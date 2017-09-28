Минфин предложил увеличить секретные расходы бюджета

Минфин внес поправки в бюджет на 2017 год. Согласно им, закрытые расходы увеличатся, «Россельхозбанк» получит 20 млрд руб., субсидии "Внешэкономбанку" (ВЭБ) сократят.

Минфин второй раз за год внес поправки в бюджет. Открытые расходы ведомство предлагает сократить на 58,5 млрд руб. до 13,61 трлн руб., а закрытые увеличить на 184,43 млрд руб. Всего расходы составят 16,72 трлн руб, следовательно, их закрытая часть − 18,8% от бюджета, что на 1,6% больше изначальной доли.

Обычно закрытые расходы идут на оборону и безопасность. Например, законопроект предусматривает новый пункт о выделении 3 млрд руб. на расходы ФСО, «связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности».

Закрытую часть бюджета составляют и расходы на строительство жилья для военных, содержание военных учебных заведений, выплаты семьям погибших военнослужащих. По этой причине закрытые статьи можно увидеть не только в разделе «Национальная оборона», но и в «ЖКХ», «Образование», «Культура» и прочих.

Согласно поправкам, правительство выделит дополнительно 40 млрд руб. госкомпаниям, половину из этой суммы получит «Россельхозбанк» «для сохранения темпов роста аграрного производства». Фонду развития промышленности выделят 16 млрд руб. на поддержку инвестиционных проектов, а «Ростеху» − 15,45 млрд руб. «для целей обеспечения особо важных и специальных полетов».

РЖД направят 17,7 млрд руб. на строительство железной дороги от Прохоровки до Батайска в обход Украины, реконструкцию участка пути имени М. Горького – Котельниково-Тихорецкая-Крымская в обход Краснодарского транспортного узла, а также на развитие инфраструктуры Московского транспортного узла.

«Первый канал» получит 3 млрд руб., Объединенная судостроительная корпорация − 3,3 млрд руб., а вот «Внешэкономбанку» субсидии сократят на 42,4 млрд руб. в 2017 году и на 50 млрд руб. в следующие два года.