумевшей рассылке "Альфа-капитала".

На фоне этой информации объемы частных средств и депозитов юрлиц в августе сократились, сегодня новости о санации понизили стоимость бумаг самого банка и связанных с ним компаний. Напомним, вкладчики "ФК Открытие"забрали из банка значительные суммы, несмотря на то, что контроль над организацией установил ЦБ.