Референдум в Каталонии и очередное торжество европейских двойных стандартов

Каталонцы устроили хорошую встряску тонущей во лжи и лицемерии старушке Европе

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Центральной новостью начала октября в мире стал, вне всяких сомнений, референдум в Каталонии. Чтобы понять всю суть поднятой официальной Барселоной проблемы, нам стоит сделать небольшой экскурс в историю.

Каталония как этно-культурный феномен начала формироваться предположительно еще в V веке нашей эры, когда на территорию Иберийского полуострова проникли готы и аланы, создавшие страну Готалония с центром в Барселоне. Однако триста лет спустя на территорию современной Испании вторглись арабы из Северной Африки, и Каталония на несколько столетий превратилась в поле боя между франками и маврами. И лишь в 988 году мавры были окончательно изгнаны из округи Барселоны, и Каталония стала независимым графством.

В XII веке, благодаря династическому браку, она вошла в состав Королевства Арагон, и только в XVIII – как часть Арагона официально присоединилась к Испании. При этом каталонцы остро чувствовали свою «инаковость», и уже в XIX столетии попытались отделиться, но Мадрид их убедил повременить с независимостью.

Повторили попытку отсоединения каталонцы и в 1930-е годы, однако в Испании как раз вспыхнул антиконституционный и фашистский по своей сути мятеж Франко, и Барселоне не оставалось ничего другого, как поддержать мадридские республиканские власти против путчистов. Франкисты и их нацистские союзники в отместку совершили на территории Каталонии в ходе Гражданской войны множество зверств, а после победы Франко подвергли каталонцев жесточайшим репрессиям.

В конце 1970-х на волне демократизации Каталония получила автономный статус в составе Испании и официальное признание каталонского (каталанского) языка. Область стала быстро развиваться (по словам каталонцев, в первую очередь благодаря трудолюбию, отличающему жителей Каталонии от более расслабленных испанцев).

Несмотря на то, что на ее долю приходится всего 6% территории современной Испании и около 16% населения, Каталония формирует около 20% ВВП страны, причем отдает центру в виде налогов ощутимо больше, чем получает взамен.

Недовольство экономической политикой Мадрида побудило местные власти Каталонии провести в 2009 – 2010 годах опросы, большинство участников которых высказались за отделения от Испании. В 2012 году начались массовые народные выступления в поддержку независимости Каталонии, а на местных выборах с большим отрывом победили «сепаратистские» партии.

В 2014 году каталонцы уже пытались провести референдум о статусе региона, но из-за давления Мадрида отказались от этой идеи, ограничившись очередным опросом, по итогам которого в области опять-таки лидировали сторонники независимости.

И вот, возможно, для каталонцев началась финишная прямая. На фоне терактов в Барселоне и массового недовольства жителей региона испанской миграционной и контртеррористической политикой, 1 октября 2017 года власти Каталонии все-таки провели референдум. В нем приняли участие около 42% граждан, имеющих право голоса (явка могла быть еще больше, но испанские силовики заблокировали несколько сот избирательных участков), свыше 90% из которых (примерно 2,3 миллиона человек) поддержали идею независимости Каталонии.

Официальный Мадрид заранее предупредил, что итоги волеизъявления каталонцев не признает, но то, на что он пошел в реальности, шокировало многих. После того как каталонская полиция фактически саботировала указания о переподчинении центральной власти и отказалась разгонять референдум, в Каталонию были переброшены силы национальной полиции и гражданской гвардии, а в Мадриде прошли митинги «за единую Испанию».

Все это вызвало ощущение омерзительного дежавю. По словам очевидцев, родственники провожали сельских испанских полицейских в Каталонию, как на войну. А сторонники «единой Испании» устроили в Мадриде настоящий нацистский шабаш, массово зигуя и распевая франкистский гимн.

Но это были «цветочки», «ягодки» начались в самой Каталонии. Испанские силовики с оружием, в масках и защитном снаряжении врывались на избирательные участки и разгоняли участников референдума. Люди расходиться отказывались – тогда по ним открыли огонь резиновыми пулями, стали поливать их слезоточивым газом и избивать дубинками. Пожилым женщинам разбивали головы и таскали их за волосы.

В общей сложности от рук испанской полиции и гвардии пострадало около тысячи человек. Травмы некоторых участников референдума оказались очень тяжелыми. Наверное, если бы официальный Мадрид специально хотел бы заставить Каталонию проголосовать за отделение, он и то бы не смог сделать это более убедительно.

Смею предположить, что если бы новый референдум прошел бы в Каталонии на этой неделе, уровень поддержки независимости оказался бы еще выше...

Массовым насилием официальный Мадрид буквально загнал себя в угол. Даже в правительстве Германии, где Испанию поддерживали до последнего (исходя из интересов ЕС), вынуждены были призвать к деэскалации обе стороны конфликта, хоть и напомнили о том, что конституционный суд Испании признал референдум незаконным.

Одернул Испанию МИД Бельгии, глава которого Дидье Рейндерс прямо заявил, что нарушения со стороны Барселоны не оправдывают применения Испанией силы. Негативно оценили жестокость испанской полиции власти Нидерландов. Президент Болгарии Румен Радев сказал, что жесткие действия испанских силовиков не решат проблему.

Однозначно поддержали Испанию только Франция и Польша.

Самой любопытной была реакции на произошедшее Великобритании. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон одновременно назвал референдум неконституционным и осудил насилие со стороны испанских властей.

Зато практически все авторитетные и ориентированные на власть британские СМИ буквально спустили на Испанию собак. Times назвала действия Мадрида контрпродуктивными и неоправданно жесткими. Daily Telegraph ткнула испанские власти носом в то, что их страна всего 40 лет тому назад избавились от диктатуры и что поэтому насилие на ее территории вызывает особую тревогу. Guardian позволила себя едкую иронию в адрес официального Мадрида, заметив, что Испанию охватил кризис, а ее премьер-министр, судя по всему, этого не осознает.

Реакция британцев – понятна. Политкорректность политкорректностью, а Испания на фоне Брексита активизировала дипломатическое наступление на Лондон в гибралтарском вопросе. Теперь Мадриду будет явно не до разбирательств со своими давними соперниками...

Остальные же европейские страны Испания поставила в неудобное положение. Неадекватность реакция Мадрида на референдум – очевидна.

Действующие власти России и Белоруссии, например, никогда не позволяли себе ничего подобного по отношению к участникам мирных собраний, но регулярно подвергаются жесткой критике со стороны Брюсселя за якобы «недемократичность». Даже Виктор Янукович, которому на Западе угрожали чуть ли не вооруженным вторжением за применения силы против майдановцев, дал разрешение на использование резиновых пуль, только когда «мирные демонстранты» начали жечь заживо «Беркут» и попытались взять штурмом правительственный квартал. Но это лишь внешняя сторона вопроса.

Куда важнее то, что европейцы, критикующие сегодня каталонцев за «сепаратизм» и «неконституционность», в свое время горячо приветствовали развал сепаратистами Советского Союза, сами растерзали Югославию и «возвели на царствие» совершивших антиконституционный насильственный переворот Турчинова, Яценюка и Порошенко на Украине.

Каталонский референдум в известной мере сломал систему. Если раньше европейцы крушили государства и свергали законные власти «на стороне», то теперь возникла гипотетическая угроза проведения АТО «на своей территории».

Немецкого, французского или португальского обывателя можно нагло обманывать, рассказав ему по ТВ о том, что Киев якобы не бомбит Донбасс, не сжигает заживо людей в Одессе, не пропагандирует нацизм и не попустительствует пыткам, мародерству и изнасилованиям, но если нечто подобное произойдет прямо в ЕС, то правду будет уже не скрыть...

Каталонцы вызывают невольную симпатию своим романтическим отношением к политической свободе и патриотизму. Они искренне верят в те ценности, которые - что в Мадриде, что в Брюсселе - уже давно декларируют чисто формально и не понимают, почему им не дают жить так, как они считают нужным.

Чем все закончится – переговорами с последующим компромиссом, гражданской войной или фактическим выходом Каталонии из состава Испании с постепенным признанием этого факта Евросоюзом – пока непонятно. Зато уже ясно, что каталонцы устроили хорошую встряску тонущей во лжи и лицемерии старушке Европе и дали ей шанс стать хотя бы чуточку честнее. И за это им - большое спасибо.

