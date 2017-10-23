«Прибыли приватизируют, убытки национализируют»

Минсвязи не расстается с планами по акционированию «Почты России»

Ведомство поторапливает депутатов Госдумы с принятием соответствующего решения. Комитет Госдумы по природным ресурсам предложил организовать в ноябре встречу с Минсвязи и "Почтой России" для обсуждения правительственного законопроекта о преобразовании предприятия. В настоящее время документ несовершенен и за три года уже успел отстать от жизни, отмечают депутаты, а некоторые добавляют, что и сама идея превращения унитарного предприятия в акционерное общество является антигосударственной.

© KM.RU, Петр Чайников

Законопроект об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Почта России" правительство внесло в Госдуму еще в июне 2014 г. Акционирование потребовалось из-за ряда проблем в деятельности ФГУП и его "неблагоприятного состояния", писали авторы инициативы.

"Существующая организационно-правовая форма (федеральное государственное унитарное предприятие) является фактором, сдерживающим развитие предприятия в условиях конкуренции с российскими и международными компаниями, растущих потребностей населения, бизнеса и государства в отношении качества и объемов оказываемых услуг", – гласит пояснительная записка.

Сторонники акционирования настаивают, что превращение ФГУП в АО позволит сделать деятельность "Почты России" более эффективной, модернизировать объекты связи и оборудование, "тем самым повысить конкурентоспособность и усилить инвестиционную привлекательность" организации.

При этом преобразование "Почты России" планируется произвести без внесения ее в прогнозный план приватизации федерального имущества. В таком случае, 100% акций ОАО "Почта России" перейдут в собственность Российской Федерации, как единственному участнику хозяйственного общества.

Сейчас законопроект трехлетней давности находится в ведении комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. И он уже успел отстать от жизни.

"Законопроект об акционировании "Почты России" находится в нашем комитете, нам предстоит сейчас начать эту работу, но резонанс такой серьезный, вопросов очень много, и тот законопроект, который был подготовлен Правительством когда-то давно, и то, что сейчас представляют "Почта России" и Министерство связи, – это две большие разницы", – сообщил председатель думского комитета Николай Николаев.

С момента внесения законопроект практически не сдвинулся с места: рассмотрение его в первом чтении перенесли. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал правительству доработать документ. Депутаты напомнили, что ФГУП "Почта России" является стратегическим предприятием, приватизация которого невозможна. Вернется ли реорганизованное АО в перечень стратегических предприятий, законопроект умалчивает.

Самое главное – отделения "Почты России" в отдаленных районах могут просто-напросто закрыться из-за нерентабельности, ведь получение прибыли – основная, если не единственная, задача акционерного общества.

"Также необходимо обратить внимание, что законопроектом не предусмотрены ограничения по распоряжению имуществом "Почты России" в последующем. В частности, отчуждение объектов недвижимого имущества может привести к снижению или полному ограничению доступности для населения услуг почтовой связи в регионах, в которых данные услуги являются убыточными и объективно не привлекательными для иных операторов. Это приведет к росту социальной напряженности в стране, особенно в отдаленных сельских территориях, где почтовая связь имеет огромное значение для жителей, и зачастую является единственным средством связи с внешним миром, доставки товаров, выплат пенсий и детских пособий. Таким образом, в отсутствие оценки текущего состояния, перспектив развития ФГУП "Почта России" и проработки мероприятий по ее модернизации, полагаем, что дальнейшая деятельность реорганизованного предприятия может привести к снижению качества предоставляемых услуг и неконтролируемому отчуждению приватизированного имущества", – сказано в отзыве председателя комитета по информационной политике Леонида Левина.

18 октября в ходе правительственного часа в Госдуме министр связи Николай Никифоров попросил депутатов ускорить процесс принятия законопроекта о преобразовании ФГУП "Почта России" в акционерное общество.

"Хотелось, пользуясь случаем, обратиться к вам с просьбой ускорить рассмотрение вопроса о преобразовании ФГУП "Почта России" в акционерное общество. В целом мы достигли консенсуса по законопроекту с комитетами, хотел бы попросить вашей поддержки", – заявил министр.

По его словам, после реорганизации "Почты России" предприятие должно остаться в собственности государства и входить в перечень стратегических.

Член комитета связи, депутат Александр Ющенко напомнил министру об основных опасениях, связанных с акционированием ФГУПа.

"Мы объяснили, что почта, в первую очередь – это основные кровеносные сосуды страны, которые соединяют самые дальние ее уголки. Я задал конкретный вопрос, останутся ли при акционировании отделения почты в отдаленных селах? Будут ли почтальоны в больших городах ходить по домам? Насколько реально повысят зарплату почтальонам, а не руководителям почты. Эти вопросы остаются, они никак не прописаны в законе об акционировании. Чубайс нас научил, что приватизация в первую очередь – это распродажа активов, увольнение сотрудников, социальное напряжение и так далее. Одно дело эту стратегическую отрасль приватизировать и дальше распродать и за счет этого выплатить зарплату, другое – приватизировать, чтобы сделать ее более мобильной, современной и активной", – рассказал Александр Ющенко Накануне.RU.

На свои вопросы депутат ответов не получил. По его словам, законопроект до сих пор не сдвинулся с места, потому что его авторы не знают, в каком направлении двигаться.

"Наша позиция заключается в том, что нужно проработать в законопроекте все спорные вопросы. "Почта России" должна быть сохранена и модернизирована, а не приватизирована и распродана. Существуют разные варианты. Например, в советское время юридические лица заключали договоры на почтовое обслуживание, а обслуживание граждан всегда дотировалось. Кроме того, работает проект "Почта банк", за счет которого тоже идет финансирование", – добавил Ющенко.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заверил, что акционирование не станет приватизацией, процесс призван улучшить корпоративное управление предприятием.

"Это не приватизация, подчеркну, это преобразование в иную организационно-правовую форму, где государство останется 100-процентным собственником. Никуда эти активы не денутся, все будут под крылом государства, поэтому и стоит принять закон. Подчеркну, это не приватизация. Мы считаем, что это акционирование целесообразно, так как позволит улучшить корпоративное управление "Почты России", а значит, создаст больше надежности для всех жителей страны", — сказал Дворкович журналистам 16 октября.

Вице-премьер добавил, что текст законопроекта скорректирован по отношению к тому, который вносился три года назад. Он выразил надежду на принятие документа к концу этого года.

Член Совета Федерации Сергей Калашников не верит в то, что акционирование "Почты России" не выльется в приватизацию.

"Акционирование – это приватизация. Это изменение задач и профиля предприятия. Акционировать "Почту России" никоим образом нельзя. Это по сути дела приватизация государственных функций. Я понимаю, что там большие активы и очень большое желание отдать эти активы хорошим людям, но "Почта России" – это кровеносные сосуды государства. Идея акционирования "Почты России" – это абсолютно антигосударственная идея, почему этот закон уже и обсуждают три года. Акционирование может привести к тому, что огромные территории Российской Федерации окажутся вообще без коммуникаций. Для многих отдаленных сел почта – единственное место, связывающее их с миром. Там нет интернета, нет телеграфа и нет ничего, кроме почты. Уберите почту, и мы развалим Россию. Для акционерного общества главное – получение прибыли, на все остальное наплевать. А для государства главное, чтобы государственные функции выполнялись. Даже в Америке почта дотируется, есть вещи, за которые государство вынуждено платить, например, содержать армию. Если армия будет зарабатывать, долго ли она продержится и во что она превратит государство? Точно так же почта не может быть акционирована", – поделился своим мнением Сергей Калашников.

Идея акционирования унитарного предприятия в целом не такая уж и плохая, считает руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Но опасность заключается в том, что следующими этапами может стать реструктуризация и частичная приватизация прибыльных направлений, как это произошло с "Российскими железными дорогами" (РЖД).

"В принципе, акционирование позволяет привлекать коммерческое финансирование при сохранении государственного контроля. Мы все видели, как акционирование Российских железных дорог привело к тому, что, оставаясь государственной компанией, РЖД смогли привлекать внешние займы и за счет этого ускорить свое развитие. Поэтому акционирование как таковое – это вещь безопасная. Другое дело, что за акционированием может идти реструктуризация и частичная приватизация. В случае с ОАО "РЖД" были выделены отдельно прибыльные направления, они были приватизированы, и отдельно убыточные направления. Пригородные электрички отчасти пришли в упадок, отчасти, потребовали дополнительной государственной поддержки. То же самое может произойти с "Почтой России". Это уже опасно и недопустимо", – отметил Михаил Делягин.

Эксперт предположил, что акционирование "Почты России" понадобилось вовсе не для благой цели развития и модернизации предприятия, а всего лишь как подготовка к реструктуризации.

"Скорее всего, в логике либеральных реформ, акционирование нужно не для того, чтобы можно было привлекать коммерческое финансирование на развитие, а акционирование нужно как предварительный этап для следующих, когда из структур "Почты России" будут выделены центры прибыли, они будут приватизированы, и, в соответствии с общим правилом либеральных реформ, прибыли будут приватизироваться, а убытки – национализироваться, то есть вешаться на общество. Это общий смысл всех либеральных реформ, начиная с 1992 г. Это крайне опасно. Кроме того, что идут разговоры про акционирование, про изменение структуры, но почему-то не слышно разговоров про повышение качества обслуживания. "Почта России", действительно, много сделала для повышения этого качества. Она улучшила свою работу, но в целом она остается дремучим кошмаром. Я, как издатель журнала, вынужден отказаться от сотрудничества с "Почтой России", потому что оно невозможно организационно. Это люди, которые неспособны заключить договор", – пояснил Михаил Делягин.

Жители страны могут вовсе остаться без писем и корреспонденции, которые "Почта России" доставляет адресатам, как правило, с горем пополам.

"Основной риск для общества – то, что письма окончательно перестанут ходить, хотя деградация почты способствовала ускорению развития современных технологий. Если бы "Почта России" работала так же, как в советские годы, то значительно меньше людей пользовалось бы сейчас электронной почтой, несмотря на ее удобство и молнеиносность. Именно "Почта России" стала одной из причин развития высоких технологий у нас. Когда люди утратили возможность посылать друг другу письма, потому что они перестали доходить, нужно стало искать другие методы. Пожилые были вынуждены научиться пользоваться "скайпом" и электронной почтой, до которых у них при других условиях просто никогда бы не дошли руки", – заметил эксперт.