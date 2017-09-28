Россия списала 20 млрд долларов долга странам Африки

Президент Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов, пишет "Интерфакс".

"В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов", - заявил Путин после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде, с которым они обменялись орденами.

Президент добавил, что в 2016 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки $5 млн.