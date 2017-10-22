"Эрдоган призвал страны «Исламской восьмерки» отказаться от доллара и евро"

Страны организации "Исламская восьмерка" (D-8) должны вести торговлю между собой в национальных валютах для увеличения уровня товарооборота. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии открытия саммита D-8 в Стамбуле.

"Нашей целью должно стать увеличение уровня торгового оборота со $100 млрд до 500 млрд, - цитирует турецкого лидера ТАСС. - Для этого мы должны перейти на расчеты в национальных валютах. Нет никакой необходимости подвергать наши экономики давлению со стороны доллара и евро".

В Стамбуле стартовал 9-й саммит организации "Исламская восьмерка", в которую входят Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция. Организация была учреждена в июне 1997 года. Тема саммита D-8 в Стамбуле - "Расширение возможностей через сотрудничество".



