К 2018 году власть окончательно отказалась от идеи борьбы с принудительной офшоризацией и поймана в капкан США

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Правительство РФ окончательно отказалось от идеи принудительной деофшоризации системообразующих компаний, сославшись на доклад о том, что уже принятые в 2014-2016 годах меры достаточны на данном этапе, а дальнейшее углубление деофшоризации будет вредно для российской экономики. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом, подготовленным первым вице-премьером Игорем Шуваловым для президента Владимира Путина.

Якобы риски возникнут за счёт "ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере". Кроме того, некоторые дочерние компании являются предприятиями с участием зарубежного капитала, в связи с чем их перевод в российскую юрисдикцию может привести к прекращению сотрудничества, обеспечивающего экспансию российской экономики на другие рынки, указывается в докладе.

Войну офшорам Владимир Путин объявил в своем послании Федеральному собранию в 2012 году. Что же реально было сделано для деофшоризации и достаточны ли эти меры? Своим мнением об этом поделился доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

- В Правительстве считают, что решения по деофшоризации достаточны на данном этапе. А какие меры были предприняты и действительно ли что-то сделано?

- В 2014 году были приняты поправки к Налоговому кодексу, которые впоследствии получили название "закон о контролируемых иностранных компаниях (КИКах)" или закон о деофшоризации. В этих поправках говорится о том, что владельцы так называемых КИКов (это, прежде всего, компании, находящиеся в офшорах) должны предоставлять информацию о наличии своих активов, счетов и операциях по этим счетам, а также предоставлять налоговые декларации.

И весной 2017 г. физические и юридические лица, являющиеся владельцами КИКов, должны были в полном объёме представить эти данные. Но вот незадача. Количество деклараций составило очень незначительное количество по отношению к ожидаемому, по экспертным оценкам, лишь 3-4%. Получается, что "гора родила мышь".

- В чём главная проблема работы системообразующих компаний с офшорами? Зачем надо проводить кампанию по деофшоризации?

- Ни для кого не секрет, что большое количество наших чиновников – клептоманы и являются бенефициарами как раз этих самых офшорных схем. Плюс к этому, наши миллиардеры, наши олигархи тоже пользуются всеми этими офшорными услугами.

- Вывод капитала из страны – главная угроза экономике из-за работы с офшорами?

- Надо понимать, что большая часть офшоров находится под контролем двух стран – либо это Великобритания, либо Соединённые Штаты. В 2011 году [в США] был принят закон об иностранных счетах. Он предусматривает, что все банки и некоторые другие финансовые институты всех стран мира должны давать информацию об американских резидентах-налогоплательщиках, которые держат счета в этих самых банках.

Ну и фактически российские банки тоже оказались под действием этого экстерриториального американского закона и на сегодняшний день они находятся под двойным подчинением. С одной стороны, это Центральный банк, а с другой – налоговая служба Соединённых Штатов.

- Однако накануне ФНС России исключила Британские Виргинские острова из списка офшоров, заявив, что те готовы предоставлять информацию по требованию России. Россия получила влияние на эти офшоры?

- Думаю, что они никакой информации выдавать не собирались и не договаривались об этом. Но даже если это и так, то "белый список" состоит из большого количества и других офшоров. У нас же большое количество так называемых "цивилизованных культурных" офшоров. Например, тот же самый Кипр, Нидерланды. Вы посмотрите на статистику – сколько капитала из России уходит в Нидерланды. Оказывается, у нас Голландия чуть ли не один из крупнейших торговых партнёров после Китая! Спрашивается, что это за торговля такая? Просто прикрытие для вывода капитала в офшоры через Голландию.

В своё время обсуждался вопрос о том, как нам выстраивать отношения с США в свете закона о счетах. Некоторые страны ведь заключили с США межгосударственные соглашения, которые, во-первых, снимают с отдельных банков обязанности напрямую контактировать с налоговой службой Соединённых Штатов. Контакты осуществляются между налоговой службой США и налоговой службой той или иной страны, которая, естественно, собирает единую информацию с банков своей страны, как бы выступая при этом агентом, уполномоченным действовать от имени всех банков страны.

Ещё один важный момент – что это соглашение можно было сделать симметричным. То есть не только США получают информацию о держателях счетов, скажем, в российских или французских банках, но и, соответственно, другая сторона тоже могла бы получать такую информацию из США относительно держателей счетов в тех же американских банках.

Но я внимательно следил за этой темой, господин Медведев сказал, что нам такая симметричная мера не нужна и наши власти должны готовить соглашение по взаимодействию налоговой службы Российской Федерации и налоговой службы Соединённых Штатов. Ну а когда начались события на Украине, американцы вообще прекратили переговоры по подготовке к заключению такого соглашения, и наши российские банки оказались один на один перед лицом налоговой службы США.

- Одна из официальных причин отказа от дальнейшей деофшоризации – угроза прекращения сотрудничества с российскими компаниями за рубежом. Насколько это соответствует действительности?

- Это глупость полная. Деофшоризацию надо приостановить, потому что деофшоризация мешает воровать и выводить деньги за пределы страны?

Дело в том, что создание компаний за рубежом и формирование активов существовало даже в советское время, были совзагранбанки. И даже в 90-е годы Министерство экономического развития РФ выдавало лицензии на вывоз капитала и создание компаний за рубежом. То есть это всё делалось организованно, контролировалось или, по крайней мере, предусматривался контроль за деятельностью таких компаний.

А то, что делается и заявляется сейчас, это откровенное хамство и расчёт на то, что люди вообще перестали что-либо понимать. Это просто желание дальше продолжать грабёж. Но, рано или поздно, всё выведенное за пределы России будет либо заморожено, либо конфисковано – это не раз было в истории. Так что эти клептоманы – просто безумцы, они не понимают, куда и зачем выводят средства.

На самом деле, закон о КИКах или закон о деофшоризации с треском провален. И в связи с этим надо было принять срочные меры. Однако Правительство как воды в рот набрало и никаких оргвыводов, никаких решений, никаких действий не предпринято за истекшие месяцы – там крайний срок, по-моему, был апрель, уже и май, и лето прошло – полгода, и никаких телодвижений.

- Выходит, к концу третьего срока Путина Правительство окончательно отказывается от борьбы с офшорами, расписывается в собственном бессилии? В преддверии 2018 года гражданам ясно дают понять, в интересах кого и дальше будет проводиться экономическая политика?

- Напомню, что в последних числах августа нынешнего года Соединённые Штаты приняли закон об усилении экономических санкций, и в этом законе, помимо всего, говорится о том, чтобы финансовая разведка подготовила доклад о всех лицах из окружения президента Российской Федерации Владимира Путина, которые имеют какие-либо активы, счета или какие-то интересы за пределами своей страны.

В данном случае, конечно, это такой слегка закамуфлированный ультиматум, который Вашингтон объявил нашим клептоманам, нашей офшорной аристократии, и где-то через полгода финансовая разведка должна предоставить полную картину. А это как раз приходится на февраль-начало марта – аккурат к моменту, когда будут проводится президентские выборы.

И вот в течение этого полугода наша офшорная аристократия должна сделать окончательный выбор – по какую сторону баррикад она находится. И, видимо, сейчас чиновники из Правительства РФ чувствуют себя как тот уж на сковороде – они пытаются как-то адаптироваться к этой ситуации. А к ней адаптироваться невозможно.

Всё это демонстрирует полное бездействие нашей власти. Власть нервничает, и думаю, что самые серьёзные события могут начаться где-то в феврале 2018 года. Это примерно так же, как было на Украине, потому что на Украине финансовая верхушка находилась под колпаком финансовой разведки США, и когда та же самая Виктория Нуланд приехала в Киев, она вызвала на ковёр всех олигархов, начиная с Рината Ахметова, и дала им конкретные указания, как надо действовать. И они действовали, они и организовали этот самый майдан и свергли тогдашнего президента Януковича. Вот примерно такой же сценарий готовится и в отношении России.