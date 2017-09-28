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Россия списала 20 млрд долларов долга странам Африки

18:45 28.09.2017
Фото с сайта u-news.com.ua
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов, пишет "Интерфакс".

"В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов", - заявил Путин  после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде, с которым они обменялись орденами.

Президент добавил, что в 2016 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки $5 млн.

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 23:10
Гость: Пусть распоряжается своими

"свои" ему этот народ и платит, на службе у которого он и состоит.
28.09.2017, 22:45
Гость: сам такой

Эти дураки как ты гутаришь за эти долги в своё время ихними недрами распоряжались и никого более не подпускали . А сейчас кишка тонка.
28.09.2017, 22:32
Гость: Wrangell

А пожет и нам объявить Россию африканской страной, а русских окрестить нег-ами. Тогда может и русскому чернокожему человеку кто-нибудь будет помогать, может и собственное правительство про народ вспомнит не только перед выборами... :)
Во многих случаях положение русских хуже положения нег-ов в Африке и никому нет дела... Образование разрушается, медицина КАТАСТРОФИЧЕСКИ разрушается, детских садов не хватает ипр итп
Патриотизм это замечательно, но патриотизм не должен быть с голой ж-пой.
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