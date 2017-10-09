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Британцы вернули казначейству более одного миллиарда монет

20:45 9.10.2017
Фото с сайта mail.doctube.ru
Фото с сайта mail.doctube.ru
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Жители Великобритании сдают в казначейство монеты достоинством в один фунт стерлингов, поскольку они выводятся из обращения.

В ведомстве отметили, что британцы сдали более 1,2 миллиарда монет. Общий их вес равен 900 двухэтажных автобусов или трем с половиной тысячам слонов.

Круглая монета в один фунт стерлингов, введенная в 1983 году, прекратит хождение в Великобритании 15 октября. На смену ей придет 12-гранная монета, более защищенная от подделки, уверяет глава фонда The Royal Mint Адам Лоуренс.

После 15 октября старые монеты будут приниматься только в качестве благотворительных взносов.
 

Темы: Великобритания, Экономика и финансы
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