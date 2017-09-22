]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Сбербанк уйдет из некоторых стран Европы

15:27 22.09.2017
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
Материалы по теме:

Сбербанк уйдет из некоторых европейских стран, где он сейчас работает. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в эфире «России 24».

«Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе — из ряда стран мы будем выходить <…> Под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело», — сказал Греф. О каких именно странах идет речь, он не уточнил.

У Сбербанка есть дочерняя компания в Швейцарии и подразделение Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии, которое управляет дочерними структурами в Чехии, Словакии, Венгрии, Германии, Боснии и Герцеговине, Словении, Хорватии и Сербии.

В марте 2017 года Сбербанк договорился о продаже своего подразделения на Украине. Это произошло после того, как украинские власти запретили «дочкам» российских банков выводить деньги за пределы страны.

С 2014 года Сбербанк находится под европейскими санкциями, которые были введены в связи с присоединением Крыма к России.
 

Темы: Банки в мире, Банки в России, Сбербанк
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.09.2017, 20:39
Гость: арв

УВАЖАЕМЫЕ,ВЛАСТИ!!! МОЖЕТ ПОРА НАКОНЕЦ РАЗОБРАТЬСЯ С ГРЕФОМ?СБЕРБАНК ЭТО ТОЛЬКО ВНУТРИРОССИЙСКИЙ БАНК И ЕГО ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ ВНУТРИ РОССИИ И НЕ ЛЕЗТЬ ЗА ГРАНИЦУ...ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК А НЕ ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА ГРЕФА,ВООБЩЕ НЕ ПОНЯТНО КТО НАДЕЛИЛ ТАКИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ЭТОГО ГОСПОДИНА,НАД РОССИЕЙ СМЕЕТСЯ ВЕСЬ МИР КОГДА ВИДЯТ КАК ПУТИН УГОВАРИВАЕТ ГРЕФА НЕ ОЗОРНИЧАТЬ,А ТОТ В ОТВЕТ - НЕ ТВОЕ ДЕЛО...ЧТО ЭТО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ТАКАЯ? ПОЧЕМУ ГРЕФ ВТЯГИВАЕТ РОССИЮ В БЕСКОНЕЧНЫЕ АФЕРЫ... ТО С УКРАИНОЙ,ТО С КРЫМОМ,ТО С КРИПТОВАЛЮТОЙ,ТО ИГРОЙ ПРОТИВ РУБЛЯ...СБЕРБАНК СТАЛ ФИЛИАЛОМ ФРС США? ЖДЕТЕ ЧТО ГРЕФ ОБВАЛИТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ?
22.09.2017, 20:38
Гость: Хохляндия исчезнет - вернётся

Ждать недолго.
22.09.2017, 19:36
Гость: 2704

==="Под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело», — сказал Греф. О каких именно странах идет речь, он не уточнил."===
А кто сказал, что на таких должностях должно быть легко работать? Тебе "тяжело" -поищи работу полегче, а не разрушай организацию!
Все комментарии (18)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.