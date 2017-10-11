]]> ]]>
Главная Экономика Новости

В России «отрегулируют» майнинг и обращение криптовалют

15:05 11.10.2017
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Государство намерено «возглавить и законодательно отрегулировать» выпуск и обращение криптовалют на территории России. Такое решение, объявил министр финансов Антон Силуанов, было принято на совещании по криптовалютам у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Договорились о следующем: о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса обращения», — сказал Силуанов.

«Государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать законодательно», — сообщил министр финансов, добавив, что пока не будет обсуждать «конкретные параметры» контроля за криптовалютами.

Какая именно государственная структура или ведомство будет отвечать за регулирование криптовалют, Силуанов не сообщил.

Совещание, посвященное криптовалютам, президент РФ Владимир Путин провел 10 октября. В совещании, в числе прочих, принимали участие министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Темы: Россия, Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.10.2017, 17:44
Гость: gvozd

смотря кого вы имеете ввиду.
потому что местные набибулина и силуанов - не контролируют финансовую систему рф..
посудите сами:
1) рубль намертво привязан к курсу доллара через аферу нефтедолларов. эмиссия рублей идет Только от обьема т.н. "резервов".
2) финансовая система по сути долларизована до максимума:
а) те кто не имеет денег, это большинство населения - прячут свои сбережения в долларах.. то есть ими управляет фрс сша.
б) предприятия не в состоянии получить финансирование в рублях из за запретительных ставок - берут кредиты в американских банках и в долларах сша... т.е. имитоже управляет фрс сша.
3) систему внутренних платежей в рф контролируют американские корпорации - ими управляет вовсе не силуанов как вы понимаете..
4) все ресурсы рф передаются на запад - за доллары сша.. или бесплатно.
и вот во всей этой беспросветной долларовой кабале вдруг выскакивает минфин с цб рф, становятся в 3ю позицию и начинают пляску за "не допустим потерю контроля над финансовой системой" - а что ВЫ Сделали до сих пор что бы Вернуть контроль в рф из сша?
11.10.2017, 17:24
Гость: Ося

"На тебе сто миллионов! Слушай, возьми все, я себе еще нарисую. (фильм "Свадьба в Малиновке". Попандопуло)...
11.10.2017, 17:09
Гость: русский

Или так: "Ударим криптовалютой по бездорожью и разгильдяйству!"
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.