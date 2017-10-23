]]> ]]>
Главная Экономика Новости

В Киеве назвали условие возвращения к закупкам газа в России‍

12:18 23.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Украина может вернуться к закупкам российского газа, если точка его учета будет перенесена с западной на восточную границу страны, заявил украинский вице-премьер Владимир Кистион. 

«Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать», — сказал Кистион в интервью украинскому изданию «Экономическая правда». При этом вице-премьер подчеркнул, что в нынешнем формате закупка газа у России «очень рискованна и безответственна».

Напомним, Киев прекратил закупать газ у России в ноябре 2015 года, а в 2016 году начались поставки газа в страну по реверсу в Европе. В сентябре текущего года президент Украины Петр Порошенко выступил за изменение организации транзита российского газа в ЕС после завершения действующего транзитного контракта в 2019 году. По мнению Порошенко, Евросоюз должен забирать российский газ не на западной границе Украины, а на восточной.

В июне 2017 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина готова возобновить закупки газа у «Газпрома», однако только после того, как российская госкомпания выполнит требования Стокгольмского арбитража. «Согласно первому отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа цена должна быть пересмотрена», — напомнил он. Пока не известно, сколько «Газпрому» понадобится времени для того, чтобы выполнить требования арбитража, отметил тогда Коболев.

Окончательное решение Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» с «Газпромом» должно быть готово в ноябре 2017 года.

Темы: Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.10.2017, 21:20
Гость: "логика" агрессора!

Чураясь каких бы то ни было дум,
Разбойничий внаглую действует "ум":
Чужое средь белого дня отбирает
И бесцеремонно "своим" объявляет!
23.10.2017, 20:40
Гость: Татьяна Алексеевна

Дурень думкою богатеет...
Это про тебя и про Украину.
23.10.2017, 19:36
Гость: А

что, неплохая идея. Всех пиндосов с окраины на западную границу с Польшей, а точку передачи денег и газа в ДНР.
Все комментарии (44)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.