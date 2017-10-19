Кремль вложил в госдолг США ДнепроГЭС и Сталинградский тракторный

Вложения России в госдолг США (US Treasuries) в августе выросли еще на 2,3 млрд долларов

Об этом свидетельствуют данные Минфина США. В результате объем российских вложений в американские казначейские обязательства достиг $ 105,4 млрд. По сравнению с августом 2016 года он вырос на $ 17,9 млрд.

И сразу возникает вопрос: почему США душат нас санкциями, а мы в ответ прилежно кредитуем американскую экономику?

Правительство РФ объясняет это экономической целесообразностью. Так, премьер Дмитрий Медведев обосновал вложения в американские ценные бумаги «коммерческим расчетом».

«Здесь нет места идеологии. Китай тоже вкладывает деньги в такие инструменты, хотя его очень сложно упрекнуть в симпатии к американскому капиталу», — отметил тогда глава кабмина.

Заметим: капиталов на размещении в US Treasures не наживешь. Доходность у казначейских облигаций, мягко говоря, невысокая. Десятилетние долговые бумаги демонстрируют доходность 1,5%, двухлетние и того меньше — 0,74%.

На деле причина предпочтения вложений в столь недоходные бумаги только одна: низкий риск. За всю историю не было ни единого случая дефолта по US Treasuries. Поэтому, с точки зрения российского Минфина, именно казначейские облигации США являются наилучшей «подушкой безопасности». Если, скажем, правительству РФ не будет хватать денег на выплату пенсий, гособлигации США можно быстро продать — и закрыть брешь Пенсионного фонда.

Кроме того, все ждут, что в конце года Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку. Если ставка вырастет, вырастут и проценты, которые Штаты выплачивают держателям своих долговых бумаг. Во многом из-за этого многие страны докупают американские гособлигации — чтобы не упускать возможность подзаработать.

Напомним, в списке иностранных государств-кредиторов США Россия занимает 14-е место. На первой позиции расположилась КНР, на второй — Япония. Эти страны вложили в американские казначейские бумаги $ 1,2 трлн. и $ 1,1 трлн. соответственно.

Но надо понимать: Япония фактически находится под американским протекторатом, а Китай, скупая US Treasuries, расплачивается таким образом за доступ китайских товаров на бескрайний американский рынок.

Мы же, вкладывая деньги в американский госдолг и одновременно повышая уровень противостояния с США, серьезно рискуем. Прежде всего тем, что даем Вашингтону возможность заморозить наши активы по иранской модели. По сути, мы сами даем в руки американцам инструмент давления на Россию.

Что стоит за решением увеличить вложения РФ в госдолг США, могли бы мы обойтись вообще без американских казначейских бумаг?

— Как раз в августе, когда мы вложили в американские облигации еще $ 2,3 млрд, президент США Дональд Трамп подписал закон, который ввел новые санкции против России, — напоминает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — Законопроект о новых санкциях против РФ, Ирана и КНДР ранее был одобрен в Палате представителей и Сенате, а его широкое обсуждение велось еще в июне. Но в России, похоже, предпочли этого не заметить.

Между тем, санкционный пакет стал самым радикальным со времен холодной войны. Так, к требованиям наказать Россию за ее действия в Крыму и Донбассе добавились адресованные Москве обвинения в поставках оружия сирийскому правительству, нарушениях прав человека «на территории, силой оккупированной правительством РФ или подконтрольной ему», подрыве кибербезопасности США и другие.

В законе имеются и формулировки, которые де-факто говорят: если Москва будет плохо себя вести, российские активы в США будут заморожены.

Прецеденты такого развития событий имеются. Наиболее крупный из них — заморозка международных активов Ливии. Правда, глава Ливийской Народной Джамахирии Муаммар Каддафи еще до трагических событий 2011 года начал перемещение резервов страны из US Treasuries в более безопасные инструменты. Тем не менее, по некоторым данным, американцами в течение короткого времени было заморожено $ 30 млрд. ливийских резервов.

До этого подобную операцию США проделали с международными резервами Ирана. Правда, точных данных, сколько иранских активов было блокировано, до сих пор нет: Тегеран не дает никакой информации на этот счет.

Даже двух этих примеров достаточно, чтобы задуматься: стоит ли России наращивать портфель американских казначейских бумаг?

— Как мы могли бы истратить свои валютные резервы, если бы не вкладывали их в US Treasuries?

— Тут много вариантов. Если перевести деньги, которые мы закачиваем в госдолг США, в рублевый эквивалент, этих средств хватило бы на постройку нескольких крупнейших предприятий типа ДнепроГЭСа или Сталинградского тракторного завода.

В двух словах, денег бы хватило, чтобы сделать существенный вклад в реиндустриализацию России. Причем, часть резервов даже не пришлось бы переводить в рубли — их можно было бы пустить на закупку импортного оборудования для будущих предприятий.

— Что, на ваш взгляд, нужно было бы сделать в нынешней ситуации правительству РФ?

— Решительным образом начать менять всю нашу кредитно-денежную политику. Надо финансировать не американскую экономику, а поддерживать российскую.

Напомню: американские казначейские бумаги эмитируются Минфином США, и покрывают дефицит бюджета Америки, который в значительной степени обусловлен военными расходами. Эти расходы направлены, в том числе, против России. Получается, скупая US Treasuries, мы оплачиваем веревку, на которой дядя Сэм планирует подвесить нашу страну.