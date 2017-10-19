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Поставки турецких помидоров в Россию начнутся с 1 декабря

14:49 19.10.2017
Фото с сайта freepik.com
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Четыре турецких предприятия получили разрешение на поставки помидоров на территорию России в объеме 50 тыс. тонн. В настоящее время готовятся соответствующие изменения нормативно-правовой базы, чтобы начать поставки турецких томатов в Россию с 1 декабря, сообщил журналистам сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Принципиально принято решение о том, что сейчас готовится изменение нормативно-правовой базы, чтобы с 1 декабря разрешить четырем предприятиям поставлять продукцию в объеме 50 тыс. тонн томатов. Для этого надо внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу, и сейчас такие документы проходят согласование", - цитирует Новака ТАСС.

Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.

Как ранее заявлял глава Минсельхоза Александр Ткачев, Россия может предложить Турции возможность поставок помидоров в межсезонье, когда российские овощеводы не в состоянии с учетом погодных условий обеспечивать рынок овощами. При этом объемы поставок могут быть небольшими.
 

Темы: Россия, Турция, Продовольственный рынок, Экономика и финансы, Минсельхоз
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Комментарии читателей
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19.10.2017, 20:00
Гость: Кирилл.

А тем временем...
.
"Главнокомандующий ИГИЛ сбежал(...) в Турцию с огромной суммой денег".
"Журналистская Правда", 17.10.2017 г.
.
Помидоры не пахнут, не правда ли, дядя Вова?
19.10.2017, 19:25
Гость: Что-то

очень европейца напоминает. Сколько у него ников было. Длинный нс-шнобель, винные буковки.Похоже, что и тут европеец балуется.
19.10.2017, 18:55
Гость: Катапуся

На западе разворачивается движение за права помидор. Чтобы помидор выращивали в условиях, достойных человека. Моя внучка (американка) спросила: "Бабушка, а это правда, что у нас помидоры живут лучше, чем в России люди?"
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