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Набиуллина отказалась поддерживать крупные неэффективные банки

20:49 29.09.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России выступает за здоровую конкуренцию между различными категориями банков, не готов поддерживать крупные неэффективные банки только ввиду риска их огосударствления, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24». «Мы не готовы оставлять неэффективные банки на рынке, крупные, только из-за того, что они частные и есть риск огосударствления», — заявила она.

«Не может быть здоровой конкуренции, если конкурируют здоровые банки и недобросовестные банки. Вот это хуже для конкуренции, чем то, что мы вынуждены делать», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Летом заработал новый механизм санации через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора. 29 августа регулятор объявил о санации через данный фонд банка «ФК Открытие», санация Бинбанка началась уже через месяц — 21 сентября. Руководство ЦБ не раз подчеркивало, что новый инструмент создавался в рамках борьбы за прозрачность и эффективность процедуры финансового оздоровления, пишет РБК.

«Нет никакой политики огосударствления банков. Есть временные вхождения государства в капитал санируемых банков», — подчеркнула глава ЦБ.

Темы: Экономика
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 23:07
Гость: Патриот Золотой Орды

Эти банки раздал нашим джигитам святой Президент Ельцин. Поэтому им должны помогать.
29.09.2017, 22:20
Гость: Контрразведчик

ЭЛЬВИРА МОЛОДЕЦ!!!
29.09.2017, 22:03
Гость: Велеслав.

Тысячу раз правы наши русские экономисты Болдырев, Глазьев, Делягин и другие. Мы имеем дело внутри страны с противодействием развитию страны предательской деятельности узколобой группировки лиц "либеральной национальности" в Правительстве и ЦБ.
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На самом деле госпожа Хабибулина лукавит. Ситуация с банками вообще ненормальная. Никакого контроля со стороны ЦБ нет вообще и государство несет колоссальные убытки. При этом Набиуллина демонстрирует подозрительное неравнодушие к банку "Открытие"(Минц Борис Иосифович) которому недавно ЦБ уже выделял рекордные 127 млрд руб. За счет кредита ЦБ в банк «Открытие» получил в виде займа 99 млрд сроком на 10 лет(с учетом падения курса рубля за этот срок, данный платеж можно считать невозвратным). Также непонятны гигантские финансы которые ЦБ планирует затратить на оздоровление "Бинбанка"(Гуцериев Микаил Сафарбекович, Шишханов Микаил Османович). При этом с непонятным упорством именно ЦБ топит и банкротит один из крупнейших национально-ориентированного банков "Югра".
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