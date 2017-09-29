Набиуллина отказалась поддерживать крупные неэффективные банки
Банк России выступает за здоровую конкуренцию между различными категориями банков, не готов поддерживать крупные неэффективные банки только ввиду риска их огосударствления, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24». «Мы не готовы оставлять неэффективные банки на рынке, крупные, только из-за того, что они частные и есть риск огосударствления», — заявила она.
«Не может быть здоровой конкуренции, если конкурируют здоровые банки и недобросовестные банки. Вот это хуже для конкуренции, чем то, что мы вынуждены делать», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.
Летом заработал новый механизм санации через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора. 29 августа регулятор объявил о санации через данный фонд банка «ФК Открытие», санация Бинбанка началась уже через месяц — 21 сентября. Руководство ЦБ не раз подчеркивало, что новый инструмент создавался в рамках борьбы за прозрачность и эффективность процедуры финансового оздоровления, пишет РБК.
«Нет никакой политики огосударствления банков. Есть временные вхождения государства в капитал санируемых банков», — подчеркнула глава ЦБ.