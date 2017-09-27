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Россия поднялась на несколько позиций в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

09:58 27.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Россия поднялась на пять строчек в рейтинге глобальной конкурентоспособности, ежегодно составляемом Всемирного экономического форума, сообщает «Интерфакс».

В 20016 году Россия занимала 43 место рейтинга, а в текущем году заняла 38-е место. Отмечается, что в общей сложности с 2012 года Россия улучшила свои позиции в данном рейтинге на 29 строк.

Лидером рейтинга вновь оказалась Швейцария, занимающая эту позицию уже девять лет подряд. Также в Топ-5 значатся США, Сингапур, Нидерланды, Германия.

Россию обгоняют в рейтинге такие страны, как Малайзия, Катар, Таиланд, Азербайджан, Индонезия, Мамльта, Польша, Индия, Португалия.

Как пишет информагентство, присутствие России в верхней половине рейтингов отмечается для таких индексов как «Размер рынка», «Инфраструктура», «Эффективность рынка труда», «Здоровье и начальное образование», «Макроэкономическая среда», «Высшее образование и профессиональная подготовка», «Технологический уровень», «Инновационный потенциал».

В нижней половине рейтингов Россия значится по таким показателям конкурентоспособности, как «Конкурентоспособность компаний», «Эффективность рынка товаров и услуг», «Общественные институты», «Развитость финансового рынка».

Темы: Рейтинги, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в мире, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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27.09.2017, 10:58
Гость: Фрол.

Кремлевские кукловоды и мировые шулеры-глобалисты играют одну и ту же роль и выдают желаемое за действительное. Цель у них одна поднять значимость и роль российских троцкистов во власти.
\\\\\\\\\\\
На это брошены все их силы. Орешкины здесь в России и Блумберги там на Западе. Их цель ежедневные ролики про масло-масляное и как все хорошо и чудесно. Это Троцкизм и их пропаганда идет похлеще Гебельсовской.
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