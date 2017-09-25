«На Украине всё может превратиться в металлолом»

Почему в Киеве заговорили о возобновлении поставок газа из России

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что к 2030 году Украина может возобновить прямой импорт российского газа из-за отсутствия «устойчивой системы развития» в стране и возвращения к «олигархической системе». Впрочем, о закупках топлива у «Газпрома» в «критическом случае» руководство «Нафтогаза» задумывается уже сейчас: если зима будет морозной, реверсных мощностей может не хватить. По мнению экспертов, нынешняя перепродажа российского газа на Украину через восточноевропейские страны — дорогостоящий и рискованный «политический спектакль».

Украинские энергетики опасаются, что к 2030 году Украина будет вынуждена вернуться к импорту российского газа. По мнению коммерческого директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко, существует риск, что «всё вернётся на круги своя» и Украина снова обратится к Москве за поставками природного газа и нефти.

Такая возможность существует, поскольку на Украине отсутствует «устойчивая система развития», приводит слова Витренко издание «Новое время». По его мнению, в стране развиваются «очень негативные тенденции», свидетельствующие о возврате к «олигархической системе». Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» не исключил возможность закупок российского газа в «критическом случае».

«Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком (критическом) случае мы можем брать газ из России», — отметил Витренко в эфире «Пятого канала».

Также, по его мнению, Киев может предоставить гарантии по транзиту российского газа через украинскую территорию. Напомним, что несколькими днями ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что уже к 2019 году компания сократит объёмы газового транзита через Украину до 19 млрд кубометров в год. Для сравнения: в течение 2016 года через украинские газотранспортные системы в Европу было поставлено 80 млрд кубометров газа.

Для диверсификации транзитных каналов «Газпром» реализует проекты трубопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». По мнению экспертов, создание альтернативных газовых маршрутов связано не только с напряжённостью в отношениях между Москвой и Киевом, но и с большой изношенностью украинской газотранспортной системы.

Дорогое удовольствие

В 2015 году Киев прекратил прямые закупки природного газа у Москвы, перейдя на реверсные поставки топлива из Польши, Венгрии и Словакии. Это не означает отказ от российского газа — просто топливо стали поставлять Украине через страны-посредники по более высокой цене. При этом руководство «Нафтогаза» утверждает, что реверсные поставки обходятся для украинского бюджета дешевле, чем российское топливо. Впрочем, данные Министерства экономического развития и торговли Украины говорят об обратном.

По информации ведомства, в августе 2017 года украинские предприятия закупали газ в Европе в среднем по $210,11 за 1 тыс. кубометров, а в январе 2017 года стоимость газа достигала $230 за 1 тыс. кубометров. При этом «Газпром» предлагает Киеву газ по цене около $195 за 1 тыс. кубометров.

По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, долгосрочные прогнозы в отношении газовой отрасли Украины не имеют смысла.

«Пока неизвестно, в каком состоянии будет украинская экономика через пару лет, поэтому долгосрочные прогнозы бесполезны, — отметил эксперт в интервью RT. — Учитывая, что Украина не модернизирует свою газотранспортную систему, она за 13 лет может превратиться в металлолом. Заявление Витренко абсолютно оторвано от реальности. При этом следует напомнить, что даже в этом году Киев не исключает импорта газа из России в том случае, если зима будет морозной. В этом случае реверсных мощностей может не хватить. «Газпром» не возражает против этого, но, конечно, на фоне конфликтных действий украинской стороны газ уже не будет поставляться на прежних условиях. Теперь поставки возможны только по предоплате».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что заявление Юрия Витренко связано с «войной», которую руководство «Нафтогаза» ведёт с правительством.

«Представители «Нафтогаза» стараются лишний раз напомнить, что «Нафтогаз» не нужно упразднять, так как компания может пригодиться в будущем. Прогноз о возобновлении российского импорта также может служить этой цели. Иными словами, Витренко признаёт, что Киеву придётся в вернуться к прямым поставкам газа из России», — пояснил эксперт в интервью RT.

Одновременно с прекращением поставок российского газа Киев инициировал несколько исков к «Газпрому». 20 сентября 2017 года «Нафтогаз» подал иск к России в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Украинская сторона требует компенсировать ей убытки, случившиеся в результате потери крымских активов, и оценивает ущерб в $5 млрд, не считая процентов.

Кроме того, «Нафтогаз» требует привести контракт на транзит российского газа в соответствие с положениями «Третьего энергопакета» Евросоюза, что позволило бы украинской стороне повысить транзитные тарифы. Также Антимонопольный комитет Украины требует от «Газпрома» выплатить штраф в размере $6 млрд в связи со «злоупотреблением» положением естественной монополии.

Реверсные риски

Дороговизна реверсных поставок газа — минус серьёзный, но не единственный. Закупка топлива через третьи руки ставит Киев в зависимость от стран-посредников. Например, в 2015 году Варшава уже приостанавливала реверс газа Украине без объяснения причин. Впоследствии поставки были возобновлены. В 2014 году решение сократить объём поставляемого на Украину топлива приняли власти Венгрии. Будапешт объяснил свой шаг необходимостью нарастить собственные запасы природного газа.

Помимо рисков технического и экономического характера, также нельзя исключать возможность политических противоречий. Отношения между восточноевропейскими государствами нельзя назвать безоблачными. На территории украинского Закарпатья компактно проживают около 200 тыс. этнических венгров. По мнению Будапешта, Киев должен предоставить закарпатским венграм национальную автономию.

Венгерский МИД жёстко раскритиковал украинский закон об образовании. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, документ противоречит ценностям Евросоюза.

«Они ударили в спину Венгрии новым законом, потому что он серьёзно нарушает права венгерского меньшинства», — заявил глава МИД Венгрии.

Кроме того, украинский закон об образовании подвергся осуждению со стороны Румынии.

С Варшавой Киев также связывают весьма противоречивые отношения. С одной стороны, страны развивают сотрудничество в оборонной и экономической сферах. При этом Польша по-прежнему предъявляет исторические счета украинским националистам. Между восточноевропейскими странами также имеются экономические противоречия, которые, по мнению экспертов, будут только усугубляться в будущем.

«Интересы восточноевропейских стран, через которые сегодня идёт реверс газа на Украину, очень часто противоречат интересам Киева по целому ряду вопросов, — подчеркнул Митрахович. — Например, Венгрия планирует принять участие в проекте «Северный поток — 2», и в долгосрочном плане Будапешту интереснее заниматься транзитом российского газа, чем сотрудничать с Киевом».

По мнению эксперта, Польша также планирует стать газовым хабом Европы, для чего намерена задействовать резервы своих газовых хранилищ.

«В этом случае она составит серьёзную конкуренцию Украине, которая рассчитывает использовать построенные в советское время хранилища для создания крупного энергетического хаба. И это только один вопрос — между этими странами существует множество противоречий, включая политические», — подчеркнул Митрахович.

СПГ-тупик

Если вынести реверс российского газа за скобки, единственной альтернативой поставкам «Газпрома» для европейских стран может стать сжиженный природный газ (СПГ).

Сегодня лидером на мировом рынке СПГ является Катар: по оценкам Международного газового союза, в 2016 году на Доху пришлось почти 30% всего производства СПГ в мире. Другие страны — США, Австралия и Россия — также наращивают производство сжиженного природного газа. Например, запуск первой очереди российского завода «Ямал СПГ» запланирован на ноябрь 2017 года.

Прогнозы экспертов по рынку СПГ заметно разнятся. По мнению вице-президента по коммерческим вопросам Shell в РФ Дугласа Бакли, к 2030 году объём мирового производства СПГ не превысит 25% от общего объёма газового рынка. Однако, по мнению аналитиков British Petroleum, к 2035 году доля СПГ достигнет 51% в общей доле торговли газом в мире. Пока рынок СПГ крайне нестабилен — например, в начале 2017 года цены на сжиженный газ обвалились сразу на 45% из-за ожиданий перепроизводства.

Чтобы завоевать рынок Старого Света, американские производители намеренно занижают цены на СПГ для европейских потребителей. Закрепившись в Евросоюзе, американские компании поднимут цены, полагают эксперты. Европейские страны проявляют предусмотрительность и не спешат отказываться от российских поставок.

В управлении по энергетической информации американского Минэнерго пришли к выводу, что Европа будет ориентироваться на российские газовые поставки как минимум на протяжении ещё 20 лет.

«Среди европейских стран будет сохраняться значительная зависимость от поставок российского природного газа», — говорится в отчёте американских аналитиков.

Что касается Украины, то Киев не может импортировать СПГ не только из-за его дороговизны. Анкара не даёт разрешения на проход танкеров с СПГ через Босфорский пролив, ссылаясь на требования безопасности. Пока все попытки Киева убедить турецкие власти открыть Босфор для транзита СПГ не увенчались успехом.

В интервью The Wall Street Journal глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал Турцию серьёзным препятствием на пути поставок на Украину СПГ и призвал Вашингтон приложить дипломатические усилия для решения этой проблемы. Правда, даже в том случае если Анкара откроет Босфор для танкеров с газом, Украина не сможет этим воспользоваться: в стране нет мощностей для регазификации СПГ.

«Чтобы начать импорт СПГ, Украина должна сначала построить необходимую инфраструктуру в Одессе, — пояснил Митрахович. — Такие планы были ещё при Януковиче, но ничего до сих пор так и не создано. Сейчас строительство терминала СПГ в Одессе маловероятно».

Таким образом, реверс топлива пока остаётся для Киева единственной заменой прямым поставкам российского газа. Но альтернативной эта схема является только на словах, подчёркивают эксперты, и держится исключительно на антироссийском настрое действующего украинского режима.

«На самом деле, реверс является только видимостью диверсификации поставок, ведь «Газпром» не несёт никаких убытков и продолжает поставлять газ на Украину — просто через третьи страны. Украинским властям эта схема выгодна только с политической точки зрения, а на практике реверс даёт стране лишь бессмысленные издержки», — резюмировал Митрахович.