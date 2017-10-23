В Киеве назвали условие возвращения к закупкам газа в России‍

Украина может вернуться к закупкам российского газа, если точка его учета будет перенесена с западной на восточную границу страны, заявил украинский вице-премьер Владимир Кистион.

«Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать», — сказал Кистион в интервью украинскому изданию «Экономическая правда». При этом вице-премьер подчеркнул, что в нынешнем формате закупка газа у России «очень рискованна и безответственна».

Напомним, Киев прекратил закупать газ у России в ноябре 2015 года, а в 2016 году начались поставки газа в страну по реверсу в Европе. В сентябре текущего года президент Украины Петр Порошенко выступил за изменение организации транзита российского газа в ЕС после завершения действующего транзитного контракта в 2019 году. По мнению Порошенко, Евросоюз должен забирать российский газ не на западной границе Украины, а на восточной.

В июне 2017 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина готова возобновить закупки газа у «Газпрома», однако только после того, как российская госкомпания выполнит требования Стокгольмского арбитража. «Согласно первому отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа цена должна быть пересмотрена», — напомнил он. Пока не известно, сколько «Газпрому» понадобится времени для того, чтобы выполнить требования арбитража, отметил тогда Коболев.

Окончательное решение Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» с «Газпромом» должно быть готово в ноябре 2017 года.