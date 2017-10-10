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«Открытие» отчиталось о минус 189 миллиардах рублей активов

13:31 10.10.2017
Фото с сайта newvz.ru
Фото с сайта newvz.ru
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По состоянию на 5 октября 2017 года чистые активы банка «Открытие» составили минус 188,9 миллиарда рублей. Об этом говорится в очередном отчете банка, который проходит процедуру санации.

Еще в июле, когда был опубликован предыдущий отчет, чистые активы «Открытия» превышали 270 миллиардов рублей.

Как отмечает RNS, размер активов также сократился в банке «Траст», санатором которого выступало «Открытие». Если на 1 сентября отрицательные активы «Траста» составляли 99 миллиардов рублей, то через месяц — 158 миллиардов.

Управляющий директор «Открытия» Александр Дмитриев рассказал, что отрицательные активы возникли из-за создания резервов, переоценки ценных бумаг и выделения помощи дочерним структурам.

В конце августа Центробанк объявил, что банк «Открытие» (крупнейший частный банк по активам) нуждается в оздоровлении. При этом санатором впервые выступил сам ЦБ, который вошел в капитал банка.

Перед санацией из «Открытия» массово забрали вклады физические и юридические лица. Поводом стал плохой рейтинг российского агентства АКРА.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
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