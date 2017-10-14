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Украина подала в ВТО новый иск к России

09:45 14.10.2017
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Украина направила требование о консультациях с Россией во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с ограничениями импорта украинской продукции с российской стороны, сообщило министерство экономического развития и торговли страны.

"На протяжении 2013-2015 гг. Россия применила ряд ограничительных мер в отношении импорта соков, пива, кондитерской продукции, обоев украинского происхождения", - сообщили в министерстве.

По мнению украинской стороны, ограничение импорта продукции не отвечает обязательствам России перед ВТО, а также положениям ряда соглашений, в частности, Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, соглашения об упрощении процедур торговли, соглашения о технических барьерах в торговле и соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер, объяснил МЭРТ.

Согласно процедуре, РФ должна в течение 10 дней направить ответ на полученное требование. После подтверждения готовности российской стороны выступить в консультациях будет согласовано время и место их проведения.

В ВТО рассматриваются четыре спора между Украиной и Россией: в двух Украина выступает истцом, еще в двух - ответчиком. В одном из украинских исков речь идет о железнодорожном сообщении и вагонах, решение по нему ожидается в апреле 2018 года. Второй иск Украины касается запрета транзита, пишет "Интерфакс".

Среди исков в ВТО, которые подала Россия к Украине, первое дело - об антидемпинговых мерах в отношении импорта нитрата аммония - находится в стадии рассмотрения спора. Решения по нему можно ожидать не ранее первого квартала следующего года. Второе дело - комплексный иск РФ против Украины относительно санкций и массы прочих ограничений.

Темы: Россия, Украина, Всемирная торговая организация
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Комментарии читателей
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14.10.2017, 16:39
Гость: выходить из ВТО

К черту не только дверь или Каца но и ВТО с МВФ!!!!!!!!! Тогда заявления на подтирку а третьи радующиеся заделавшиеся судьями ни при делах и купоны не стригут!!!!!!!!!!!!!!!!
14.10.2017, 12:58
Гость: Бтр

У них в мозгах какая то каша, то объявляют Россию страной агрессором, вводят ограничения, просят ввести санкции, то хотят чтоб Россия покупала их товары, похоже там в правительстве одни дауны.
14.10.2017, 12:27
Гость: Алекс

А чего им ещё делать, как не заполошно голосить о противной России!
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