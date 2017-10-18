]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Живущих за рубежом более полугода россиян избавят от валютного контроля

11:49 18.10.2017
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в закон о валютном регулировании и валютном контроле, предложив устранить неоднозначности, регулярно возникающие при определении валютного резидентства российских граждан, постоянно или временно проживающих за границей.

В соответствии с поправками, все граждане России без исключения будут считаться валютными резидентами.

Сейчас это не так: россияне, постоянно или временно проживающие в другом государстве не менее одного года, признаются нерезидентами. При этом достаточно вернуться на родину хотя бы на один день, чтобы вновь стать валютным резидентом. После этого человек должен снова пробыть в иностранном государстве непрерывно больше 365 дней, чтобы избавиться от российского валютного резидентства.

На валютных резидентов по действующему законодательству распространяются ограничения по валютным операциям и требования по декларированию зарубежных счетов и отчетности по ним, за несоблюдение которых предусмотрены штрафы вплоть до 100% от суммы незаконной валютной операции, пишет РБК.

Теперь, в соответствии с правительственными поправками, которые готовились больше года, валютное резидентство перестанет быть перманентным фактором риска для россиян, большую часть времени проживающих за рубежом. Требования закона к порядку открытия счетов в иностранных банках, проведения по этим счетам валютных операций и представления отчетов о движении средств по ним не будут применяться к россиянам, проживающим за границей в совокупности более 183 дней в течение календарного года — независимо от количества въездов на территорию России в году.

Срок пребывания граждан за рубежом (более 183 дней в течение календарного года), освобождающий их от требований валютного контроля, определен «с учетом анализа возникающих у разных категорий граждан реальных жизненных ситуаций (приезд в Российскую Федерацию в связи с отпуском, посещением родственников, отдых обучающихся за рубежом студентов во время каникул и др.)», отмечает правительство в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект разрешает валютные операции между российскими гражданами, более 183 дней в году проживающими за границей: этот пункт, в частности, узаконивает денежные переводы между членами одной семьи, уехавшей за рубеж.

Темы: Государственная Дума РФ, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.10.2017, 15:32
Гость: интересуюся

Ну и зачем столько вранья ? Как раз в нынешнем варианте закона проживающие за рубежом свыше 180 дней в году полностью освобождаются от какого бы то ни было валютного контроля со стороны России . И где ты увидел "и здесь, и там"???
И откуда это чудовищное вранье , что израильтяне получают пенсию на каких-то льготных условиях ? Получают, но исключительно на общих условиях, как граждане России ( которыми многие из них остаются). Получают только свое, заработанное в России.
Другое дело, что Израиль тоже им платит, но это не вопрос России.
18.10.2017, 15:18
Гость: Д

Больше года готовили поправку, задержка была вызвана тем что еще не все чиновники воспользовались преимуществами беззакония.
18.10.2017, 14:59
Гость: Генерал Монк

Спасибо правительству и думе за неустанную заботу о рабочих, фермерах, пенсионерах, инженерах и артистах. Теперь им проще посещать родных и близких живущих в России...
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.