]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Агентство S&P впервые с 1999 года понизило рейтинг Китая

14:42 21.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Китая на одну ступень — с «A+» до «AA-» со «стабильным» прогнозом. Суверенный рейтинг КНР агентство снижает впервые с 1999 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной пересмотра рейтинга, заявило S&P, стали опасения, что «быстрый рост объемов кредитования в течение продолжительного периода увеличил экономические и финансовые риски» в Китае.

В S&P подчеркнули, что хотя рост кредитования происходит на фоне увеличения ВВП и стоимости активов, он все же может нести угрозу финансовой стабильности.

S&P — второе международное агентство, снизившее рейтинг Китая в 2017 году. В мае суверенный кредитный рейтинг КНР впервые с 1989 года снизило агентство Moodyʼs.

Темы: Китай, Рейтинги, Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.09.2017, 17:57
Кот Мурр

Потому что оно находится в США!
21.09.2017, 14:58
+++

Почему Агентство S&P не понизило рейтинг США с долгом в 20 триллионов USD ? В США все нормально ? S&P наступает на те же грабли как в 2008 году с ипотечными облигациями ?
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.