Зачем Россия хранит государственные миллиарды в США

Парадокс: мы постоянно скупаем долговые обязательства США, а вырученные деньги они тратят в том числе и на противостояние с нашей страной

Государственный долг Соединенных Штатов впервые за всю историю превысил отметку в двадцать триллионов долларов. Это примерно 125 годовых бюджетов Евросоюза в нынешнем году. Так зачем мы держим часть нашей заначки на черный день за океаном?

1. ПОЧЕМУ ГОСДОЛГ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ?

- Американские расходы превышают доходы, - говорит кандидат экономических наук, директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. - Возьмите хотя бы их военный бюджет - он просто космический (в 2018-м составит 692 млрд. долларов против наших 69 млрд. - Ред.). Чтобы справиться с этой нагрузкой, они и занимают деньги во всем мире. Американское казначейство продает свои облигации, а другие страны их покупают. Соответственно Америка получает деньги в долг под достаточно маленький процент, потому что их облигации считаются безрисковыми - при желании их всегда можно продать.

- США вслед за Британской империей создали систему, при которой за их существование платит весь мир, - продолжает экономист Михаил Делягин. - Так уж вышло, что американский госдолг на данный момент - действительно самый надежный финансовый инструмент.

2. ЗАЧЕМ ЗАНИМАТЬ, КОГДА ЕСТЬ ДЕНЕЖНЫЙ СТАНОК?

- Во-первых, печатание долларов спровоцирует высокую инфляцию в самих США, - рассказал независимый экономический эксперт Антон Шабанов. - Во-вторых, доллар - мировая резервная валюта, и если напечать такое количество лишних купюр, стоимость доллара и остальных активов в мире сильно понизится.

3. ЭТО БЕЗОПАСНО?

- Это ловушка, - уверен Делягин. - Вашингтон не собирается выплачивать госдолг - это попросту невозможно, поэтому пирамида будет расти, пока не разрушится. И такое уже было в 71-м году во время так называемого Никсоновского шока: Штаты отказались от обязательств по обмену долларов на золото и наоборот, что фактически означало банкротство страны. В тот раз им это сошло с рук, из-за безнаказанности подобное может повториться.

- Риски есть всегда, - подтверждает слова коллеги Разуваев. - Когда началась Первая мировая война, безрисковыми облигациями считались облигации Германии и России. Но большевики объявили дефолт и вообще от долгов отказались, немцы сделали то же самое.

4. А ЕСЛИ ВСЕ ПЕРЕСТАНУТ ПОКУПАТЬ ЭТИ БУМАГИ?

- Чтобы этого не произошло, вся внешняя политика США направлена на создание управляемого хаоса в разных точках мира, - отвечает Делягин. - Происходят вторжения в разные страны - Сирию, Ирак, Ливан, устраиваются «цветные» революции - на Украине, в Грузии, Египте. В итоге США предлагают себя напуганному капиталу в качестве единственной тихой гавани. И это работает!

5. ДОЛГ БУДЕТ РАСТИ БЕСКОНЕЧНО?

- Американцев все устраивает, поэтому такая система будет работать и дальше, - говорит Александр Разуваев. - Более того, федеральный резерв (аналог российского Центробанка. - Ред.) потихоньку повышает процентную ставку. То есть расходы по обслуживанию долга у США будут расти, и по-любому придется за счет новых займов все это закрывать.

- Никто в мире не пойдет на банкротство Америки, - уверен Михаил Делягин.

Инфографика © KP.RU, Алексей Стефанов

6. ЧЕМ ЭТО СВЕТИТ НАМ?

- Госдолг США и российская экономика связаны хотя бы тем, что в их 20 триллионах долларах порядка 109 миллиардов долларов наши, - говорит Делягин. - При этом в августе Соединенные Штаты приняли закон об антироссийских санкциях, где среди прочего - исследование последствий от замораживания этих наших 109 миллиардов. Президент Дональд Трамп под этим документом подписался. И пока нет никаких признаков, что российские либералы делают хоть что-то для спасения российских денег. А деньги в опасности, учитывая, что недавно американцы уже отобрали у нас дипломатическую недвижимость.

- Не думаю, что США арестуют наши средства, иначе они потеряют статус первоклассного заемщика - возражает Александр Разуваев. - И облигаций американских у нас не так много. Мы имеем 109 миллиардов в американских ценных бумагах при резервах более чем 400 миллиардов долларов. Ну а если предположить, что арест все-таки произошел, то Россия может просто перестать платить по своим внешним долгам.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А для чего держать деньги во враждебной к нам стране?

- За политикой и идеологией надо ходить на митинги, а экономика работает по совсем другим законам - законам рациональности, - считает экономист Александр Разуваев. - Доллар - единственная мировая резервная валюта, и соответственно то, что мы держим в долларе 25% нашего резерва, - это совершенно нормально. Это, если хотите, поддержание стабильности курса рубля. Пока Штаты остаются самой крупной экономикой мира и самым надежным заемщиком, мы будем хранить у них свои 25%. И не важно, что происходит в политике, денег это не коснется, потому что США тут же потеряют лицо. Хотя, конечно, существуют и надежные немецкие государственные облигации, золото - все это тоже есть в резервах нашего ЦБ.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

«Все не так страшно, как кажется»

- Не нужно ничего бояться, - уверен экономист Никита Кричевский. - Нынешняя величина госдолга США имеет два обстоятельства, которые существенно снижают остроту проблемы. Во-первых, американский госдолг не самый высокий в соотношении с ВВП страны. После войны величина их задолженности составляла 125 - 126% к ВВП, а сейчас 105% (иными словами, сумма долга США больше, чем стоимость всех производимых американцами за год товаров и услуг. - Ред.). А во-вторых, как бы кому ни хотелось, но американская экономика сильная. Гособлигации США сегодня являются наиболее устойчивым и надежным способом вложений свободных средств. Этим и объясняется то, что проценты по этим гособлигациям весьма малы, то есть процент по обслуживанию американского госдолга минимален. Для сравнения: российские облигации в прошлом году продавались по ставке до 10% годовых. В Соединенных Штатах 1,5 - 2% в зависимости от срока.

Автор - Аббас Джума