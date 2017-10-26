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CNBC: Китай делает сильный шаг для свержения доллара

10:30 26.10.2017

Новая стратегия Китая предполагает запуск в ближайшие месяцы нефтяных фьючерсов в юанях


Фото с сайта chuansong.me

Китай намерен сделать серьезный шаг для прекращения глобального доминирования доллара, и это может произойти уже в этом году, об этом говорится в материале телеканала CNBC.

Новая стратегия Китая предполагает запуск в ближайшие месяцы нефтяных фьючерсов в юанях. В Пекине надеются, что если новый инструмент получит широкое распространение, это станет шагом к тому, чтобы оспорить статус доллара как самой мощной валюты в мире, отмечается в статье.

Китай является крупнейшим импортером нефти в мире и Пекин считает логичным, что его собственная валюта должна участвовать в котировках самого важного сырьевого товара. Но помимо этого, отказ от доллара является стратегическим приоритетом для таких стран, как Китай и Россия. Они нацелены на то, чтобы в конечном счете уменьшить зависимость от американской валюты, ограничив валютные риски и угрозы американских санкций, отмечает CNBC.

Пекин планирует, что контракты на нефть в юанях можно будет конвертировать в золото на бирже в Шанхае, но дорога будет длинной и трудной, считает CNBC.

По словам Гала Люфта, содиректора Института анализа глобальной безопасности в Вашингтоне, это событие станет еще одним признаком начала "ледникового периода", под которым он подразумевает падение курса доллара.

Вместе с тем, Пекин может столкнуться со скепсисом участников рынка, которые считают, что контроль государства будет препятствовать созданию надежного рыночного ориентира для цен на нефть.

Более того, аналитики отмечают, что доминирование "нефтедоллара" объясняется фактором ликвидности. Многие в мире пытаются запустить фьючерсы, но интерес к ним затухает, так как для торгов не хватает объемов. Поэтом Китаю будет сложно изменить систему.

Сам юань может стать барьером для осуществления планов Китая. Он еще не стал полностью конвертируемой валютой, подвержен вмешательству и подпадает под правила ограничения капитала.

Глобальные игроки опасаются, что нефтяные фьючерсы в юанях окажутся под контролем Пекина.

«Будет ли контракт создавать равные условия (для иностранных компаний)?, - задается вопросом Джон Дрисколл, директор JTD Energy Services в Сингапуре. Для рынка важны гарантии, что ни одна компания или страна не получат нерыночного преимущества, добавляет он. «Китай может стать самым быстрорастущим и самым мощным потребителем энергии в мире, но его центральное правительство сохраняет доминирующую роль в энергетическом секторе».

Китай, по всей видимости, будет опираться на госкомапнии для раскрутки нового инструмента, но результаты такого вовлечения могут стать обескураживающими для иностранных игроков, отмечает издание.

Тем временем, Китай подчеркивает, что намерен реализовать более широкий план, который позволит запустить торговлю в юанях и на другие сырьевые товары. Поэтому первый шаг в этом направлении очень важен для Пекина.

Ряд аналитиков прогнозируют, что за теплой реакцией рынка может последовать более сильный спрос. Ожидается, что активно включатся в этот процесс Россия, поставщики нефти с Ближнего Востока и Азии, некоторые из которых уже принимают юани за нефть.

«Влияние США сокращается», - говорит Юрг Кинер, управляющий директор и главный инвестиционный менеджер по управлению активами Swiss Asia Capital. «Ирак, Россия и Индонезия уже присоединились к недолларовым сделкам».

По его словам, нефтеюань «хорошо развит» и уже занял свое место в структуре рынка. «Поскольку Китай является импортером, он будет упорно добиваться контрактов в юане», - резюмировал Кинер.

Темы: Китай, США, Отношения США и Китая, Нефтегазовый сектор экономики в мире
Источник: Журнал «Эксперт»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.10.2017, 14:44
Гость: Кот Мурр

Это ты расскажи вьетнамцам,тибетцам,уйгурам,тайваньцам,монголам,корейцам,....и ещё 50-ти национальностям!
26.10.2017, 14:34
Гость: Chateauneuf du Pap

Русскоязычному читательству можете предложить любую лапшу и многие поверят.
Особенно мне понравилось предложение - "перейдя на юань - ограничить валютные риски".
Ограничивать валютные риски волатильным рублём или юанем - это ещё та лапша.
...
Почитаю комменты - предвижу забаву - урапатриоты напишут в таких случаях много весёлого.
26.10.2017, 14:33
Гость: John Silver

Утрите сопли господа, США руководит миром! Сколько бы вы здесь не кукарекали, ничего нельзя поделать. Тем более живущим в России.
До 1917 года рубль был золотой, а не деревянный. Монету золотую с ликом Николая II хорошо помню. Как рассказывал старенький преподаватель экономики у нас в институте 50 лет назад, был эквивалент рубля. На 1 рубль был пуд зерна. И т.п., то есть рубль был эквивалентом труда, ископаемых, ума в конце концов. После 1917 года деньги в России были лишь эквивалентом утопического коммунизма - и ничего более!
Чем закончилось строительство коммунизма, вроде все присутствующие хорошо знают. И пожалуй не более 1% понимают. Ведь ещё миллионы голосуют за Зюганова, исступленно требуют "оживить" Сталина.
Эта "геволюция" как две капли воды схожа с вооружённым захватом власти на Украине.
Только в России масштабы гибели миллионов людей, в на Украине пока более десятка тысяч.
Правы те из форумчан, что все военные авантюры обеспечивают остальные страны мира, пользуясь расчетами в ничем не обеспеченных долларах. В том числе и Россия оплачивала и оплачивает гибель миллионов в этом хаосе "цветных" революций.
По сути доллар стоит лишь бумаги на которой напечатан и стоимости печати (краска, печатный станок, его обслуживание).
И за эту бумажку убивают миллионы людей, существуют террористы и "революционеры" по всему Миру.
Изменить такое положение? Никому не удаётся. Тем более в России, где разные Навальные, Касьяновы, "Эхо Москвы" существуют безбедно на доллары...
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