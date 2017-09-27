Россия поднялась на несколько позиций в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия поднялась на пять строчек в рейтинге глобальной конкурентоспособности, ежегодно составляемом Всемирного экономического форума, сообщает «Интерфакс».

В 20016 году Россия занимала 43 место рейтинга, а в текущем году заняла 38-е место. Отмечается, что в общей сложности с 2012 года Россия улучшила свои позиции в данном рейтинге на 29 строк.

Лидером рейтинга вновь оказалась Швейцария, занимающая эту позицию уже девять лет подряд. Также в Топ-5 значатся США, Сингапур, Нидерланды, Германия.

Россию обгоняют в рейтинге такие страны, как Малайзия, Катар, Таиланд, Азербайджан, Индонезия, Мамльта, Польша, Индия, Португалия.

Как пишет информагентство, присутствие России в верхней половине рейтингов отмечается для таких индексов как «Размер рынка», «Инфраструктура», «Эффективность рынка труда», «Здоровье и начальное образование», «Макроэкономическая среда», «Высшее образование и профессиональная подготовка», «Технологический уровень», «Инновационный потенциал».

В нижней половине рейтингов Россия значится по таким показателям конкурентоспособности, как «Конкурентоспособность компаний», «Эффективность рынка товаров и услуг», «Общественные институты», «Развитость финансового рынка».