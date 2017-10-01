Министр Топилин: Да у нас пенсия растет быстрее всех в мире

Правительство считает прибавку в 300 рублей большим подарком старикам

Не прошло и десяти дней, как чиновники «осчастливили» неработающих пенсионеров информацией о грядущей «уже в январе» индексации ежемесячного содержания в размере примерно 300 рублей, и вот — новое оптимистичное заявление.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая на заседании профильного комитета Совета Федерации, уверил собравшихся, а с ними и всех россиян, что темпы роста пенсий в стране выше, чем в других странах.

«А если инфляция в России составит 3,1 или 3,0%, то это (300 руб. — авт.) будет уже достаточно серьезная прибавка, — сказал министр. — Нигде в мире, если это не Африка и не какие-то кризисные явления, пенсии не индексируются на 7%, нигде! Когда инфляция стала низкой, мы стали думать: а что это мы так низко индексируем пенсии? Мы не низко их индексируем, а серьезно выше, чем инфляция. Разница между инфляцией и индексацией в 0,5% достаточно ощутима для пенсионера. Не может быть одновременно и низкой инфляции, и высокой индексации».

Как позже уточнил Максим Анатольевич (очевидно, для тех, кто справедливо считает прибавку в 300 рублей откровенным издевательством над пожилыми людьми), «во всем мире пенсии индексируют каждый год только на 0,3% -1,2%». Так и хочется сказать ему: сами попробуйте прожить хоть месяц на эти деньги, господин Топилин!

По размерам пенсионных выплат Россия занимает место в конце второй мировой десятки. При том, что возраст выхода «на покой» у нас самый низкий — 55 лет женщины, 60 лет мужчины. Из стран ЕС только во Франции он на сегодня 62,5 (пенсия в среднем 500 евро, или около 35 тыс. руб. по текущему курсу). В остальных государствах — 65 лет, как для мужчин, так и для женщин.

— Обидно за Россию! — говорил недавно вашему корреспонденту Борис Александров, физик, академик РАН. Он как раз вернулся тогда из дальней командировки за океан. — У нас такие талантливые, работящие люди, а живут, как… Извините, напрашивается только грубое слово. Почему так? Причин немало. Основная — неэффективные экономические потуги, которые предпринимаются правительством страны. И в тех, кто призван выполнять принимаемые решения на местах. Дело даже не столько в слабых профессиональных качествах исполнителей, сколько в их откровенном равнодушии. Интересует лишь собственное благополучие.

Об экономических потугах команды премьера РФ Дмитрия Медведева корреспондент «СП» говорила с Анатолием Бажаном, доктором экономических наук, заведующим отделом Института Европы РАН.

— Радоваться нам обещанной правительством индексации пенсий, или печалиться её размерами, Анатолий Иванович?

— Относиться можно по-разному. Но то, что индексация в 300 рублей совершенно точно не решит финансовых проблем пенсионеров — это факт, — сказал Анатолий Бажан.

— Министр Топилин уверяет, что пенсии у нас индексируются «серьезно выше, чем инфляция», такого, мол, нет нигде в цивилизованном мире. А индексацию, в развитых странах, скажем, европейских, вообще проводят?

— Индексация там есть. Но она, как правило, небольшая, поскольку евро — главная валюта государств ЕС — практически не обесценивается. Общий экономический уровень в государствах Евросоюза в разы выше, чем в России. Как и производительность труда. Отсюда и высокий размер пенсий, материальное благосостояние граждан «в возрасте» в целом.

— Тем не менее, в ЕС, коль уж сравниваем с ним, многие и после выхода на заслуженный отдых продолжают трудиться…

— Не потому, что надо подзаработать, как большинству их российских пенсионеров. Кому-то просто важно оставаться нужным, кто-то востребован в своей профессии. Пенсионный возраст там за малым исключением наступает в 65 лет. Потому тех, кто получает пособие по старости, априори меньше, чем в РФ. Значит, ниже и нагрузка на бюджет.

У нас тоже хотят поднять возрастную пенсионную планку до 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), чтобы приблизиться к европейским стандартам, и, как объясняют, повысить денежную составляющую пенсий, но пока не решаются. Бюджет может не выдержать нагрузку. Для начала нужно все-таки поднять на должный уровень экономику.

Но вот беда — современная российская экономическая программа не дает возможности ускорить темпы развития и достичь более высокого уровня жизни, от которого напрямую зависит сумма пенсий.

Большие проблемы наблюдаются в денежно-кредитной и финансовой политике. Они ведутся примерно по той же схеме, что в Западной Европе, в США. Но для стран с переходной экономикой, каковой является сейчас Россия, нужно совсем иное. Необходимо стимулировать приток инвестиций, которая обеспечивала бы экономический рост. Нужна, говоря упрощенно, чрезвычайная экономическая политика.

Опыт Европы нужно, конечно, использовать, но не сегодняшний, а послевоенный! В 1960-х годах во Франции инвестиции государства не только из госбюджета, но и банковского капитала обеспечили быстрый экономический рост, создание высокоэффективных отраслей. Например, космической, авиационной. Те «поднялись» в значительной степени благодаря кредитам. Которые выдавались потому, что банки работали на выполнение государственной программы.

— У нас банки государство с некоторых пор активно «зачищает», лишая лицензии…

— Что касается ликвидации банков, то, может быть, в некоторых случаях это и не надо было делать. Сейчас, правда, положение меняется, используется санирование (оздоровление — авт.), которое предусмотрено для финансовых институтов, имеющих большое значение для российской экономики. Я считаю это позитивным моментом. Но нужно, чтобы банковская система работала в соответствии с госпрограммами. А у нас она (система — авт.) в значительной степени пущена на самотек. Это касается даже официальных госбанков. У всех в основном один интерес — прибыль. Даже ипотеку, являющуюся одной из приоритетных программ правительства, используют преимущественно для получения собственного дохода.

— В этом году после долгого перерыва Министерство финансов РФ решилось на выпуск облигаций федерального займа для населения. На ваш взгляд, перспективное дело с точки зрения развития экономики?

— Облигации дают, конечно, возможность наполнить госбюджет средствами, которые будут использоваться, в том числе, и для выплаты пенсий. Но, насколько я понимаю, в значительной части эти средства пойдут на латание каких-то дыр в бюджете. Не будем также забывать, что те банки, которые «подписались» участвовать в продаже облигаций населению, получат значительный доход в собственную мошну.

— Анатолий Иванович, та цифра инфляции, о которой говорит власть, реальная? Или все-таки её занижают, чтобы не пугать народ?

— Вполне возможно, что реальная. Тут вот в чем дело. С 2014 года инфляция в РФ резко «скакнула» вверх. Цены, прежде всего, на предметы потребления, возросли почти вдвое. Продажи стали весьма затруднительны в связи с нехваткой средств у населения, товары «зависли» на полках. После чего наступил период некой корректировки инфляционной спирали. Инфляция немного отступила, темпы её уменьшились.

Но если считать не по отдельным годам, а в сумме, начиная с 2014 года, то увидим что она большая. Об этом свидетельствует и недовольство значительных слоёв населения страны зарплатой, пенсиями. Государство повышает их сейчас, правда незначительно, но проблему это не решает. Я думаю, через год-два инфляция вернется с ускорением. Увы!