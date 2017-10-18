Живущих за рубежом более полугода россиян избавят от валютного контроля

Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в закон о валютном регулировании и валютном контроле, предложив устранить неоднозначности, регулярно возникающие при определении валютного резидентства российских граждан, постоянно или временно проживающих за границей.

В соответствии с поправками, все граждане России без исключения будут считаться валютными резидентами.

Сейчас это не так: россияне, постоянно или временно проживающие в другом государстве не менее одного года, признаются нерезидентами. При этом достаточно вернуться на родину хотя бы на один день, чтобы вновь стать валютным резидентом. После этого человек должен снова пробыть в иностранном государстве непрерывно больше 365 дней, чтобы избавиться от российского валютного резидентства.

На валютных резидентов по действующему законодательству распространяются ограничения по валютным операциям и требования по декларированию зарубежных счетов и отчетности по ним, за несоблюдение которых предусмотрены штрафы вплоть до 100% от суммы незаконной валютной операции, пишет РБК.

Теперь, в соответствии с правительственными поправками, которые готовились больше года, валютное резидентство перестанет быть перманентным фактором риска для россиян, большую часть времени проживающих за рубежом. Требования закона к порядку открытия счетов в иностранных банках, проведения по этим счетам валютных операций и представления отчетов о движении средств по ним не будут применяться к россиянам, проживающим за границей в совокупности более 183 дней в течение календарного года — независимо от количества въездов на территорию России в году.

Срок пребывания граждан за рубежом (более 183 дней в течение календарного года), освобождающий их от требований валютного контроля, определен «с учетом анализа возникающих у разных категорий граждан реальных жизненных ситуаций (приезд в Российскую Федерацию в связи с отпуском, посещением родственников, отдых обучающихся за рубежом студентов во время каникул и др.)», отмечает правительство в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект разрешает валютные операции между российскими гражданами, более 183 дней в году проживающими за границей: этот пункт, в частности, узаконивает денежные переводы между членами одной семьи, уехавшей за рубеж.