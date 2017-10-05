ФАС наказала «РЕСО-Гарантию» и «Ингосстрах» за навязывание услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на 8 млн руб. оштрафовала страховые компании «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» за то, что те отказывались заключать договор ОСАГО без оформления лишних договоров.

Компании отказывали своим клиентам в ОСАГО, если люди не хотели вместе с ним оформлять другие дополнительные договоры, которые совсем необязательны, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом клиентам отказывали, ссылаясь на какие-нибудь сторонние причины: то у страховщиков отсутствовали бланки ОСАГО, то не было интернета, то возникала ошибка системы. Если человек соглашался оформить добровольный договор страхования, дополнительно к договору ОСАГО, все проблемы моментально исчезали.

«РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах», как пишет ФАС, делали так синхронно и единообразно. Они буквально навязывали своим клиентам дополнительные услуги. Антимонопольное ведомство при этом отмечает, что нарушения оно заметило в Ростовской области, про другие регионы ничего не говорится.

Такое поведение страховщиков – это нарушение п. 1 ч. 4 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции», который гласит так: «Запрещается навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования)».

Сейчас в России действует норма, согласно которой от навязанной страховки можно отказаться в течение двух недель. Это так называемый «период охлаждения», за который можно расторгнуть договор и не потерять деньги.