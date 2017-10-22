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Эрдоган призвал страны «Исламской восьмерки» отказаться от доллара и евро

11:02 22.10.2017
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с сайта rte.gen.tr
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Страны организации "Исламская восьмерка" (D-8) должны вести торговлю между собой в национальных валютах для увеличения уровня товарооборота. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии открытия саммита D-8 в Стамбуле.

"Нашей целью должно стать увеличение уровня торгового оборота со $100 млрд до 500 млрд, - цитирует турецкого лидера ТАСС. - Для этого мы должны перейти на расчеты в национальных валютах. Нет никакой необходимости подвергать наши экономики давлению со стороны доллара и евро".

В Стамбуле стартовал 9-й саммит организации "Исламская восьмерка", в которую входят Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция. Организация была учреждена в июне 1997 года. Тема саммита D-8 в Стамбуле - "Расширение возможностей через сотрудничество".


 

Темы: Турция, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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22.10.2017, 12:54
Гость: да-да

"должны вести торговлю между собой в национальных валютах для увеличения уровня товарооборота. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии"-кому должны? Сами себе? И , что-же им мешает это сделать , за 20-то лет существования своей организации?Сотрясать воздух громкими словесами на встречах любой имеющий язык может...
22.10.2017, 12:31
Гость: К гадалке не ходи.

На рубль перейдут.
22.10.2017, 12:12
Гость: Остолоп

"Эрдоган призвал страны «Исламской восьмерки» отказаться от доллара и евро"
... и сделать платёжным средством... помидоры
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