В 2018-й – с «бюджетом поддержки штанов»

В Общественной палате раскритиковали кабмин за «унылый» ответ на запросы граждан в главном финансовом документе выборного года

В Общественной палате (ОП) РФ состоялось "нулевое чтение" проекта закона о федеральном бюджете на 2018 год, в который пройдут выборы президента, и на плановый период 2019-2020 гг.

Общественники провели экспертизу инициативы, дав ряд рекомендаций, которые будут направлены в Госдуму. Обсуждение проходило в довольно эмоциональном формате, эксперты упрекнули Минфин в "унылости" представленного ответа на запросы граждан и "недостаточной смелости".

ОП подготовила заключение на проект главного финансового документа выборного года и последующих двух лет. Несмотря на то, что члены Палаты не оспаривают успешность проведенной "стабилизационной экономической политики Правительства и Центробанка", во многом, трехлетний бюджет они считают, скорее, "бухгалтерским отчетом", а не политическим документом, усиливающим конкурентоспособность страны.

Открывая "нулевые чтения", председатель комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алешин обратил внимание на то, что бюджет должен быть нетривиальным, чего общественники не увидели.

Он также заявил о необходимости поддержать ассигнованиями существующие "незыблемые, канонические формы, в которых живет общество", - медицину, здравоохранение, образование, науку.

"Это та часть, которая незыблема", - сказал он, добавив, что даже на примере поддержки науки в финансовом документе видно, что это не "бюджет развития, а бюджет поддержки штанов и выживания".

"Чем дальше мы продвигаемся, тем более нетривиальным должен быть бюджет. В этом году мы уже не успели. Здесь мы не предполагаем что-то ломать, создавать непреодолимые препятствия для Минфина, Правительства. Но мы видим роль Общественной палаты РФ в том, чтобы найти механизмы общественного толка, которые могли бы придать новый импульс развитию экономики. В последнее время мы очень примитивно ее развитие трактуем. Снизили инфляцию до 3%, сжали экономику, и теперь не существует потребительского спроса", - прокомментировал Алешин.

Так, он отметил, что в следующем году общественники хотели бы видеть бюджет другим.

Эксперты полагают, что в представленном бюджете не нашла достойной поддержки и тема индустриального развития регионов.

"Мы видим, что идет смена губернаторов, у президента есть концепция, он расставляет новые кадры. Глава государства усиливает региональную команду. Надо понимать, что экономическое и индустриальное развитие пойдет через регионы. Пока не видно, как отражается эта логика в бюджете. Возьмем Тюменскую, Белгородскую, Воронежскую области. Мы видим, какие управленческие технологии там используются, и как федеральный бюджет будет помогать развитию регионов, а не просто дырки латать", - подчеркнул, в свою очередь, секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

По его словам, ОП РФ должна дать свои предложения в этом направлении.

В рамках "нулевых чтений" подробно о заключении Палаты на проект закона о бюджете рассказал член ОП РФ Иосиф Дискин. Он напомнил, что на протяжении нескольких лет Палата не выступала со значимым заключением по федеральному бюджету.

Комментируя новый финансовый документ, эксперт высветил ряд его проблемных сторон. В частности, в заключении детально проанализирован бюджетный прогноз до 2035 года, который Минфин впервые в этом году использовал в качестве обоснования проекта федерального бюджета.

Документ этот призван способствовать снижению неопределенности, в нем есть достаточно серьёзный анализ ситуации и оценка экономической политики. Это назначение эксперты ОП РФ не оспаривают и даже подтверждают, что эффективная стабилизационная политика позволила решить целый ряд проблем, например, купировать кризисные явления.

Вместе с тем Дискин раскритиковал излишнюю консервативность базового варианта прогноза, на основе которого сформирован проект бюджета на 2018- 2020 гг.

Так, базовый вариант предполагает замедление мирового экономического роста до 2,8% к 2020 году. В него закладывается сохранение цен на нефть вблизи текущих уровней до окончания срока действия соглашения об ограничении добычи и предпосылка о том, что соглашение об ограничении добычи будет действовать до марта 2018 года. В базовом сценарии прогноз добычи нефти в 2017 и 2018 годах был понижен до 547 млн т в год. В 2019 - 2020 годах "обещают" восстановление объемов нефтедобычи до 553 млн т в год.

"Прогноз исходит из сохранения действия на протяжении всего прогнозного периода финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер со стороны России. В базовом сценарии в 2018 году ожидается ослабление рубля по сравнению с 2017 годом. В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение темпов роста российской экономики с 2,1% в 2017 году до 2,3% к 2020 году", - говорится в пояснении к законопроекту о бюджете.

При этом в базовом сценарии развития экономики, по мнению членов ОП РФ, не учитывается "повышающий тренд" цены на нефть. "Прогнозные предположения о снижении цены на нефть не согласуются с прогнозами ведущих профильных организаций: 52-55 долларов США за баррель сорта Brent; ряд видных экспертов предсказывают повышение цен до 62 долларов США за баррель. При этом следует учесть, что в предшествующий период в бюджетных проектировках включались заниженные показатели цен на нефть", - отмечается в заключении Общественной палаты РФ.

В этой связи эксперты полагают, что этот сценарий должен быть скорректирован с учетом адаптации к изменениям цен, как "снизу", так и "сверху".

"Избытки", которые могут быть получены в результате "повышенной цены" на нефть, общественники предлагают направить на социальные расходы. "Если цены на нефть вырастут больше, то хотя бы половина пусть будет использована на жизненную проблему - борьбу с бедностью. Нам необходимо наращивать расходы на это, бедность является помором и национальным бедствием", - прокомментировал Дискин.

Макроэкономическая модель, предлагаемая Минфином, в целом "вызывает сомнение", считает эксперт. Она подразумевает, что "последовательная реализация в последние годы мер по созданию устойчивой и предсказуемой макроэкономической среды (плавающий валютный курс и инфляционное таргетирование, "бюджетное правило" и сопряжённый механизм операций на валютном рынке и др.), по оценкам, может добавить к потенциальным темпам роста экономики порядка 0,5 п.п. в год".

"Неправильно сегодня ставить цель роста экономики порядка 0,5% в год, тогда как "нам не хватает 1% или более того", - заявил Дискин.

В соответствии с бюджетным прогнозом, повышение темпов роста российской экономики намечено за пределами среднесрочной перспективы. Так, базовым вариантом предполагается достижение к 2020 году роста ВВП в 2,3%. При таких низких темпах роста население не ощущает зримых позитивных перемен, что влечет за собой значимые риски социально-политических напряжений и, даже, потрясений, отмечается в заключении.

"О какой уверенности субъектов в экономике может идти речь, когда руководители экономики сами не верят ни в бизнес, ни в экономику?" - сказал он. Как утверждают эксперты, предлагаемая в проекте бюджета модель находится в противоречии с требованием президента и не содержит ответа на реальные вызовы, связанные с кардинальными технологическими изменениями, которые были отмечены в бюджетном прогнозе. Для адекватного ответа на эти вызовы, безусловно, недостаточно лишь "устранения структурных ограничений".

В проекте бюджета на предстоящий трехлетний период, на взгляд экспертов, также не отражено желание финансовых властей способствовать росту инвестиций в стране.

"Мы дорого заплатили, но получили низкую инфляцию… Однако мы видим, что не растут кредиты частным организациям, предоставляемые банками. Теперь кредиты более или менее доступны, а кредитования роста нет. Где в бюджете демонстрируется это желание?… Да, имеются локальные меры по поддержке автопрома, да, есть субсидирование сельского хозяйства. Все это позитивные меры, но давайте посмотрим их объем?" - выразил мнение Дискин.

Кабмин не отразил в главном финансовом документе страны и установку президента страны на важность повышения производительности труда, продолжил Алешин. Более того, идет сокращение целого ряда программ, в частности финансовых расходов по программе Минпромторга по повышению конкурентоспособности российской экономики.

Комментируя рекомендации Общественной палаты РФ, замминистра финансов Алексей Лавров не согласился с замечаниями экспертов о "неамбициозности" бюджета.

"Темпы роста в 2,3% - это в два раза больше, чем было за последние лет семь, это уже неплохо. Бюджетный прогноз у нас намеренно консервативный… Будет больше - замечательно, мы найдем способ, как эти деньги перераспределить через бюджет. Но внешнеэкономическая ситуация очень неопределенная и сложная", - сказал он, добавив, что проблему бедности не решить тратой на это дополнительных доходов.

По словам Лаврова, стимул к инвестициям заключается уже в том, что страна готова "к любому ухудшению ситуации" и гарантирует выполнение всех обязательств, заявленных в бюджете.

В Общественной палате РФ довольно резко отреагировали на "нежелание" Минфина "смелее искать возможности и резервы для роста внутри страны".

"Цены на нефть, все упоены этим, и внешнеэкономическая конъюнктура. А внутри страны нет ресурсов, творческих начал улучшить экономическое состояние страны? Вы нам читаете лекции. Многие ваши умозаключения построены на фантазиях, незнании жизни. Реально в ваш банк никто не пойдет, все кредиты перереструктурированы по 10 раз, и никаких инвестиций не будет, потому что нет условий. Малый и средний бизнес умрет, если у него 15% годовых будет. Какой ему смысл работать? Вы говорите об устойчивости и понимании, что вы создаете стабильную обстановку, но вы ведете себя невнятно", - заявил Алешин, добавив, что "изложил общую точку зрения бизнеса".

По его словам, "так уныло отвечать на запросы общества абсолютно не правильно".

Раскритиковала "статичный" и не учитывающий интересы социально уязвимых категорий граждан бюджет и депутат Госдумы шестого созыва Елена Николаева.

"Сокращение расходов на социалку - это к вопросу о понимании того, что мы живем в стране, где 23 млн человек бедного населения. Судя по всему, его будет еще больше. А в бюджете мы не только не заложили этого, мы сократили эти статьи. К чему мы готовимся? Люди будут оставаться без средств к существованию, а государство не сможет обеспечить обязательства", - сказала она.

Структура бюджетных расходов не отвечает современным вызовам, согласился ведущий научный сотрудник института "Центр развития" НИУ-ВШЭ Андрей Чернявский.

"За период с 2012 по 2016 годы расходы региональных бюджетов сократились на 17%. В ближайшие годы расходы будут расти, но к 2020 году до уровня 2012 года они будут очень далеки. Доля трансфертов в регионы монотонно падает. Мы это связываем с тем, что в самом федеральном бюджете усиливается конкуренция за финансовые ресурсы", - добавил эксперт.

Замечания и предложения Общественная палата рекомендует учесть при рассмотрении проекта закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Их перечень будет направлен в Госдуму. Первое чтение намечено в нижней палате на 27 октября. Характерно, что принятие такого, как выразились в Общественной палате, "бюджета поддержки штанов", мало отражающего запросы граждан, будет предварять главную политическую кампанию последних лет в стране - выборы президента РФ.