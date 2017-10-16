Дмитрий Медведев: Российская экономика вошла в фазу роста

Несмотря на попытки изоляции, интерес иностранных инвесторов к сотрудничеству с Россией растет. Объем вложений в экономику в первом полугодии увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Об этом в понедельник заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

По словам председателя правительства, за год в России многое изменилось. "Экономика завершила адаптацию к новым условиям и вызовам, с которыми она столкнулась, и начала расти", - заявил он. Увеличиваются показатели внутреннего валового продукта, промышленного производства, грузооборота, экспорта и импорта. "С разными темпами, но везде динамика положительная. Мы можем уверенно констатировать, что российская экономика вошла в фазу роста", - заверил Медведев.

Эти позитивные тенденции происходят на фоне низкой инфляции. Показатели приближаются к развитым западным странам. С начала года рост цен не превысил 2 процентов, а в целом за год ожидается умеренное значение - чуть больше 3 процентов.

"Несмотря на попытки экономической изоляции нашей страны увеличивается интерес к сотрудничеству с Россией у зарубежных инвесторов, - цитирует Медведева РГ. - За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года".

Приток инвестиций стал возможен в том числе благодаря предпринимаемым усилиям по повышению бизнес-климата.

"В принципе, такой политики наше государство собирается придерживаться и в будущем", - заявил Медведев.