Правительство спешит нарушить обещание президента

При дефицитном бюджете самый простой способ повысить доходы – повысить налоги и сборы

Несмотря на неоднократно декларированное властями намерение не повышать налоги, проект бюджета на ближайшие три года предполагает увеличение нагрузки как на бизнес, так и на граждан.

Владимир Путин. Стоп-кадр из видео

Правительство осторожненько забегает вперед

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает, что проект федерального бюджета на плановый период 2019 и 2020 гг. не только увеличит нагрузку на бизнес, но может повлиять и на ситуацию в экономике в целом. Документ в нынешнем виде противоречит заявленному этим же проектом принципу фискальной нейтральности, считает Сергей Катырин.

«При этом проектном бюджета на 2018 год предусмотрены увеличение ставок акцизов на отдельные виды подакцизной продукции (бензин и дизельное топливо), индексация на 15% ставок утилизационного сбора на колесные и самоходные транспортные средства, а также прицепы к ним, введение утилизационного сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения по адвалорной ставке в 7%, повышение ставок платы за использование лесов в 2,17 раза в будущем году и в 2,62 — в 2020-м»,— сообщил Сергей Катырин. повышение акцизов на моторное топливо — «это потенциальный проинфляционный фактор», — цитирует ТАСС главу ТПП.

Как напоминает агентство, фискальная нейтральность заявлена как принцип бюджетной политики на ближайшую трехлетку. В соответствии с ним, для добросовестных налогоплательщиков совокупная фискальная нагрузка не должна повышаться. Предпринимательское сообщество рассчитывает, что в ходе обсуждения бюджета в Госдуме замечания деловых кругов будут учтены. Первое чтение законопроекта намечено на конец октября.

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Владимир Путин заявил: «Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять их».

Эти четыре года истекут в конце 2018 года. В то время как внесенный Правительством в Государственную Думу бюджет предусматривает повышение налогов, плательщиком которых является бизнес, уже с 2018 года. Хотя, допустим, акциз на топливо, конечно же, перекладывается на потребителя, но платит его бизнес, он же (производители машин) является, как правило, и плательщиком утилизационного сбора (Постановлением Правительства от 11.05.2016 г. N 401 и ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Правительство спешит, хотя и не слишком демонстративно, повышая не главные налоги или те, которые считаются налогами на потребление.

Где взять 500 млрд

В соответствии с проектом федерального бюджета 2018-2020, основными направлениями расходов станут социальная сфера – это 36,4%, поддержка национальной экономики - 14,7% и оборона - 29%, напоминает вице-президент «Деловой России» Татьяна Минеева.

Расходы бюджета, предусмотренные на 2018-2019 год, предполагают увеличение расходов по сравнению с планом более чем на 500 млрд рублей. Остается вопрос, говорит эксперт: какие будут источники финансирования?

При условии общего спада в экономике страны государство действительно планирует повысить налоговые ставки и сборы в отдельных отраслях, однако есть и положительные для предпринимателей изменения: например, сегодня компании могут ввезти товар для переработки и экспорта, не выплачивая таможенные пошлины и НДС.

Торг уместен

Разговоры о недопущении увеличения нагрузки на бизнес будут вестись всегда, так как это необходимо и бизнесу и властям, полагает генеральный директор CAF Group Наталья Ионова. Это часть непрекращающегося противоборства бизнеса и государства.

Однако все понимают, считает она, что при дефицитном бюджете и отсутствии желания или возможности компенсировать этот дефицит за счет сокращения расходов, властям просто приходится прибегать к инструментарию повышения доходной части бюджета. А самый простой способ повысить доходы – повысить налоги и сборы.

Так что, делает вывод эксперт, ничего неожиданного в планах Минфина не наблюдается и все меры, которые предполагает проект бюджета, были вполне ожидаемы. То, что эти меры расходятся с декларируемыми – следствие сложившейся экономической ситуации.

Надо отметить, добавляет Наталья Ионова, что не все ужесточения носят только характер компенсаций недостатка средств казны. Некоторые меры являются проявлениями политики протекционизма по отношению к компаниям, работающим в России, лоббисты которых давно просили правительство о повышении ввозных пошлин или снижения границ беспошлинной интернет-торговли.

По словам аналитика, можно прогнозировать, что текущий проект бюджета в ходе обсуждения будет несколько скорректирован. Часть предложений о повышении ставок с большой долей вероятности пересмотрят: сократят или вообще уберут, но в целом бюджет будет принят с более высокими показателями налогов и сборов. Стандартная практика ведения переговоров: в начале предложить завышенные показатели роста ставок, а в процессе обсуждения снизить до приемлемых значений, на которые, хоть и с неохотой, но согласится бизнес.

Автор: Анна Королева