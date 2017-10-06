Владимир Путин: В бедности россиян виноваты 1990-е

Президент анонсировал изменение социальной политики в стране

В конце третьего срока своего президентства и накануне очередных выборов Владимир Путин анонсировал изменение социальной политики. Причиной изменения курса следует считать нестерпимый разрыв между богатыми и бедными, который образовался в России. По словам главы государства, подобная ситуация сложилась еще до его прихода к власти в стране.

«Тенденция нехорошая, и она возникла не вчера и не сегодня, она возникла с самого начала 1990-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, некоторые были связаны с "шоковой" терапией», - признал президент в своем выступлении на форуме «Российская энергетическая неделя».

Теперь это предстоит исправлять. Вопрос только - как? «Нам нужно многое менять в сфере социальной политики, нужно создать систему, при которой помощь государства будет целевым образом идти для тех категорий, которые в ней нуждаются, а не одинаково для всех, что сегодня наблюдается и в здравоохранении, и в сфере социальной поддержки», - пояснил президент.

Слова президента звучат как минимум странно. Вся экономическая политика 1990-х как раз и сводилась к тому, чтобы сделать «не одинаково для всех». Прибыли приватизировались, убытки национализировались. И этот процесс продолжается. Так, по данным «Коммерсанта», в Москве запланирован эксперимент по софинансированию населением ранее бесплатных медицинских услуг.

Девяностые продолжаются?

При этом Путин напомнил, что под его руководством удалось снизить долю граждан, живущих за чертой бедности с 38% от населения до нынешних 15% (по данным Росстата 22 млн. человек). Хотя и признал, что за предыдущие два года это соотношение «немножко изменилось в худшую сторону». Сейчас же, верит президент, реальные доходы россиян и вовсе начали расти.

Между тем, показатель бедности рассчитывается относительно устанавливаемого государством прожиточного минимума, который на данный момент не превышает 10 тысяч рублей. Весьма вероятно, что он искусственно занижался чиновниками все последние годы ради улучшения статистики по бедности и другим социальным показателям.

Более объективные данные по ситуации с неравенством повода для оптимизма, увы, не дают. Так, согласно международному отчету The Global Wealth Report 2016 всего 1% россиян владеют 74,5% национального богатства. Причем тот же отчет в 2012 году приводил цифру в 71%. То есть со временем разрыв только увеличивается.

О том же свидетельствует и количество миллиардеров в России. Если в начале первого срока президентства Путина - в 2001 году, их было всего восемь, то затем их число постоянно росло (за исключением посткризисного 2009 года). В 2014 году в России было уже 111 миллиардеров. Впрочем, у президента есть еще шанс радикально изменить ситуацию.

В случае, если Путин будет баллотироваться на четвертый срок, его наверняка ждет успех. Согласно опросу ВЦИОМ, сейчас курс президента одобряют 82% россиян. Обладая таким огромным кредитом доверия, можно коренным образом изменить социальную политику в стране. Правда, для этого придется убрать из власти идейных наследников тех самых 1990-х.

Они, кстати, уже забеспокоились. Один из «вождей» либералов главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов поторопился разместить в подконтрольном ему журнале «Дилетант» опрос, где читателей спрашивают: «Считаете ли вы разрыв между богатыми и бедными в России следствием политики 1990-х?» Их волнение понятно, ведь все наследники Гайдара были бенефициарами той эпохи.

А вот активный политический деятель эпохи 1990-х Виктор Алкснис считает, что у власти было достаточно времени на то, чтобы переломить ситуацию, однако она им в должной мере не воспользовалась.

«Интересный подход президента РФ: "А я тут причем? Во всем виноваты "проклятые 90-е"!". Хотелось бы напомнить, что "проклятые 90-е" продолжались 10 лет и закончились 1 января 2000 года, т.е. 17 лет назад. А Владимир Владимирович Путин находится у власти уже 18 лет. Может, пора бы за эти годы хотя бы попытаться изменить упомянутую "тенденцию"?» - раскритиковал президента политик.

По мнению руководителя отдела изучения доходов и потребления «Левада-центра» Марины Красильниковой, важны не только объективные показатели имущественного расслоения населения, но и их субъективное восприятие людьми.

- Тот разрыв в доходах между бедными и богатыми, который мы наблюдаем сейчас, действительно сформировался по большей части в 1990-е годы. Причем в первую их половину. С тех пор различные экономические показатели, характеризующие дистанцию между доходами самых бедных и самых обеспеченных людей в России, мало менялись.

А вот что действительно сильно менялось - это различия в образе жизни, в представлениях людей о том, что является нормальной жизнью. В 1990 годы, несмотря на появившееся уже расслоение по количественным признакам, люди еще не успели сформировать стандарты потребления, характеризующие бедных и богатых. Они часто пересекались в своей обыденной жизни, видели образцы жизни друг друга, но процесс формирования социальных норм происходил медленнее экономического расслоения.

Теперь же социальные нормы сформировались и закрепились. Сейчас для большинства населения эти нормы о нормальной жизни достаточно скромные. А представления богатых людей теперь отличаются принципиально. И эти нормы стали практически недоступны для наблюдения, для рефлексии большинства, потому что жизнь в обществе стала очень сильно сегментирована по доходам. Богатые стали жить своей жизнью, отдельной от всех остальных.

Сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев видит корень проблемы в несправедливой приватизации и перераспределении собственности в пользу меньшинства.

- Выступления президента на тему социального неравенства и разрыва между богатыми и бедными с отсылками к наследию «лихих 90-х» происходят довольно регулярно, особенно во время избирательных кампаний, и давно превратились в своего рода мантру, приятную для слуха избирателей.

На деле же мы видим, что творцы той самой «шоковой терапии» и их идейные наследники продолжают править бал в российской экономике. Сам Путин высоко ценит и чтит Бориса Ельцина и Егора Гайдара, достаточно вспомнить про бюджетные миллиарды на строительство печально известного «Ельцин-центра» или про так называемый гайдаровский форум, который является одной из главных околокремлевских тусовок. Или про Алексея Кудрина, которого Путин по-прежнему называет своим другом и прислушивается к его советам.

Посмотрите также на экономический блок правительства, на молодых так называемых «либерал-технократов», вроде министра Максима Орешкина: все они родом из гайдаровского чмоканья, красного пиджака Собчака и ельцинской печени.

- Но в самом начале века власть все же старалась подкидывать людям «копейку»…

- В тучные нулевые годы Кремлю повезло с ценами на нефть и международной конъюнктурой, гражданам тоже кое-что от этого пиршества перепадало - люди стали жить лучше. Но после 2014 года ситуация существенным образом изменилась. И сегодня - вопреки тому, что говорит президент о восстановлении доходов населения - даже по официальным данным продолжается их падение, и социальное расслоение только растет.

Так и будет дальше. Нужно четко понять: без решения основного вопроса - о собственности - в интересах большинства, без пересмотра итогов приватизации, словом, без разрушения того гайдаровского базиса, на котором построена высасывающая соки из страны олигархическая система, ничего всерьез не поменяется… Ну а мантры - они остаются мантрами, тем более, меньше чем за полгода до выборов.

В свою очередь, секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков считает недостаточным участие государства в деле справедливого перераспределения доходов.

- Я согласен с оценкой президента. Да, действительно, первопричина нынешнего социального расслоения находится в эпохе 1990-х. Тогда в результате комплексного политического и экономического кризиса возник кризис и социальный. Напомню, что тогда объем только долгов по зарплатам составлял несколько триллионов рублей или несколько десятков миллиардов долларов. Это существенно отличается от настоящего положения.

В нулевых годах ситуация стала выправляться, но это случилось немного «самотеком». На российскую экономику пролился золотой дождь нефтедолларов и какая-то часть досталась работающему населению и пенсионерам. Государство тогда повысило и пенсии и минимальный размер оплаты труда (мы надеемся, что скоро его доведут хотя бы до прожиточного минимума). Однако большая доля пирога досталась «брильянтовому» проценту населения страны. Это крупнейшие собственники и работодатели.

А дальше государство устранилось от регулирования справедливого распределения доходов. Была введена плоская шкала налогообложения. Было введено льготное налогообложение дивидендов - налог по ним выплачивался в размере даже меньше 13 процентов. То есть, если в 1990-е социальное расслоение усугублялось из-за всеобъемлещего кризиса в стране, то в нулевых оно могло бы существенно сократиться в случае более активной позиции власти в вопросе перераспределения доходов.

- Так что теперь? Отобрать и поделить?

- Подчеркну, что речь вовсе не идет о том, чтобы оставить собственника без штанов. Обычно при разговоре о перераспределении доходов сразу начинают вспоминать Шарикова. Забывая, что концепция «отнять и поделить» достаточно жестко реализуется в той же Европе, особенно в Скандинавии, с достаточно существенными налогами на сверх доходы. В нашей же стране богатые сверх налогов не платят.

Поэтому можно, конечно, удивляться нашему социальному расслоению, но это будет некоторое притворство, потому что на это работает существующая сейчас налоговая и финансовая политика правительства.