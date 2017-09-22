Сбербанк уйдет из некоторых стран Европы

Сбербанк уйдет из некоторых европейских стран, где он сейчас работает. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в эфире «России 24».

«Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе — из ряда стран мы будем выходить <…> Под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело», — сказал Греф. О каких именно странах идет речь, он не уточнил.

У Сбербанка есть дочерняя компания в Швейцарии и подразделение Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии, которое управляет дочерними структурами в Чехии, Словакии, Венгрии, Германии, Боснии и Герцеговине, Словении, Хорватии и Сербии.

В марте 2017 года Сбербанк договорился о продаже своего подразделения на Украине. Это произошло после того, как украинские власти запретили «дочкам» российских банков выводить деньги за пределы страны.

С 2014 года Сбербанк находится под европейскими санкциями, которые были введены в связи с присоединением Крыма к России.

