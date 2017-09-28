]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Россия стала первой в мире по темпам роста числа миллионеров

14:38 28.09.2017
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Россия в 2017 году показала самые высокие в мире темпы роста числа долларовых миллионеров. Об этом говорится в ежегодном докладе World Wealth Report, подготовленном компанией Capgemini.

За год число граждан РФ, располагающих состоянием как минимум в один миллион долларов, выросло, по подсчетам авторов доклада, на 19,7%. В среднем по всему миру число миллионеров выросло на 7,5%.

При это общее число долларовых миллионеров в России остается относительно невысоким — около 182 тысяч человек. В США миллионеров около 4,8 миллиона человек, в Германии — 1,3 миллиона, в Китае — 1,2 миллиона.

В 2016 году составители World Wealth Report зафиксировали снижение числа долларовых миллионеров в России на 1,8%. Всего в мире, по данным World Wealth Report, 16,5 миллиона человек с состояниями от 1 миллиона долларов и больше.

Совокупное состояние миллионеров — 63,5 триллиона долларов. Более трети от совокупного состояния приходится на долю сверхбогачей. К этой категории авторы доклада относят людей с состоянием от 30 миллионов долларов.

Темы: Россия, Рейтинги, Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.