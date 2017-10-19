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Суд Киева разрешил взыскать с имущества «Газпрома» $6,7 млрд

11:52 19.10.2017
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Хозяйственный суд города Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и исполнительной службы Минюста и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с компании «Газпром» штрафа в 171 млрд грн ($6,7 млрд).

«Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника»,— написал в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, это решение суда будет обнародовано через несколько дней.

В феврале 2016 года АМКУ оштрафовал «Газпром» на 85 млрд гривен (более 179 млрд руб.) за злоупотребление положением монополиста на рынке транзита природного газа Украины. Значительное увеличение размера взыскания связано со штрафными санкциями за просрочку платежа, пишет «Коммерсант».

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.10.2017, 18:04
Гость: полухохол

Знов сала обожрался?Сгоняй в Мадрид(по "безвизу"),вместе "поплачете",ты о Российском Крыме,они о английском Гибралтаре,может бред и пройдет,хотя это клиника и навсегда,бедолага.....
19.10.2017, 18:00
Гость: Вове

Газпром надо проучить.
19.10.2017, 16:42
Гость: Остапу

Кто сказал? Крым по-прежнему украинский. Но временно оккупирован. Запомни ВРЕМЕННО.
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