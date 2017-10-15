Назло русским отморожу уши: итоги «санкционной войны» для Польши

Какие потери понесли Польша и страны ЕС из-за введения санкций против России

Польский экономический портал businessinsider.com.pl сообщает о потерях, которые понесли Польша и страны ЕС из-за введения санкций против России. В статье публикуются выводы из доклада австрийского Института экономических исследований (WIFO), который провел независимую оценку по поручению Европарламента. Экономисты констатировали, что в 2014–2016 годах экспорт из Евросоюза в Россию ежегодно снижался на 15,7%. При этом потери стран ЕС из-за продовольственного эмбарго, введенного Россией, составили 30 млрд евро.

Если в 2013 году сумма экспорта Евросоюза в Россию составляла 120 млрд евро, то к 2016 году из-за российских контрсанкций она снизилась до 72 млрд.

Снижение экспорта в Россию наглядно видно на примере Польши:

Снижение экспорта в Россию

В точных цифрах это выглядит следующим образом: 2013 год — 8,3 млрд долларов США, 2014‑й — 7,1 млрд, 2015‑й — 4,1 млрд, 2016‑й — 3,9 млрд.

Российские контрсанкции (продовольственное эмбарго) были введены в августе 2014 года в качестве ответной меры против США, стран Евросоюза и ряда других стран, принявших решение о санкционном давлении на Россию. В список товаров, попавших под ограничения, вошли мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи, что в первую очередь ударило по европейским фермерам.

И снова это наглядно демонстрирует польский пример. Так, экспорт продуктов растительного происхождения в Россию снизился с 785 млн долларов США в 2013 году до 61,9 млн в 2016 году, а экспорт продуктов животного происхождения за этот период снизился с 389 млн долларов США до 11,3 млн.

Польша, согласно отчету австрийских экономистов, потеряла в 2014–2016 годах около 3 млрд евро и заняла вместе с Великобританией второе место среди стран ЕС по абсолютной величине потерь из-за российских контрсанкций.

При этом первое место с большим отрывом заняла Германия с суммой около 11 млрд евро, что составило более 1/3 всех потерь Евросоюза.

Цифрами на картинке указаны суммы потерь в млрд евро. Красным цветом обозначены страны, экспорт которых в Россию упал более чем на 10,7%, а белым — менее чем на 10,7%.

В Польше под удар попали фермеры, в первую очередь — производящие яблоки, ведь до введения эмбарго Россия поглощала 55% зарубежных яблочных поставок, или 20% всех польских яблок. Но пострадали также свиноводы, производители томатов, клубники и некоторых других видов сельхозпродукции.

Однако польские фермеры не понимают, почему они должны терпеть убытки из-за политических игр своего правительства, и уже устраивали акции протеста по этому поводу. Осенью прошлого года около тысячи садоводов организовали в центре Варшавы манифестацию, на которой потребовали от властей изменить свою позицию по антироссийским санкциям, чтобы вернуть возможность экспорта польских яблок в РФ. Причиной протеста явилось то, что садоводы были вынуждены продавать свои яблоки ниже себестоимости из-за отсутствия экспорта в Россию.

Участники акции назвали тогда себя самыми большими жертвами «антироссийского крестового похода», проводимого властями Польши.

В поддержку своих фермеров неоднократно выступали и представители оппозиционных партий в Сейме. В мае прошлого года Павел Кукиз, лидер объединения Kukiz'15, поддержал животноводов, заявив, что считает возмутительным, что из-за каких-то политических интересов фермер не имеет рынка сбыта, в то время как немцы и голландцы умело обходят эмбарго и их свинина идет на российский рынок.

Наиболее активно в вопросе снятия санкций аграриям содействуют представители Польской крестьянской партии (PSL). Ее лидер Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Wrpost в апреле этого года отметил, что санкции, наложенные на Россию, не приносят ожидаемого эффекта, а в то же время «из-за них больше всего мучается Польша»

По его словам, члены PSL являются сторонниками отмены антироссийских санкций и считают, что можно усилить политические санкции, при этом сняв экономические санкции с России. Аналогичную точку зрения глава PSL высказывал и около года назад. С подобными заявлениями также выступали другие члены этой партии.

Впрочем, несмотря на горячее желание садоводов вернуться на российский рынок, наиболее дальновидные польские эксперты уже осознали, что Польша этот рынок потеряла.

На конференц-встрече садоводов «Сандомир-2017» эксперт Адам Парадовский выступил с докладом под названием «Влияние эмбарго на садоводство в России. Возможности экспорта польских яблок после его отмены».

«Для польских садоводов важно принять к сведению и сделать выводы из того, что эта будущая Россия будет совсем другим рынком, чем была перед августом 2014 года. Сама будет производить намного больше плодов и лучшего качества. <…> Без российского рынка будет гораздо труднее конкурировать на других с нашими яблоками», — отмечает эксперт.

«Поэтому мы не можем принимать стратегии ожидания счастливого возвращения на большой российский рынок. Каким бы он в будущем ни оказался, он не будет уже для польских яблок таким комфортно-вместительным, каким был до осени 2014 года», — констатировал Парадовский.

К аналогичным выводам пришли и польские читатели в самых популярных комментариях к вышеупомянутой статье на портале businessinsider.com.pl.

«А самым лучшим является то, что России потребовалось менее 2 лет, чтобы полностью стать независимой от Европы, и всё, что Европа запретила импортировать в Россию, та получила с азиатских рынков. Благодаря этому даже если отменят санкции, то нашим товарам будет трудно конкурировать с продукцией азиатского рынка», — пишет пользователь Saman Raman.

«Вспомним, как это было с этим эмбарго? Кто кого хотел наказать за поддержку Россией жителей Крыма, за то, что они чувствовали себя русскими — с прадедов. Состоялся законный референдум. Они имели на это право. Причины были — и результаты мы знаем. Сейчас у нас период воспоминаний: кто, кому, за что, сколько? И кто виноват? Польша требует компенсации потерь в экспорте в Россию от польского налогоплательщика и ЕС.

Но справедливо ли это? По какому праву и почему польские, еэсовские или другие налогоплательщики должны покрывать убытки, возникающие при эмбарго на экспорт польских товаров в Россию? Ведь это Польша громче всех кричала: “Наказать русских эмбарго!” — из-за их нелюбви к бандеровской Украине! И мы имеем эмбарго. Разве не достаточно польским фермерам, садоводам и политикам удовлетворения от того, что россияне не будут есть польские овощи и фрукты, а будут потреблять политически некорректные, но не менее вкусные свои, китайские, из Индии, Бразилии и даже из Венгрии? Рисуется веселая перспектива.

Польша, следуя примеру других экономических держав, постепенно превращается из экспортера в покупателя ранее экспортируемых сельскохозяйственных продуктов, а из многомиллиардного должника — в полноценного банкрота.

Если чувствуете вышеупомянутое удовлетворение, то откуда тревожность и признаки недовольства? Дорогие польские фермеры, садоводы и овощно-фруктовые переработчики, поймите: мир так устроен, что нельзя и рыбку съесть, и на саночках покататься. Как видно, жизнь сложнее, чем это кажется простакам. Приближается зима. Назло русским отморожу себе уши. Пусть они знают, что поляк может», — резюмирует пользователь Bronisław Korzeniowski.

В отчете австрийских экономистов отмечается, что до введения санкций, в 2009–2012 годах, экспорт из ЕС в Россию рос в среднем на 23,5% в год, что тоже наглядно видно на примере Польши. Суммы польского экспорта в РФ: 2010 год — 5,8 млрд долларов США, 2011 год — 6,6 млрд, 2012‑й — 7,5 млрд, 2013 год — 8,3 млрд.

В результате введения санкций против России к 2016 году объем экспорта снизился более чем в два раза и составил всего 3,9 млрд долларов США. Как видно, польские власти в своих действиях не руководствуются интересами страны и собственных производителей, а действительно поступают по принципу «назло русским отморожу себе уши».

Автор: Сергей Сибиряк